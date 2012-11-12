Velocity Micro'dan hepsi bir arada dizüstü çevre birimi : VMultra





Önemli PC ve çevre birimleri ile tanıdığımız Velocity Micro, AMD'nin A6 APU'sunu kullanan bir masaüstü bilgisayarının yanında yeni bir hepsi bir arada çevre birimi konseptini de tanıttı.





Vector Holiday Edition adı verilen yeni masaüstü modelinde çift çekirdekli AMD A6 5400k APU'su bulunurken, Radeon HD grafik birimi, 8GB DDR3 1600 MHz RAM, 7200 devir/dakika hızında 1TB HDD, Windows 7 / 8 seçenekleri bulunuyor. İsteğe göre konfigüre edilebilen model 599$ başlangıç fiyatına sahip.





Firmanın taşınabilir cihazları için satışa sunduğu çevre birimi ise VMultra adını taşıyor. Bu birimde harici bir DVD yazıcısının yanında 2 adet, USB 3.0 ve 1 adet USB 2.0 girişi, SD kart okuyucu ve 500GB yedekleme için depolama kapasitesi bulunuyor.





4 farklı özelliği bünyesinde barındıran VMultra, özellikle Ultrabook ve netbook gibi bazı bileşenlerden yoksun olan sınıflara hitap ediyor.





Vector Holiday Edition ile birlikte VMultra modeli de 199$ seviyesinden satışa sunuldu.

http://www.velocitymicro.com/VMultradrive.php