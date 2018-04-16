Video akışları için JPEG XS geliyor

Yıllardır en önemli resim sıkıştırma formatları arasında yer alan JPEG şimdi de video alanına el atıyor. Formatı geliştiren uzman grubu video akışları ve sanal gerçeklik içerikleri için JPEG XS standardını geliştirdi.

Rakip değil

JPEG XS formatı daha yüksek çözünürlük, daha yüksek kalite, daha düşük gecikme süreleri ve dolayısıyla daha iyi enerji verimliliği üzerine yoğunlaşıyor. Bu bakımdan boyutları JPEG formatına göre yüzde 40 daha fazla alan kaplıyor. Yeni formatın JPEG’in yerini almak gibi bir niyeti yok.

Ortak Fotoğraf Uzmanları Grubu - JPEG, yeni formatın düşük gecikme sayesinde sanal gerçeklik içeriklerinde sık sık meydana gelen mide bulantılarının önüne geçeceğini ifade ediyor. Ayrıca yeni formatın orijinal video ile arasında gözle görülür bir kalite farkının olmadığı vurgulanıyor.

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JPEG XS yukarıda saydığımız iki alan dışında otomotiv sektörü için de fırsat kollayacak. Otomobil kameralarından elde edilen videoların çok hızlı bir şekilde işlem birimine aktarılabilmesi sayesinde JPEG XS formatının hızlı bir şekilde benimseneceği düşünülüyor.

JPEG XS depolamaya değil akışlara odaklandığı için sınırlı kapasiteye sahip olan mobil cihazlarda bir sorun oluşturmuyor. Bu bakımdan mobil cihazlarda da popüler olması bekleniyor.

Elbette her yeni formatta olduğu gibi JPEG XS için de uyumluluk gerekiyor. Önümüzdeki dönemde bilgisayarlar ve mobil cihazlarda güncelleme ile bu uyumluluğun sunulması bekleniyor.