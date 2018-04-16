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Video akışları için JPEG XS geliyor

Video yayınlarının ve sanal gerçeklik içeriklerinin daha verimli olmasını isteyen JPEG grubu harekete geçti. JPEG XS formatı pek çok probleme çözüm olmaya geliyor.
1 yıl
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Ekrem71
Haber Editörü
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Video akışları için JPEG XS geliyor

Yıllardır en önemli resim sıkıştırma formatları arasında yer alan JPEG şimdi de video alanına el atıyor. Formatı geliştiren uzman grubu video akışları ve sanal gerçeklik içerikleri için JPEG XS standardını geliştirdi.

Rakip değil

JPEG XS formatı daha yüksek çözünürlük, daha yüksek kalite, daha düşük gecikme süreleri ve dolayısıyla daha iyi enerji verimliliği üzerine yoğunlaşıyor. Bu bakımdan boyutları JPEG formatına göre yüzde 40 daha fazla alan kaplıyor. Yeni formatın JPEG’in yerini almak gibi bir niyeti yok.

Ortak Fotoğraf Uzmanları Grubu - JPEG, yeni formatın düşük gecikme sayesinde sanal gerçeklik içeriklerinde sık sık meydana gelen mide bulantılarının önüne geçeceğini ifade ediyor. Ayrıca yeni formatın orijinal video ile arasında gözle görülür bir kalite farkının olmadığı vurgulanıyor.

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JPEG XS yukarıda saydığımız iki alan dışında otomotiv sektörü için de fırsat kollayacak. Otomobil kameralarından elde edilen videoların çok hızlı bir şekilde işlem birimine aktarılabilmesi sayesinde JPEG XS formatının hızlı bir şekilde benimseneceği düşünülüyor.

JPEG XS depolamaya değil akışlara odaklandığı için sınırlı kapasiteye sahip olan mobil cihazlarda bir sorun oluşturmuyor. Bu bakımdan mobil cihazlarda da popüler olması bekleniyor.

Elbette her yeni formatta olduğu gibi JPEG XS için de uyumluluk gerekiyor. Önümüzdeki dönemde bilgisayarlar ve mobil cihazlarda güncelleme ile bu uyumluluğun sunulması bekleniyor.

 

https://www.phonearena.com/news/JPEG-XS-is-coming_id104082 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Spider_hip 1 yıl
Şimdi tüm bu resim görüntü formatları, aslında karakterlerin belli bir şifreleme ile peşi sıra yazıldığı textlerden ibaret ya. Ve işte en kısa şifrelenmiş textler en düşük boyutlu dosya olmasını sağlıyor. Bu jpg de çıkalı baya oldu. Sürekli yeni formatlar üzerinde konuşuluyor, kalite kaybetmeden çok daha düşük boyut kaplayacak formatlar.
Peki şu yapay zekanın öğrenme yapısı kullanılarak yeni bir format çıkartılamaz mı acaba? İşte fotoğrafın decode edilebilecek şekilde şifrelenmesi istenir ve boyutu check ettirilir. Maksat boyutun düşük çıkması ve kalitenin düşmemesi. Bunu işte hep yaptıkları gibi örneğin 100.000 loop a soksalar, her seferinde daha düşük boyut kaplayacak yeni bir şifreleme yolu bulacaktır. Artık baştan aşağı görsel dolu olan web sitelerinde ortalama boyuttaki fotoların sıkıştırılmış dahi olsa yaklaşık 70-80kb kapladığı düşünülürse, bunda yaşanacak bir kaç katlık küçülme, dünyadaki erişime vurulduğunda çok ciddi bandwidth ekonomisi sağlayacaktır. Sitelere erişimler hızlanır, hdd ler de epey yer açılır.
3 Yanıt Yanıtla +1
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cengiz7 1 yıl Spider_hip
Peki ya sunucu ve client tarafında resimleri encode ve decode etmek için harcanan işlemci gücü ve zaman ne olacak? Bir zeki sen değilsin emin ol bu konuları meslek edinmiş insanlar senin yerine senden daha iyisini düşünüyor
1 Yanıt Yanıtla +1
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Guest-0988D7594 1 yıl Spider_hip
Hocam mühendislik öğrencisiyim sağ olun bu fikir sayesinde geleceğin Türk microsoftunu kuracağım teşekkür ederim her şey için sizi de görürüm.
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Biyturs_OnSr 1 yıl Spider_hip
Her dosyanın belli bir sıkıştırma sınırı var. Mantık güzel ancak JPEG'in yapamadığını bu mantık da yapamaz.
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Guest-0988D7594 1 yıl
Gene Ekrem.
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