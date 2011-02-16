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Ve Motorola Xoom'un satış fiyatları açıklandı

8 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Motorola'nın merakla beklenen yeni nesil tablet bilgisayarı Xoom için resmi fiyat bilgileri ortaya çıktı. Reuters'e konuşan Motorola Mobilite Grubu tepe yöneticisi Sanjay Jha, resmi tanıtımı Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yapılan Xoom'un 3G (4G'ye güncellenebilir) versiyonunun 799$, WiFi versiyonunun ise 600$'dan satılacağını belirtti.

 Nvidia'nın 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 platformundan güç alan Xoom, 10.1-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip. 249.1mm x 167.8mm x 12.9mm boyutlarında ve 730 gram ağırlığındaki tablet, 1GB RAM ve 32GB SSD depolama sürücüsü ile geliyor.

Google'ın tablet bilgisayarlar için geliştirdiği Honeycomb kod adlı Android 3.0 işletim sistemine sahip ilk tablet olan Motorola Xoom, yarın itibariyle Amerika'da ön-siparişe sunulacak ve ilerleyen haftalarda kullanıcılarla buluşacak. Yayınladığı videolarla Apple iPad'i hedef alan Motorola'da cephesinde Sanjay Jha, "Apple ile rekabet etmek için üst seviye ürünler sunmak zorundasınız" dedi. Jha ayrıca Motorola'nın kendi uygulama mağazasını kurma ihtimalini gözden geçirdiğini de söyledi.








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DH Misafiri 7 yıl
cihaz güzel ama türkçe yazılım yok onun için iade yaptım
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South Korea 7 yıl
motorola hayrola
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DH Misafiri 7 yıl
bence ucuz
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sT.curSe 7 yıl
Gayet iyi fiyat. Motorola artık nasıl satış yapılacağını anladı sanırım, Türkiye de.
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DH Misafiri 7 yıl
slm cihaza baktım fAkat beklenenin üzerinde bir fiyat ben reedpad7 kullanıyorum ve garet memnunum 3g telefon özelliği ve kamera yok net oyun kaliteli video özelliyi var fiyatda şuan yaklaşık 600 tl gitdigidiyorda
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DH Misafiri 7 yıl
fiyatı ne kadar ?
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desperadotr 7 yıl
turktelekom ve ttnet kampanyalarında veriliyor. biliyorsunuz. uzun vadeli telefon ve internet kullanacak kişiler 24 - 36 ay taksitle sahip olabilir.
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srknylmz 8 yıl
pahalı olmuş. pazar payın ve popüleriten yoksa bu fiyatla fiyaskodan başka bişey olmaz. zaten incelemelerde tegra2 ve 1gb ram e rağmen hala akıcı bir sistem yapamamışlar. her böyle konuda ipad örnek veriliyor ama napalım adamlar yapmış akıyor cihaz.
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ferhatsan 8 yıl
adamlar coşmuş, pişti yapar gibi haz almışlardır piyasaya sürerken
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Volkanbaba 8 yıl
Fiyat uygun bence.
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1OOOOOO 8 yıl
video baya güzel engineering falan
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d3l1kanli 8 yıl
uzun zamandır androidli tabletleri takib edemiyorum honeycomb çıktı mı?
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lapya 8 yıl
youtube.com/...

video inceleme dehset olmus...
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sariugur 8 yıl
cihaz gerçekten güzel, bir kere alındımı birkaç yıl gitcek cinsten ama fiyat gerçekten fazla. en az 100$ daha ucuz olması lazım her türlü, çünkü arkadaşında dediği gibi daha sıfır-yeni bir cihaz, 2. 3. sürümlerde bu fiyatı çek tutulduktan sonra...
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