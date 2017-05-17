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Microsoft, Outlook'taki "J" hatasını 7 yıl sonra düzeltti

Microsoft Outlook kullanan biriyle yazışanlar gelen e-postaların garip bir şekilde "J" harfiyle bittiğini görmüş olmalılar. Yazılım devi posta istemcisindeki "gülen yüz emojisi" sorununu düzeltti.
2 yıl
3,8b
1
21
Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Şimdiye kadar Microsoft Outlook kullanan biriyle e-posta alışverişi yaptıysanız ve yazışmalarınızda gülen yüz ifadesi yer aldıysa, uzun yıllardır rahatsızlık veren "J" hatasından haberdar olmalısınız.
Bahsi geçen sorun, yaygın olarak ":)" olarak bilinen gülen yüz ifadesinin, Microsoft Outlook'u etkileyen garip bir uyumluluk sorunu nedeniyle "J" harfi haline dönüştürülmesinden ibaret.
Ayrıca Bkz. "WannaCry saldırısı en çok korsan Windows'lu bilgisayarları vurdu"
Şirket geçenlerde bunun Microsoft Outlook'un J harfini gülen yüz emojisine çevirmek için kullandığı Wingdings fontundan kaynaklandığını doğruladı. Yani Microsoft Outlook kullanıyorsanız gülen yüz ifadesini görüyordunuz. Bu yazı tipi ailesini desteklemeyen Gmail ve iOS Mail gibi diğer üçüncü taraf e-posta istemcilerinde ise garip bir J harfi görünüyordu.

Hata 7 yıl sonra düzeltildi

Microsoft ilk olarak 2010 yılında ortaya çıkan bu sorun için (7 yıl sonra olsa da) bir düzeltme yayınlamış durumda. Artık bu tür emojileri tanıyan diğer e-posta uygulamalarında gülen yüz emojisi doğru bir şekilde gösterilebiliyor. Ancak güncellemenin tamamen kullanıma sunulmasının yıl sonunu bulabilir.
Yazılım devi ayrıca Outlook'un diğer e-posta hizmetlerindeki emojileri görüntüleme işlevini de geliştirmiş durumda. Şirket şu anda bu özelliğin müşterilere sunulduğunu ve önümüzdeki yıl tamamlanacağını söylüyor. Tüm özellik güncellemelerinde olduğu gibi, bu güncellemeler de Office 365 müşterileri için geçerli olacak.

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OverClocK1ng 2 yıl en beğenilen
7 yıl alıştırdıktan sonra düzeltmesine gerek de yoktu.
Bir satırın sonunda J gördüğümüz zaman :) olduğunu anlıyorduk.
Zaten 7 yıldır J = :) oturmuştu. Düzeltmese de olurdu. J J J
7 yıl alıştırdıktan sonra düzeltmesine gerek de yoktu.Bir satırın sonunda J gördüğümüz zaman :) olduğunu anlıyorduk.Zaten 7 yıldır J = :) oturmuştu. Dü...
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kingman29 2 yıl
Bill Gates'in meşhur bir lafı vardır:"Ben, en zor işleri hep en tembel elemanıma yaptırırım. Çünkü en kestirme yolları en iyi bulan onlardır. "
Programcı adamın makbul olanı tembel olandır. Ama bazen böyle dezavantajlar da oluyomuş demekki. J
Bill Gates'in meşhur bir lafı vardır:"Ben, en zor işleri hep en tembel elemanıma yaptırırım. Çünkü en kestirme yolları en iyi bulan onlardır. "Programcı a...
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1 Avatar
MARDINLİ 1 yıl
J
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eyoruk 1 yıl
Outlook.com sitesinde kenarda reklamlar çıkıyor **** kullanınca da reklam engelleyici kullanıyorsunuz sanırım reklamsız outlook ister misiniz diye soran bir pencere çıkıyor.
Nasıl kapatabilirim ?
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xnoname 2 yıl
gmail çıktığından beri unutuldu zaten
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V4LKyR 2 yıl
My Kro Soft.
J
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Turkforce 2 yıl
Tüm özellik güncellemelerinde olduğu gibi, bu güncellemeler de Office 365 müşterileri için geçerli olacak.

Şaka mı? Bunu özellik olarak nitelendirenin beynini öpmek lazım.
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jimhendrix 2 yıl
Güncelleme manyağı windows 10 çöpunu de ortadan kaldirarak buyuk bir hata duzeltimine imza atmis olurlar
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Türkçesever 2 yıl
Ve Microsoft yine destek bakımından 1 numara olduğunu kanıtladı...
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eAkman 2 yıl
Siteye girdim, bildirim gelmiş, bakayım dedim. Ama sayfadan cevap yok, yine yorumum silinmiş? Kural dışı ne vardı? turuncu site iyice saçmalamaya başladı. Hadsizler.
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gcb1903 2 yıl
Outlook kullanan mı kaldı?
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Mesudum 2 yıl
Outlook'u sadece eposta istemcisi sananları da görmüş olduk
JJJ
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emoji, hata ve
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