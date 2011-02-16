Ve Motorola Xoom'un satış fiyatları açıklandı

Motorola'nın merakla beklenen yeni nesil tablet bilgisayarı Xoom için resmi fiyat bilgileri ortaya çıktı. Reuters'e konuşan Motorola Mobilite Grubu tepe yöneticisi Sanjay Jha, resmi tanıtımı Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yapılan Xoom'un 3G (4G'ye güncellenebilir) versiyonunun 799$, WiFi versiyonunun ise 600$'dan satılacağını belirtti.

Nvidia'nın 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 platformundan güç alan Xoom, 10.1-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip. 249.1mm x 167.8mm x 12.9mm boyutlarında ve 730 gram ağırlığındaki tablet, 1GB RAM ve 32GB SSD depolama sürücüsü ile geliyor.

Google'ın tablet bilgisayarlar için geliştirdiği Honeycomb kod adlı Android 3.0 işletim sistemine sahip ilk tablet olan Motorola Xoom, yarın itibariyle Amerika'da ön-siparişe sunulacak ve ilerleyen haftalarda kullanıcılarla buluşacak. Yayınladığı videolarla Apple iPad'i hedef alan Motorola'da cephesinde Sanjay Jha, "Apple ile rekabet etmek için üst seviye ürünler sunmak zorundasınız" dedi. Jha ayrıca Motorola'nın kendi uygulama mağazasını kurma ihtimalini gözden geçirdiğini de söyledi.