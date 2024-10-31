Apple M4 Pro, M3 Pro ve M3 Max ile karşılaştırıldı: İşte sonuçlar

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz saatlerde Apple, M4 Pro işlemcili yeni Macbook Pro serisini tanıttı. Ancak M4 Pro, lansman sırasında yalnızca​​​​​​ M1 Max ile karşılaştırıldı ve bu da aradaki farkı anlamayı güçleştiriyor. Geçtiğimiz saatlerde ise yeni nesil MacBook Pro serisine ait kıyaslama sonuçları internete sızmaya başladı. Peki neler sunuyor? İşte erken sonuçlar...

Apple M4 Pro, M3 Pro ve M3 Max ile karşılaştırıldı

Paylaşılan kıyaslama sonuçlarına göre M4 Pro, Geekbench 6'nın çok çekirdekli testlerinde 22.062 puan alırken, M3 Max 21.045 puan alıyor. M3 Pro'nun ise benzer testlerde 21.045 puana sahip olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla M4 Pro, selefi M3 Pro'dan %41 oranında daha hızlı.

Tam Boyutta Gör Resmi duyuruya gelirsek Apple, M4 Pro'nun M1 Pro'dan 1.9 kata kadar, Intel Core Ultra 7 258V'den ise 2.1 kata kadar daha yüksek performans gösterdiğini iddia ediyor. Paylaşılan sonuçlar ise bunu doğrular nitelikte. Intel Core Ultra 7 258V'nin 10.506 çoklu çekirdek skoruna ulaştığını görüyoruz.

Peki bu artış neden kaynaklanıyor. Kaçıranlar için Apple M4 Pro, 10+4 olmak üzere 10 performans çekirdeği ve 4 verimlilik çekirdeğine sahip. Bu noktada M3 Pro'nun 6 performans çekirdeği ve 6 verimlilik çekirdeği ile tanıtıldığını belirtelim. Üstelik yeni işlemci, TSMC'nin ikinci nesil 3nm sürecini temel alıyor.

Ayrıca maksimum 64 GB RAM ile 273 GB/s'ye kadar bellek bant genişliği sunabiliyor. Bunun M3 Max ile neredeyse aynı, M3 Pro'dan (150 GB/s) ise neredeyse iki kat daha yüksek olduğunu söyleyelim.

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