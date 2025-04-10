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    Apple, Trump’ın tarifelerinden önce ABD’ye 600 ton iPhone taşıdı

    ABD Başkanı Trump’un geçen hafta açıkladığı karşılıklı gümrük vergilerinden önce Apple’ın ABD’de ciddi stok yaptığı ortaya çıktı. Aktarılanlar göre 600 ton iPhone ABD’ye taşındı.
    Apple, Trump’ın tarifelerinden önce ABD’ye 600 ton iPhone taşıdı Tam Boyutta Gör
    ABD'nin Çin'den gelen teknoloji ürünlerine uyguladığı yüksek gümrük vergileri, Apple'ı tedarik zincirinde stratejik değişikliklere yöneltti. Reuters’ın haberine göre, şirket Hindistan’dan ABD’ye 600 tonluk iPhone sevkiyatı gerçekleştirdi. Bu hamlenin arkasındaki neden ise oldukça net: Trump yönetiminin artan gümrük vergilerinden kaçınmak.

    Tarifeler yürürlüğe girmeden önce sevkiyatlar başladı

    Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Apple, Çin'e uygulanan yüzde 125’lik ithalat tarifesinden etkilenmemek için Hindistan’daki üretimini hızlandırdı. Şirket, Chennai kentindeki Foxconn tesislerinde üretilen yaklaşık 1,5 milyon iPhone’u ABD’ye ulaştırmak için altı adet kargo uçağı kiraladı. Her biri 100 ton kapasiteli bu uçakların, Mart ayından bu yana ABD’ye düzenli olarak sevkiyat yaptığı, sonuncusunun bu hafta yapıldığı belirtiliyor.

    Burada tarihlere dikkat çekmek gerek. Söylentiler olsa da ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz hafta karşılıklı gümrük vergilerini açıklamış ve yüksek tarifeler bu hafta yürürlüğe girmişti. Dolayısıyla vergilerden önce Apple, ABD’de stok yapmaya başlamış.

    Apple, Trump’ın tarifelerinden önce ABD’ye 600 ton iPhone taşıdı Tam Boyutta Gör
    Aktarılanlara göre Apple, Hindistan'da üretim hızını artırırken aynı zamanda sevkiyat sürecini hızlandırmak için de harekete geçti. Ülkede gümrük işlemlerinin süresi 30 saatten 6 saate indirilmesi için lobi faaliyetleri yapıldığı belirtiliyor. "Yeşil koridor" adı verilen bu özel uygulama, daha önce Apple’ın Çin’de kullandığı modele benzer şekilde çalışıyor. Kaynaklar Apple’ın hızlandırılmış gümrük işlemlerini planlamak ve kurmak için yaklaşık sekiz ay harcadığını Hindistan Başbakanı Modi hükümetinden destek aldığını öne sürüyor.

    Apple’ın üretiminin büyük bir kısmı halen Çin’de yapılsa da, Hindistan’ın payı hızla artıyor. Counterpoint Research’e göre, artık ABD’ye ithal edilen iPhone’ların beşte biri Hindistan kaynaklı. Şirketin iki büyük tedarikçisi Foxconn ve Tata, Hindistan’da üç fabrikaya sahip ve iki yeni tesis daha inşa ediliyor.

    Gümrük verilerine göre Foxconn'un Hindistan'dan ABD'ye yaptığı sevkiyatlar, önceki dört aydaki 110 milyon ila 331 milyon dolar aralığına kıyasla Ocak ayında 770 milyon dolara, Şubat ayında ise 643 milyon dolara yükseldi.

    Vergi artışı fiyatları fırlatabilir

    Apple’ın bu stratejik hamlesinin en büyük gerekçesi, artan gümrük vergilerinin cihaz fiyatlarına olan etkisi. Trump, ABD'nin Çin'e uyguladığı gümrük vergilerini sürekli arttırarak Çarşamba günü itibariyle yüzde 54'ten yüzde 125'e yükseltti. Çin’e getirilen yüzde 125’lik vergi, Hindistan’a getirilen yüzde 26’lık vergiden çok daha yüksek. Bu arada Trump’ın Çin hariç diğer ülkelerdeki vergi düzenlemesini 90 gün süreyle durdurduğunu da belirtelim.

    Yapılan hesaplamalara göre yüzde 54’lük gümrük vergisinin ABD’de 1.599 dolara satılan iPhone 16 Pro Max’in fiyatını 2.300 dolara kadar çıkaracağı söylenmişti. Güncel daha yüksek vergiler nedeniyle bu fiyat artık daha yükseğe konumlanabilir.

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    M
    moffaka 1 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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