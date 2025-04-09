Teşekkürler Trump: En pahalı iPhone’un satıldığı ülke yakında Türkiye değil, ABD olabilir

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Tam Boyutta Gör ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşında gerilim ve karşılıklı gümrük tarifeleri tırmanmaya devam ediyor. Bu içeriğin yazıldığı sırada ABD, Çin’e yönelik olarak gümrük tarifelerini yüzde 104’e çıkarmış durumda. Çin ise karşı hamle ile vergileri yarından itibaren yüzde 84’e çıkaracağını açıkladı. Bu artışların iPhone’un satın alma maliyetini ABD’liler için yükseltmesi bekleniyor. Ayrıca tüm bunlar yaşanırken Beyaz Saray basın sekreteri Karoline Leavitt, Apple’ın iPhone’ları ABD’de yerel olarak üretebileceğini söyledi.

ABD’de üretilen iPhone?

Bu söylemin altı elbette boş değil ve Apple’ın bir süre önce açıkladığı 500 milyar dolarlık ABD yatırımına atıfta bulunuyor. Atıf buraya olsa da analistler, 500 milyar dolarlık planın şirketin zaten yapması beklenen harcamalar kapsamında olduğunu belirtiyor. Yani bu yatırım, üretimin büyük ölçekte ABD’ye kaydırılacağı anlamına gelmiyor.

Öte yandan Trump yönetimi üretimin ABD’ye taşınabileceğine inanıyor. Leavitt, “Trump, ülkemizin bu üretimi yapabilecek iş gücü, kaynak ve kabiliyete sahip olduğuna kesinlikle inanıyor” dedi. Trump yönetimi, ithalata uygulanan yüksek tarifelerin uzun vadede ABD’ye üretim tesislerini geri getireceğini ve milyonlarca Amerikalının yeniden sanayi sektöründe iş bulacağını öne sürüyor.

Tam Boyutta Gör Uzmanlar ise iPhone gibi yüksek hassasiyet isteyen cihazların üretimi için gerekli altyapının ve insan kaynağının halen Çin gibi ülkelerde yoğunlaştığını, bu durumun kısa vadede değişmesinin gerçekçi olmadığını belirtiyor. Elbette imkansız değil ancak analistler, üretimin ABD’ye taşınmasının ABD’de iPhone’ların fiyatını 3 kata kadar artabileceğini söylüyor.

Wedbush Securities'ten ünlü teknoloji analisti Dan Ives’e göre, iPhone'ların ABD'de üretilmesi halinde fiyatı mevcut 1.000 dolar seviyesinden 3.500 dolara kadar çıkabilir.

iPhone’un üretim süreci, onlarca yıldır Asya’da kurulmuş oldukça karmaşık bir tedarik zincirine dayanıyor. Bu zincirin ABD'de sıfırdan kurulması için yalnızca altyapıya milyarlarca dolarlık yatırım yapılması gerektiğini belirten Ives, ABD’de yüksek teknoloji üretim tesisleri kurulursa, ortaya 3.500 dolarlık iPhone’lar çıkacağının altını çiziyor. Aktarılanlara göre sadece tedarik zincirinin yüzde 10’unu ABD’ye taşımak bile Apple’a yaklaşık 30 milyar dolara ve en az üç yıla mal olabilir.

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Apple’ın iPhone üretiminde Çin’e olan bağımlılığı, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarında şirketi ön saflara yerleştiriyor. Halihazırda iPhone’ların yaklaşık yüzde 90’ı Çin'de monte ediliyor. Ana işlemciler Tayvan’da üretilirken, ekran panelleri Güney Kore’den temin ediliyor.

Apple, bu kırılgan tedarik zincirini çeşitlendirmek adına Hindistan ve Brezilya gibi ülkelerde üretim yatırımlarına yönelmiş durumda. Ancak bu ülkelerin üretim kapasitesi, Çin’in yerini tamamen alacak düzeyde değil.

En pahalı iPhone hangi ülkede?

Halihazırda en pahalı iPhone’un satıldığı ülke açık ara Türkiye. iPhone 16 Pro Max’ın tepe modeli yaklaşık 3.400 dolara satılıyor. Yüzde 104’lük yeni gümrük tariflerinin ürün maliyetine birebir yansıtılacağı durumda bu modelin ABD’deki fiyatı 3.200 doları aşacak. Hem ABD hem de Çin, devam eden ticaret savaşında geri adım atmayacağının altını çiziyor ve her fırsatta missilleme tehdidinde bulunuyor. Dolayısıyla ilerleyen süreçte daha yüksek tarifelerin de gelmesi oldukça olası görülüyor. Bu da ABD’de satılan iPhone fiyatının Türkiye’deki fiyatları aşabileceği olasılığını doğuruyor.

Elbette bu hesaplamaların varsayımlar ve bariz bir şekilde “hiciv” üzerine kurulu olduğunu söylemekte fayda var. Zira küresel şirketler, genellikle artan maliyetlerini tüm pazarlara yansıtmayı tercih ediyor. Aynı zamanda artan maliyetlerin fiyatlar üzerindeki etkisini kestirmek zor. Analistler iPhone fiyatlarının artacağı üzerinde hemfikir olsalar da oran konusunda farklı görüşler var. Genel olarak yüzde 30 ile 50'yi aşan fiyat artışları konuşulmakta.

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En pahalı iPhone’un satıldığı ülke Türkiye değil ABD olabilir