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    Nükleer santraller yapay zeka veri merkezlerini besleyecek

    ABD hükümeti teknoloji şirketleriyle yapay zekanın elektrik talepleri hakkında konuşmak. Görünüşe göre bu talebi karşılamak için masada daha fazla nükleer santral ihtiyacı bulunuyor.
    Nükleer santraller yapay zeka veri merkezlerini besleyecek Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka teknolojisinin yaygınlaşması sadece ekran kartlarının üretimini ve talebini değil, aynı zamanda onlara güç sağlayan elektrik şebekelerini de etkiliyor. On binlerce GPU barındıran veri merkezleri giderek yaygınlaşıyor ve bu yaygınlaşmanın hız kesmeden büyümesi bekleniyor. Bu bağlamda ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetimi, yapay zekanın elektrik tüketimi hakkında teknoloji şirketleri ile görüşmeler gerçekleştirmek istiyor. Aktarılanlara göre halihazırda ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm bazı görüşmeler gerçekleştirdi. Enerji talebini güvenle altına almak için ise masa nükleer enerjinin öne çıktığı görülüyor.

    Yapay zekayı beslemek için nükleer enerji kullanılabilir

    Daha hızlı yapay zekalar için daha güçlü ve daha hızlı GPU’lar gerekiyor. Ancak her yeni nesilde enerji verimliliğinin yükseldiği vurgusu yapılsa da aslında tüketim de artıyor. Nvidia’nın H100 GPU’su 700W civarında güç tüketirken yeni çıkan Blackwell B200 ise 1000W tüketime sahip. Bu kilovatlık GPU'lar, 10 binlerce kartın bulunduğu veri merkezlerinde bulunacak ve bu da multi-megawatt’lık veri merkezlerinin yaygınlaştıracak.

    Nükleer santraller yapay zeka veri merkezlerini besleyecek Tam Boyutta Gör
    ABD Enerji Bakanlığı'nın (DOE), başta Microsoft, Google ve Amazon gibi firmalar olmak üzere teknoloji şirketleriyle görüşerek, yapay zekanın genişleme ihtiyacını karşılamak için nükleer füzyon ve fisyon enerji santrallerini değerlendirmeye başladığı bildiriliyor. Bu planlar arasında “küçük nükleer reaktör" olarak tanımlanan SMR santrallerin de değerlendirmeye alındığı belirtiliyor.

    Öte yandan nükleer enerjiyi kullanma fikri hem ABD hem de teknoloji şirketleri tarafından satın alınmış gibi görünüyor. Zira geçtiğimiz günlerde ABD, kapattığı nükleer enerji santralini tekrar devreye almaya karar verdi. Amazon ise tamamıyla nükleer enerjiyle çalışan bir veri merkezi satın aldı. Geçtiğimiz yıl ise Microsoft, Helion Energy'nin geliştireceği nükleer füzyon reaktöründen enerji satın almak üzere bir anlaşma imzaladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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