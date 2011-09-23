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Verizon CEO: Windows Phone, Blackberry OS'i geçecek

7 yıl
11,8b
1
10
Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarına platform bazında göz attığımızda Android ve iOS'in diğer platformlara büyük üstünlük kurduğunu görüyoruz. Yapılan araştırmalar ilk ikinin uzun yıllar daha değişmeyeceğini gösteriyor. Peki, üçüncü kim olacak? iOS ve Android'den önce piyasada rüzgar gibi esen Blackberry OS mi yoksa büyük bir revizyonun eseri olan Windows Phone platformu mu ?

Amerika'nın en büyük servis sağlayıcısı olan Verizon Wireless'ın icra kurulu başkanının ön görüsüne göre, uzun vadede Windows Phone platformu yarıştan birinci çıkan olacak. Dünyanın en önemli yatırım bankalarından Goldman Sachs'ın Communacopia Konferansı'nda konuşan tepe yöneticisi, servis sağlayıcılarının Android ve iOS'in yanında üçüncü bir platform için bir araya gelmeye başladıkları belirtirken; kendi fikrine göre üçüncü ekosistem yarışının galibi Blackberry OS'i geride bırakacak olan Windows Phone platformunun olacak.

Windows Phone platformunun Nokia'nın desteğiyle önümüzdeki seneden itibaren hızlı bir çıkış yakalaması beklenmesine rağmen; RIM'in ise gelecek çözümlerindeki işletim sisteminin QNX imzası taşıyacak olması; üçüncülük yarışının zorlu geçebileceğini göstermiyor değil.


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Oceanco 7 yıl
windows phone çok ileri gidecek pazarda yükseldikçe htc nin de samsungunda dikkatini çekecek onlarda donanım olarak güçlü WP telefonlar üretecek ki bence olması gerekende budur.iphone 4 kullanıyorum ama WP MANGO güzel bir telefonla cıkarsa en kısa zamanda ona gecmeyi düsünüyorum.
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OvernightSensation 7 yıl
sis xvier
QNX ile beraber uygulamalar için uğraşırsa Blackberry kesinlikle bırakılmaz çünkü satış rakamları azalsa da playbook çıktı harika bir şekilde çalışıyordu yada blackberry ler hala en iyi iletişim cihazları....Öte yandan bence ms wp7 ile beklenmeyecek birşey yaptı çok iyi bir aryüz hazırladı ancak wp7 satışları çok daha düşük...Ben qnx ile beraber Blackberry yi tercih ederim olmadı ios başkasına gerek yok...

ios'u bırak hocam QNX varken ios neymiş şayet android bile daha çok hoşuma gidiyor uygulama dersen yine pek bir fark yok aynı.
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LordMayros 7 yıl
wp7 çok ileri gidecek çokkkk
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Stanislas Xavier 7 yıl
QNX ile beraber uygulamalar için uğraşırsa Blackberry kesinlikle bırakılmaz çünkü satış rakamları azalsa da playbook çıktı harika bir şekilde çalışıyordu yada blackberry ler hala en iyi iletişim cihazları....Öte yandan bence ms wp7 ile beklenmeyecek birşey yaptı çok iyi bir aryüz hazırladı ancak wp7 satışları çok daha düşük...Ben qnx ile beraber Blackberry yi tercih ederim olmadı ios başkasına gerek yok...
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OvernightSensation 7 yıl
sadtneverdie
OvernightSensationQNX gelsin o zaman görecez o kibirli microsoftu.
Ms mu kibirli?

gayet tabi açıklamarında framework üzerinde tam bitirmeden ilk 2ye yükseleceğiz gibi iddaalarda bulunuyorlardı.
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arslantay 7 yıl
Microsofta karşı çok önyargılı millet en iyi yapanın ürünü kullanılır bu kadar basit.
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sadtneverdie 7 yıl
OvernightSensation
QNX gelsin o zaman görecez o kibirli microsoftu.

Ms mu kibirli?
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OvernightSensation 7 yıl
QNX gelsin o zaman görecez o kibirli microsoftu.
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karaköy_soğancısı 7 yıl
ya bu telefonların bileşeni aynı sonuçta acaba wP galaxy note a falan kurulmazmı :))
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