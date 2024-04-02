Nükleer santraller yapay zeka veri merkezlerini besleyecek

Tam Boyutta Gör Yapay zeka teknolojisinin yaygınlaşması sadece ekran kartlarının üretimini ve talebini değil, aynı zamanda onlara güç sağlayan elektrik şebekelerini de etkiliyor. On binlerce GPU barındıran veri merkezleri giderek yaygınlaşıyor ve bu yaygınlaşmanın hız kesmeden büyümesi bekleniyor. Bu bağlamda ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetimi, yapay zekanın elektrik tüketimi hakkında teknoloji şirketleri ile görüşmeler gerçekleştirmek istiyor. Aktarılanlara göre halihazırda ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm bazı görüşmeler gerçekleştirdi. Enerji talebini güvenle altına almak için ise masa nükleer enerjinin öne çıktığı görülüyor.

Yapay zekayı beslemek için nükleer enerji kullanılabilir

Daha hızlı yapay zekalar için daha güçlü ve daha hızlı GPU’lar gerekiyor. Ancak her yeni nesilde enerji verimliliğinin yükseldiği vurgusu yapılsa da aslında tüketim de artıyor. Nvidia’nın H100 GPU’su 700W civarında güç tüketirken yeni çıkan Blackwell B200 ise 1000W tüketime sahip. Bu kilovatlık GPU'lar, 10 binlerce kartın bulunduğu veri merkezlerinde bulunacak ve bu da multi-megawatt’lık veri merkezlerinin yaygınlaştıracak.

Tam Boyutta Gör ABD Enerji Bakanlığı'nın (DOE), başta Microsoft, Google ve Amazon gibi firmalar olmak üzere teknoloji şirketleriyle görüşerek, yapay zekanın genişleme ihtiyacını karşılamak için nükleer füzyon ve fisyon enerji santrallerini değerlendirmeye başladığı bildiriliyor. Bu planlar arasında “küçük nükleer reaktör" olarak tanımlanan SMR santrallerin de değerlendirmeye alındığı belirtiliyor.

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Öte yandan nükleer enerjiyi kullanma fikri hem ABD hem de teknoloji şirketleri tarafından satın alınmış gibi görünüyor. Zira geçtiğimiz günlerde ABD, kapattığı nükleer enerji santralini tekrar devreye almaya karar verdi. Amazon ise tamamıyla nükleer enerjiyle çalışan bir veri merkezi satın aldı. Geçtiğimiz yıl ise Microsoft, Helion Energy'nin geliştireceği nükleer füzyon reaktöründen enerji satın almak üzere bir anlaşma imzaladı.

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Nükleer santraller yapay zeka veri merkezlerini besleyecek