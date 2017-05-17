Microsoft, Outlook'taki "J" hatasını 7 yıl sonra düzeltti

Şimdiye kadar Microsoft Outlook kullanan biriyle e-posta alışverişi yaptıysanız ve yazışmalarınızda gülen yüz ifadesi yer aldıysa, uzun yıllardır rahatsızlık veren "J" hatasından haberdar olmalısınız.

Bahsi geçen sorun, yaygın olarak ":)" olarak bilinen gülen yüz ifadesinin, Microsoft Outlook'u etkileyen garip bir uyumluluk sorunu nedeniyle "J" harfi haline dönüştürülmesinden ibaret.

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Şirket geçenlerde bunun Microsoft Outlook'un J harfini gülen yüz emojisine çevirmek için kullandığı Wingdings fontundan kaynaklandığını doğruladı. Yani Microsoft Outlook kullanıyorsanız gülen yüz ifadesini görüyordunuz. Bu yazı tipi ailesini desteklemeyen Gmail ve iOS Mail gibi diğer üçüncü taraf e-posta istemcilerinde ise garip bir J harfi görünüyordu.

Hata 7 yıl sonra düzeltildi

Microsoft ilk olarak 2010 yılında ortaya çıkan bu sorun için (7 yıl sonra olsa da) bir düzeltme yayınlamış durumda. Artık bu tür emojileri tanıyan diğer e-posta uygulamalarında gülen yüz emojisi doğru bir şekilde gösterilebiliyor. Ancak güncellemenin tamamen kullanıma sunulmasının yıl sonunu bulabilir.

Yazılım devi ayrıca Outlook'un diğer e-posta hizmetlerindeki emojileri görüntüleme işlevini de geliştirmiş durumda. Şirket şu anda bu özelliğin müşterilere sunulduğunu ve önümüzdeki yıl tamamlanacağını söylüyor. Tüm özellik güncellemelerinde olduğu gibi, bu güncellemeler de Office 365 müşterileri için geçerli olacak.