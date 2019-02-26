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Turkcell blok zinciri teknolojisini temel aldığı yeni çözümlerini tanıttı

Turkcell, pek çok sektörde dönüştürücü etkisini göstermeye başlayan blok zinciri teknolojisi ile geliştirdiği çalışmalarını, Barcelona’daki Mobil Dünya Kongresi’nde tanıttı.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Özellikle kripto para piyasasının patlama yapması ile öne çıkmaya başlayan ve geleceğin önemli meslekleri arasında gösterilen blok zinciri teknolojilerine ilgi artıyor. Turkcell de bu trendden uzak kalmadı.

Farklı projeler

MWC 2019 fuarında sahneye çıkan Turkcell uluslararası dolaşım, kimlik yönetimi ve bağış gibi alanlarda gerçekleştirdiği projeleri ziyaretçilere tanıttı. Projeler sayesinde zaman tasarrufu sağlanacak, hızlı, şeffaf ve güvenilir bir dijital dünya oluşumuna imkân sunulacak.

Projelerden birisi uluslararası dolaşımda aracısız hizmet. Bu projeyle iki ülke operatörleri arasında karşılıklı ödenecek ücretleri belirleyen aracı firmaların ortadan kalkması söz konusu oluyor. Diğer bir deyişle bu teknoloji sayesinde, yurtdışı kullanımlarındaki ücretlendirmeler, blok zinciri ile aradaki üçüncü partiye ihtiyaç duyulmadan uçtan uca iletimle yapılıyor. Böylece süreç daha hızlı ve güvenli ilerliyor. Süreçler sadeleştiği için mutabakat ve kontrol ihtiyaçları azalıyor, ayrıca sahtecilik tespitine imkân tanınıyor.  

Ayrıca Bkz. "Dizüstü segmentinde 5G dönemi başladı"

Diğer proje kimlik yönetimi konusunda. Bu sistemle birlikte, temel kimlik verileri dışında, kullanıcıya ait kim olduğunu ifade eden diğer kişisel verilerin paylaşılması için bir ağ oluşturuluyor. Kullanıcı, verisini başka bir kurum ile paylaştığında verinin doğruluğu blok zincirinden kontrol edilebiliyor. Böylece kullanıcı mahremiyeti korunabiliyor.

Yine kimlik yönetimi projesi tabanlı bağış çözümü mevcut. İhtiyaç sahiplerinin bilgileri blok zincirinde tutularak, bağış yapacak kişilerle ihtiyaç sahiplerinin buluşturulması hedefleniyor. Örneğin ihtiyaç sahibi bir öğrenciye yardım durumunda öğrenci belgesinin, transkriptinin ve maddi durumunu gösteren belgenin kanıtının ilgili kurumlarca blok zincirine yazılmasına ve bağış yapacakların belirtilen koşullara uyanlara bağış yapmasına olanak sağlanıyor. Bu çözümde bağış platformu olarak BiP ve ödeme aracı olarak Paycell de kullanılarak uçtan uca Turkcell güvencesi ve deneyimi yaşanıyor.

Son olarak müşteri deneyimi konusunda dünya telekom operatörlerinin küresel blok zinciri konsorsiyumu Carrier Blockchain Study Group (CBSG) bünyesine dahil olundu. Gelecekte müşteri deneyimini geliştirmek blok zinciri teknolojileri ile sağlanacak.

 

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Üç Kağıtçı Mesut 2 ay en beğenilen
Fotograf 18bin mah kapasiteli tlfn değil mi konu ile ne alaka?
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rwo 2 ay
Kalan dakkaları annenize babanıza kullandırdığınız zaman 10 tl ücret isteyen bir teknolojimi icat ettiler acep
1 Yanıt Yanıtla +7
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Üç Kağıtçı Mesut 2 ay en beğenilen
Fotograf 18bin mah kapasiteli tlfn değil mi konu ile ne alaka?
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rwo 2 ay
Kalan dakkaları annenize babanıza kullandırdığınız zaman 10 tl ücret isteyen bir teknolojimi icat ettiler acep
1 Yanıt Yanıtla +7
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scorpion20 2 ay rwo
neden olmasın ses analizi yapsa yeter, sizden başka konuşanı doğrudan hattan düşürür
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