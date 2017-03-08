Video oyunlarının empatiyi etkilemediği kanıtlandı

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Almanya’da bulunan Hannover Medical School’da görevli olan Dr. Gregor Szycik, ekibiyle birlikte tamamladığı araştırmayla şiddet içerikli video oyunlarının empati kurma yeteneğini etkilemediğini ortaya koydu. Frontiers in Psychology dergisinde yer bulan araştırma, şiddet unsurları içeren video oyunlarının empati yeteneğini azalttığını savunan önceki araştırmaların kısmen yanıltıcı olduğunu kanıtladı.

Araştırma 15 kişiden oluşan 2 grubun katılımıyla gerçekleştirildi. İlk gruptaki katılımcılar her gün en az 4 saat şiddet içerikli oyunlar oynadılar. Diğer gruptakiler ise Counter Strike, Call of Duty gibi savaş, silah ve diğer şiddet unsurları içeren oyunlardan uzak durdular.

Katılımcılardan, kısa vadedeki değişimlerin araştırmayı etkilememesi adına testlerden 2-3 saat önce oyun oynamayı bırakmaları istendi ve empati düzeyleri, yapılan psikolojik testlerle ve MRI makinesiyle uzun vadede ölçüldü. Sonuçlar şiddet içerikli video oyunlarının empati üzerinde etkisiz olduğunu ortaya koydu.

Oyunların empatiyi kötü yönde etkilediği düşünülüyordu

Video oyunlarının insan psikolojisini kötü yönde etkileyip etkilemediği uzun süredir cevabı aranan bir soru. Önceki dönemlerde yapılan araştırmalar, özellikle şiddet içerikli video oyunlarının empati yeteneğini azalttığını ortaya koymuştu. Dr. Szycik ve ekibi yaptıkları araştırmayla bu etkinin sadece kısa vadeli olduğunu, bu nedenle video oyunlarının empatiyi kötü yönde etkilediğinden gerçek anlamda söz edilemeyeceğini kanıtladı.

http://www.iflscience.com/brain/study-finds-no-long-term-effects-of-violent-video-games-on-empathy/