Apple M4 Pro, M3 Pro ve M3 Max ile karşılaştırıldı: İşte sonuçlar

Apple M4 Pro, M3 Pro ve M3 Max ile karşılaştırıldı
Paylaşılan kıyaslama sonuçlarına göre M4 Pro, Geekbench 6'nın çok çekirdekli testlerinde 22.062 puan alırken, M3 Max 21.045 puan alıyor. M3 Pro'nun ise benzer testlerde 21.045 puana sahip olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla M4 Pro, selefi M3 Pro'dan %41 oranında daha hızlı.
Peki bu artış neden kaynaklanıyor. Kaçıranlar için Apple M4 Pro, 10+4 olmak üzere 10 performans çekirdeği ve 4 verimlilik çekirdeğine sahip. Bu noktada M3 Pro'nun 6 performans çekirdeği ve 6 verimlilik çekirdeği ile tanıtıldığını belirtelim. Üstelik yeni işlemci, TSMC'nin ikinci nesil 3nm sürecini temel alıyor.
Ayrıca maksimum 64 GB RAM ile 273 GB/s'ye kadar bellek bant genişliği sunabiliyor. Bunun M3 Max ile neredeyse aynı, M3 Pro'dan (150 GB/s) ise neredeyse iki kat daha yüksek olduğunu söyleyelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D