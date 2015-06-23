Video odaklı gelişmiş özçekim çubuğu: SoloCam

Periscope ve Meerkat gibi uygulamalar ile son dönemde yeni bir canlı yayın furyası hayatımıza giriş yaptı. Her zaman yanımızda yer alan akıllı telefonlardan yapılan bu yayınlar, hız ve sunduğu kolaylık sayesinde profesyonel haber kuruluşlarının ilgisini de çekmeyi sağladı. Bazı yabancı medya şirketlerinin özçekim (selfie) çubuklarıyla muhabirlerine canlı yayın yaptırmaya başladığı günümüzde, bu alanda odaklanan ilginç bir ürün de Indiegogo üzerinde destek aramaya başladı.

Benny Goldsetin tarafından başlatılan SoloCam, temel olarak canlı yayınlara / video çekimlerine odaklanan bir özçekim çubuğu olarak görev yapıyor. Akıllı telefon kameralarının gün geçtikçe daha kaliteli hale geldiğini ancak mikrofonların fazla gelişme gösteremediğini belirten Goldsetin, SoloCam'in bu noktada devreye girdiğini söylüyor ve ürün bu haliyle akıllı telefonlar yanında diğer birçok kamera birimiyle de kullanılabilecek bir alternatif oluşturuyor.

Temel olarak üzerinde akıllı cihazlarla Bluetooth 4.0 kablosuz bağlantı teknolojisiyle haberleşen kaliteli bir mikrofon (48khz / 24bit - 50hz /15,000hz frekan tepki aralığı) taşıyan SoloCam, üzerinde yer alan ufak butonlar sayesinde özel akıllı telefon uygulamasının kontrol edilmesine imkan tanıyor ve hareketli kafa yapısıyla farklı açılarda da çalışma gösterebiliyor. Bahsi geçen özel uygulama canlı yayın yapılması yanında bu yayınlara canlı filtreler ekleyebiliyor, teleprompter olarak kullanılabiliyor ve yeşil ekran çalışmaları dahi yapılabiliyor.

Kişisel yayıncılığı ciddiye alanlar için ilginç bir alternatif oluşturan SoloCam, 40,000$ toplamayı hedefliyor ve yapılacak en az 50$ bağış ile 2015 Aralık ayında elde edilebiliyor. Ürünün tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.indiegogo.com/projects/solocam#/story