Verizon CEO: Windows Phone, Blackberry OS'i geçecek

Akıllı telefon pazarına platform bazında göz attığımızda Android ve iOS'in diğer platformlara büyük üstünlük kurduğunu görüyoruz. Yapılan araştırmalar ilk ikinin uzun yıllar daha değişmeyeceğini gösteriyor. Peki, üçüncü kim olacak? iOS ve Android'den önce piyasada rüzgar gibi esen Blackberry OS mi yoksa büyük bir revizyonun eseri olan Windows Phone platformu mu ?

Amerika'nın en büyük servis sağlayıcısı olan Verizon Wireless'ın icra kurulu başkanının ön görüsüne göre, uzun vadede Windows Phone platformu yarıştan birinci çıkan olacak. Dünyanın en önemli yatırım bankalarından Goldman Sachs'ın Communacopia Konferansı'nda konuşan tepe yöneticisi, servis sağlayıcılarının Android ve iOS'in yanında üçüncü bir platform için bir araya gelmeye başladıkları belirtirken; kendi fikrine göre üçüncü ekosistem yarışının galibi Blackberry OS'i geride bırakacak olan Windows Phone platformunun olacak.

Windows Phone platformunun Nokia'nın desteğiyle önümüzdeki seneden itibaren hızlı bir çıkış yakalaması beklenmesine rağmen; RIM'in ise gelecek çözümlerindeki işletim sisteminin QNX imzası taşıyacak olması; üçüncülük yarışının zorlu geçebileceğini göstermiyor değil.