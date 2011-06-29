Verizon Wireless, 4G destekli Galaxy Tab 10.1'i satışa sunuyor

Amerika'nın önde gelen operatörü Verizon Wireless, Samsung'un son dönemdeki en başarılı cihazlarından biri olan Galaxy Tab 10.1'in 4.Nesil iletişim ağı destekli modelini kullanıcıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Şimdilik sadece ön satışa sunulan 4G destekli tabletin 4 ila 6 hafta içersinde raflardaki yerini alması bekleniyor.

Metallica grisi ve parlak beyaz renk alternatifiyle 16GB ve 32GB olmak üzere 4 farklı modeli bulunan 4G destekli Galaxy Tab 10.1'in satış fiyatları sırasıyla 530 ve 630 dolar olarak belirlenmiş.