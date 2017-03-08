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Video oyunlarının empatiyi etkilemediği kanıtlandı

Yapılan araştırmalar sonucunda şiddet içeren video oyunları oynamanın empati kurma yeteneğini kötü yönde etkilemediği kanıtlandı. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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Video oyunlarının empatiyi etkilemediği kanıtlandı
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Almanya’da bulunan Hannover Medical School’da görevli olan Dr. Gregor Szycik, ekibiyle birlikte tamamladığı araştırmayla şiddet içerikli video oyunlarının empati kurma yeteneğini etkilemediğini ortaya koydu. Frontiers in Psychology dergisinde yer bulan araştırma, şiddet unsurları içeren video oyunlarının empati yeteneğini azalttığını savunan önceki araştırmaların kısmen yanıltıcı olduğunu kanıtladı.

Araştırma 15 kişiden oluşan 2 grubun katılımıyla gerçekleştirildi. İlk gruptaki katılımcılar her gün en az 4 saat şiddet içerikli oyunlar oynadılar. Diğer gruptakiler ise Counter Strike, Call of Duty gibi savaş, silah ve diğer şiddet unsurları içeren oyunlardan uzak durdular.

Katılımcılardan, kısa vadedeki değişimlerin araştırmayı etkilememesi adına testlerden 2-3 saat önce oyun oynamayı bırakmaları istendi ve empati düzeyleri, yapılan psikolojik testlerle ve MRI makinesiyle uzun vadede ölçüldü. Sonuçlar şiddet içerikli video oyunlarının empati üzerinde etkisiz olduğunu ortaya koydu.

Oyunların empatiyi kötü yönde etkilediği düşünülüyordu

Video oyunlarının insan psikolojisini kötü yönde etkileyip etkilemediği uzun süredir cevabı aranan bir soru. Önceki dönemlerde yapılan araştırmalar, özellikle şiddet içerikli video oyunlarının empati yeteneğini azalttığını ortaya koymuştu. Dr. Szycik ve ekibi yaptıkları araştırmayla bu etkinin sadece kısa vadeli olduğunu, bu nedenle video oyunlarının empatiyi kötü yönde etkilediğinden gerçek anlamda söz edilemeyeceğini kanıtladı.


http://www.iflscience.com/brain/study-finds-no-long-term-effects-of-violent-video-games-on-empathy/ Yorum Yaz
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ShadowofDeath06 2 yıl
Gel gelelim bu araştırmalar dahi ön yargıları kıramıyor maalesef. Kişinin ailevi ve özel hayatındaki şiddet unsurlarına odaklanmak yerine oyunlara suç atmak daha kolay geliyor çoğu kişiye.
Gel gelelim bu araştırmalar dahi ön yargıları kıramıyor maalesef. Kişinin ailevi ve özel hayatındaki şiddet unsurlarına odaklanmak yerine oyunlara suç atmak dah...
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axaxa 2 yıl
Karakter zayıfsa her şey etkileyebilir.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
asıl mesele ? hangi oyunu oynatmışlar !
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casperfriendly 2 yıl
Empatiyi etkileyip etkilemediği yıllar sürecek araştırmalarla ortaya çıkar. Çünkü, zihin her görüntüyü bilinçaltına yollar. Birine karşı şiddet göstermemek gibi örneklerle empatinin etkilenip etkilenmediği ortaya çıkmaz veya bir kaç saatlik analizlerle de bu ortaya çıkmaz. Bir de her kişinin etkilenme düzeyi farklıdır çok subjektif bir araştırma. Kaldı ki, bizim bu konuda konuşabilmek için empati dediğimiz ne demek önce onu tanımlamamız gerek. Öte yandan, bunun bir hile olmadığını nerden biliyoruz ? Belki de, oyun sektörü kötü intibayı ortadan kaldırmak için farazi bir psikolojik deney hazırladı.
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frostburn 2 yıl
ama fetöcüler GTA oynayarak hazırlanmışlardı darbe girişimine , hile kodları bile vardı , adamların herşeyi hile hurda zaten.
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michael01 2 yıl
oo öyle şey olur mu :D GTA oynadı adam katletti,COD oynadı katliam yaptı haberleri geliyor aklıma. Hatta bir ara GTA vb şiddet içeren oyunlarının yasaklanmasını isteyen bir tane yönetici abd'de olması gerek silah kaçakçılığından tutuklanmıştı.
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Rachsuchtig 2 yıl michael01
Kendince bir gönderme bir iğneleme yapmaya çalışmışsin ama konuuzla uzaktan yakından alakası yok
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ShadowofDeath06 2 yıl
Gel gelelim bu araştırmalar dahi ön yargıları kıramıyor maalesef. Kişinin ailevi ve özel hayatındaki şiddet unsurlarına odaklanmak yerine oyunlara suç atmak daha kolay geliyor çoğu kişiye.
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