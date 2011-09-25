Verizon Apple'ın patent davasında Samsung'un yanında yer alacak

Samsung ile Apple arasında iPad ve iPhone modellerindeki bazı patentlerin ihlal edildiği iddiasıyla yaklaşık 21 ülkede devam eden, pek çoğunda Galaxy Tab 10.1, 8.9, 7.7 modellerinin ve Galaxy serisi akıllı telefonların satışının yasaklandığı davalara şimdi üçüncü taraf firmalar da ekonomik menfaatleri icabı müdahil olmaya başladı.





ABD'nin en büyük cep telefonu operatörlerinden Verizon ABD Kaliforniya Bölge Mahkemesi'ne başvurarak Apple'ın Infuse 4G, Galaxy S 4G, Droid Charge ve Galaxy Tab 10.1 modellerinin ülke çapında yasaklanmasına ilişkin davasının reddedilmesini talep etti.

Verizon gerekçe olarak Samsung cihazlarına getirilen ithalat yasağının hem bu cihazların satışını yapan operatörleri büyük zarara sokacağını hem de LTE ağının gelişmesini engelleyerek ekonomiyi de sıkıntıya sokacağını belirtiyor.





Verizon'un reddedilmesini istediği davadaki ihlal edilen patent bu davaya konu olan 3 patentten birisi. Diğer ikisi için ise Verizon'un bir talebi olmadı.





Verizon SIM kart olmadan mobil iletişim sağlayan CDMA şebekesini kullanan bir operatör. Bahar aylarında Apple ile ortak piyasaya sürdüğü CDMA uyumlu Verizon iPhone modeli kısa sürede 1 milyon satış barajını aşarak firmaya tarihi bir başarı kazandırmıştı. Ancak söz konusu ekonomik menfaatler olduğunda ortaklıklar da ikinci plana düşüyor.