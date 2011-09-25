Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Verizon Apple'ın patent davasında Samsung'un yanında yer alacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
4,8b
1
15
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Samsung ile Apple arasında iPad ve iPhone modellerindeki bazı patentlerin ihlal edildiği iddiasıyla yaklaşık 21 ülkede devam eden, pek çoğunda Galaxy Tab 10.1, 8.9, 7.7 modellerinin ve Galaxy serisi akıllı telefonların satışının yasaklandığı davalara şimdi üçüncü taraf firmalar da ekonomik menfaatleri icabı müdahil olmaya başladı.

ABD'nin en büyük cep telefonu operatörlerinden Verizon ABD Kaliforniya Bölge Mahkemesi'ne başvurarak Apple'ın Infuse 4G, Galaxy S 4G, Droid Charge ve Galaxy Tab 10.1 modellerinin ülke çapında yasaklanmasına ilişkin davasının reddedilmesini talep etti.
Verizon gerekçe olarak Samsung cihazlarına getirilen ithalat yasağının hem bu cihazların satışını yapan operatörleri büyük zarara sokacağını hem de LTE ağının gelişmesini engelleyerek ekonomiyi de sıkıntıya sokacağını belirtiyor. 

Verizon'un reddedilmesini istediği davadaki ihlal edilen patent bu davaya konu olan 3 patentten birisi. Diğer ikisi için ise Verizon'un bir talebi olmadı.

Verizon SIM kart olmadan mobil iletişim sağlayan CDMA şebekesini kullanan bir operatör. Bahar aylarında Apple ile ortak piyasaya sürdüğü CDMA uyumlu Verizon iPhone modeli kısa sürede 1 milyon satış barajını aşarak firmaya tarihi bir başarı kazandırmıştı. Ancak söz konusu ekonomik menfaatler olduğunda ortaklıklar da ikinci plana düşüyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Cidelee 8 yıl en beğenilen
napolyon94
kim ne derse desin Apple...:P

Kim ne derse desin Ne mutlu Türk'üm diyene.
:D
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpa07 8 yıl
kim ne derse desin huawei
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
artcraft35 8 yıl
bırakın davayı falan savaşmayalım sevişelim :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
veto1214 8 yıl
Kim nederse Desin 3310
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.Hepha 8 yıl
Hepsi kendi cebini düşünüyo, bizi düşünen yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpa07 8 yıl
kim ne derse desin huawei
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahoron 8 yıl
SystemApps
napolyon94 kim ne derse desin Apple...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
:P
kardeş buyur milleti uğraştırma şimdi

Kardeş o haberin linki varsa atarmısın bulamadım şimdi. Fanboy degilim ama samsungu tutarım apple karşısında ee adamların rekorları var bakıp bakıp duralım :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 8 yıl
Kim ne derse desin Samsung....
Problem?
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cidelee 8 yıl en beğenilen
napolyon94
kim ne derse desin Apple...:P

Kim ne derse desin Ne mutlu Türk'üm diyene.
:D
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahoron 8 yıl
carnador
CDMA iphone satamadılar yeterince acıları büyük :) ovirsenseyşın saçmalamaya devam ediyor :)

Yukarıdaki adama sacmalıyor diyor asıl kendisi sacmalıyor. Git bi haberi oku önce sen! 1 milyon üzeri satış yapmış adamlar büyük bir başarı bu. Hem tüketiciler hemde operatörler için samsung daha önemli bana kalırsa.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nejat_80 8 yıl
APPLE'dan korkularından böyleler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 8 yıl
CDMA iphone satamadılar yeterince acıları büyük :)

ovirsenseyşın saçmalamaya devam ediyor :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Foo Fighters 8 yıl
OvernightSensation
napolyon94kim ne derse desin Apple...:P
rekor istiyorsun galiba :D

Çok bekler o rekoru bi kere olur o.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +134 BlackLead +127 Domatore +113 Galatas4ray +108 Mugetsuga +102 Tugrul_512bit +86 sistemli adam +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4835 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri, patent ve
3 etiket daha verizon samsung Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim