Vergi reformu bekleyen Apple'da hisseler düşüşe geçti

Bu yılın başından bugüne kadar hisselerinde, yaklaşık yüzde 34'lük değer artışı yakalayan Apple hisselerinin yükselmesinin temel nedeninin bu yıl piyasaya sürülecek olan yeni iPhone'lara yönelik yoğun ilgi olduğu söyleniyordu ancak son zamanlarda şirketin hisse değerlerini ve belki de ilerleyen günlerde şirketin nakit politikasını tamamen değiştirebilecek yeni bir etken var: ABD'de tartışılan vergi reformu.

85 Milyar Dolara Varan Vergi

Apple her ne kadar piyasa değeri olarak ABD'nin en değerli şirketi olsa da iş ülkede tuttuğu nakite gelince ilk basamaklarda yer alamıyor zira neredeyse 250 milyar dolar nakite sahip olan Apple'ın sahip olduğu bu miktarın yüzde 93'ü ABD'de değil; şirketin faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde bulunuyor. Tabi böylesine yüksek miktarda nakite sahip olmanın zorlukları da var. Apple sahip olduğu bu miktarı ABD'ye transfer etmek isterse yüzde 35 oranında kurumlar vergisi ödeme zorunda ki bu da yaklaşık olarak 85 milyar dolarlık vergi yükü demek.

Tabi böylesi bir yükün altına girmek istemeyen ve bu yüzden nakitleri ABD'ye aktaramayan Apple'ın için ilk sevindirici haber geçtiğimiz ay ortaya çıkmıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim vaatlerinden olan vergi reformu fikrine göre kurumlar vergisinin yüzde 10'a, 15'e kadar indirilebileceği ve Apple'ın, nakit transferi halinde, vergi yükünün 35 milyar dolara kadar düşebileceği iddiası Trump'ın yardımcıları tarafından ortaya atılmıştı. Bu iddialarla birlikte Apple'ın hisseleri yükselişini sürdürürken aynı zamanda şirketin ABD'ye nakit transferi gerçekleştirerek Disney'i satın alabileceği de konuşuluyordu.

Vergi İndirimi Beklenenden Az Olabilir

Şimdi ise piyasa uzmanları, hükümete yakın kaynaklar ve kredi derecelendirme kuruluşlarının açıklamalarına göre vergi reformu olsa bile kurumlar vergisinin yüzde 30 civarlarına, çok düşük bir ihtimalle yüzde 20 seviyelerine kadar, düşmesi bekleniyor. Böyle bir senaryoda ise Apple'ın vergi yükü azalsa bile şirket, yine 60-70 milyar dolar civarı bir vergi ödemek durumda kalacak.

Bu son açıklamalar net bir kaynak veya yetkililer tarafından yapılan resmi açıklamayla desteklenmese de Apple'ın hisselerini oynatmaya yetti. Geçtiğimiz yıl kasım ayından beri hisselerinde değer artışı gözlenen Apple ilk kez dün yüzde 3'e varan düşüşle ciddi bir değer kaybı yaşadı.

Apple sahip olduğu nakit miktarından ötürü vergi reformuyla en fazla ilgilenen şirket olsa da bu alanda yalnız değil zira Microsoft ve Google'ın da aralarında bulunduğu pek çok Amerikan şirketinin ülke dışında tuttuğu nakit miktarı 1.6 trilyon doları bulmuş durumda ve nakiti ABD'ye transfer etmek isteyen diğer şirketler de konuyu yakından takip ediyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-05-17/apple-falls-on-concern-trump-tribulations-may-stymie-tax-reform