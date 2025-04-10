Apple, 1998’den bu yana en iyi gününü geçirdi

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Tam Boyutta Gör ABD Başkanı Donald Trump’ın “karşılıklı gümrük vergileri”ne yönelik 90 günlük bir duraklama ilan etmesi, Apple’a adeta can suyu oldu. Teknoloji devi, Çarşamba günü hisse senetlerinde yaşanan yüzde 15'lik artışla, 1998 yılından bu yana en iyi gününü geçirdi.

Bu etkileyici yükseliş, Apple’ın piyasa değerine 400 milyar doların üzerinde katkı sağladı. Şirketin toplam değeri böylece 3 trilyon dolar sınırına dayandı. Apple’ın 1998’deki son büyük sıçraması, merhum kurucu Steve Jobs’un geçici CEO olarak görev yaptığı dönemde yaşanmıştı. O dönem şirketin değeri sadece 3 milyar dolar civarındaydı ve ilk iPod’un tanıtılmasına neredeyse üç yıl daha vardı.

Ticaret savaşının en büyük kurbanıydı

Trump yönetiminin getirdiği gümrük vergileri, özellikle Çin, Vietnam, Hindistan ve Tayland’daki üretim tesislerini etkileyerek Apple’ı ciddi biçimde zorluyordu. Şirket, bu nedenle geçtiğimiz hafta sonu itibariyle 2000 yılından bu yana en kötü dört günlük borsa performansını yaşamıştı. Diğer akran teknoloji devleri arasında en sert düşüşü de yine Apple yaşamıştı. Ancak Trump’ın karşılıklı gümrük tarifelerinde geri adım atması kötü durumu tersine çevirdi.

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Her ne kadar Çin’deki üretim tesisleri tarifeden muaf tutulmamış ve Çin’e yönelik vergiler yüzde 54’ten yüzde 125’e çıkarılmış olsa da, Vietnam ve Hindistan gibi üretim üslerinde vergi oranlarının yüzde 10 seviyesine çekilmesi, Apple’ın büyükçe bir nefes almasını sağladı.

Öte yandan sorunlar bitmedi. Apple için Çin yalnızca bir üretim merkezi değil; aynı zamanda şirketin satış bazında üçüncü büyük pazarı. Ancak bu hafta Çin'in ABD menşeli ürünlere uyguladığı yüzde 84’lük gümrük vergisi, Apple’ın bu pazarda darbe alabileceği endişelerini artırıyor. Apple son yıllarda Çin’e olan üretim bağımlılığını azaltmak için tedarik zincirinde çeşitliliğe gitmişti. Bu strateji, şimdi Trump’ın attığı adımla birlikte meyvesini vermeye başlıyor olabilir. Bu arada Apple ve Tim Cook, tarifeler konusunda bir açıklama yapmış değil. Ancak 1 Mayıs'ta ikinci çeyrek sonuçları açıklanırken Cook'un bu konulara değinmesi bekleniyor.

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Apple, 1998’den bu yana en iyi gününü geçirdi