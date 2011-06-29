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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Verizon Wireless, 4G destekli Galaxy Tab 10.1'i satışa sunuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,8b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Amerika'nın önde gelen operatörü Verizon Wireless, Samsung'un son dönemdeki en başarılı cihazlarından biri olan Galaxy Tab 10.1'in 4.Nesil iletişim ağı destekli modelini kullanıcıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Şimdilik sadece ön satışa sunulan 4G destekli tabletin 4 ila 6 hafta içersinde raflardaki yerini alması bekleniyor.

Metallica grisi ve parlak beyaz renk alternatifiyle 16GB ve 32GB olmak üzere 4 farklı modeli bulunan 4G destekli Galaxy Tab 10.1'in satış fiyatları sırasıyla 530 ve 630 dolar olarak belirlenmiş.


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séquestre 8 yıl
Sağlam tablet.
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siyahtemas 8 yıl
sahoron
4 çekirdekli işlemcilerden bahsediliyor cift cekirdekliler daha piyasaya dahi cıkmadı :S

Nerede bahsediliyor sahoron ?
İşte inatla ipad2 almamamın sebebi, beklediğim tablet buydu. Bu cihazı usadan getirtsek bizim turkcell ile 3g çalışırmı sizce?
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sahoron 8 yıl
4 çekirdekli işlemcilerden bahsediliyor cift cekirdekliler daha piyasaya dahi cıkmadı :S
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