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    Apple M4 Pro, M3 Pro ve M3 Max ile karşılaştırıldı: İşte sonuçlar

    Apple, yenilenmiş Mac mini'nin en üst sürümüyle birlikte M4 Pro'yu da duyurdu. Peki M3 Pro'nun halefi olacak işlemci neler sunuyor? M4 Pro, M3 Pro ve M3 Max ile karşılaştırıldı.
    Apple M4 Pro, M3 Pro ve M3 Max ile karşılaştırıldı! Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz saatlerde Apple, M4 Pro işlemcili yeni Macbook Pro serisini tanıttı. Ancak M4 Pro, lansman sırasında yalnızca​​​​​​ M1 Max ile karşılaştırıldı ve bu da aradaki farkı anlamayı güçleştiriyor. Geçtiğimiz saatlerde ise yeni nesil MacBook Pro serisine ait kıyaslama sonuçları internete sızmaya başladı. Peki neler sunuyor? İşte erken sonuçlar...

    Apple M4 Pro, M3 Pro ve M3 Max ile karşılaştırıldı

    Paylaşılan kıyaslama sonuçlarına göre M4 Pro, Geekbench 6'nın çok çekirdekli testlerinde 22.062 puan alırken, M3 Max 21.045 puan alıyor. M3 Pro'nun ise benzer testlerde 21.045 puana sahip olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla M4 Pro, selefi M3 Pro'dan %41 oranında daha hızlı.

    Apple M4 Pro, M3 Pro ve M3 Max ile karşılaştırıldı! Tam Boyutta Gör
    Resmi duyuruya gelirsek Apple, M4 Pro'nun M1 Pro'dan 1.9 kata kadar, Intel Core Ultra 7 258V'den ise 2.1 kata kadar daha yüksek performans gösterdiğini iddia ediyor. Paylaşılan sonuçlar ise bunu doğrular nitelikte. Intel Core Ultra 7 258V'nin 10.506 çoklu çekirdek skoruna ulaştığını görüyoruz.

    Peki bu artış neden kaynaklanıyor. Kaçıranlar için Apple M4 Pro, 10+4 olmak üzere 10 performans çekirdeği ve 4 verimlilik çekirdeğine sahip. Bu noktada M3 Pro'nun 6 performans çekirdeği ve 6 verimlilik çekirdeği ile tanıtıldığını belirtelim. Üstelik yeni işlemci, TSMC'nin ikinci nesil 3nm sürecini temel alıyor. 

    Ayrıca maksimum 64 GB RAM ile 273 GB/s'ye kadar bellek bant genişliği sunabiliyor. Bunun M3 Max ile neredeyse aynı, M3 Pro'dan (150 GB/s) ise neredeyse iki kat daha yüksek olduğunu söyleyelim.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Kagansiii 23 saat önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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