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Video oyunlarına yönelik önyargılar boşa çıkıyor

Son araştırmalar dünya çapında 1.2 milyardan fazla oyuncusu ve 100 milyar dolardan fazla satış hacmiyle video oyun endüstrisine yapılan eleştirilere dur diyecek nitelikte.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Serhat Çevik
Haber Editörü
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Video oyunları genellikle insanları şiddete yönlendirmek ve bağımlılık yapmak ile suçlanmakta. Yaklaşık 30 yıldır yapılan araştırmalar, konunun uzmanları tarafından görüş birliği oluşturmak için de yeterli sonuçları vermedi.
Bazı araştırmalar  şiddet içerikli oyun oynandıktan sonra, oyuncuların saldırganlık seviyelerinde %4 artış olduğunu tespit etse de bu tip araştırmalara karşılık yürütülen benzer bilimsel araştırmalar ise saldırganlık davranışının video oyunları ile bağdaştırılamayacağını belirtiyor.
Bu tartışmalar sürerken video oyunlarından faydalanılarak, kişilerin profesyonel hayatlarında gerekli olan motor becerilerinin geliştirilmesi üzerine çalışılıyor. Buna bir örnek laparoskopik oyun kolları ile oynanan ve bir çocuk ve onun evcil robot hayvanını içinde bulundukları mağaradan çıkartmaya çalıştığınız Underground isimli oyun.
Video oyunlarına yönelik önyargılar boşa çıkıyor
 
Oyunun arkasında ki isim Dr Henk ten Cate bir laporoskopik cerrah ve oyun bu uzmanlık alanındaki motor becerileri geliştirmek için tasarlanmış. Cerrahi de kullanılan aletlerden taklit edilmiş oyun kolları ile kontrol  edilen oyunda yüksek skor alan cerrah adaylarının, cerrahi beceriler ile ilgili testlerde daha yüksek skorlar aldıkları belirtiliyor. 
Konu ile ilgili yapılan araştırmalar sadece motor öğrenme becerileri ile sınırlı değil.Cenevre üniversitesinden, Prof. Daphne Bavelier, oyun oynayanlar ve oynamayanlar arasında görsel beceri farklılığı üzerine yaptığı araştırmada ilgi çekici sonuçlara ulaştı.
Video oyunlarına yönelik önyargılar boşa çıkıyor
 
Hareket eden birden fazla nesnenin takip edilmesine dayalı yaptığı araştırmada, oyuncuların, oyun oynamayan katılımcılara göre belirgin şekilde daha başarılı olduklarını belirledi. Bu durumun ise, hızlı aksiyon oyunlarında, kişinin dikkatini ekranın bir noktasına vermek yerine, dikkati sürekli olarak ekranın farklı noktalarına vererek oyun içerisinde uyanık olma halinden kaynaklanabileceğini belirtmekte.
Video oyunlarına yönelik önyargılar boşa çıkıyor

Video oyunları ve beyin gelişimi konusunda Berlin Max-Planck İnsan Gelişim Enstitüsü yapılan bir başka araştırma da hayli dikkat çekici. 2 ay boyunca belirli periyotlar ile Super Mario 64 DS oynayan oyuncuların fMRI yöntemi ile beyin hareketlilikleri izlenmiş. Araştırma sonucunda tümü yön bulma ve ince motor becerileri ile ilgili beynin 3 bölgesinde (prefrontal korteks, sağ hipokampus ve serebellum) belirgin bir şekilde gelişme olduğu gözlemlenmiş. Araştırmayı yürüten Prof Kuhn bu gelişmenin, oyuncuların bir yandan 3 boyutlu oyunu oynarken, diğer yandan ekran altında yer alan 2 boyutlu haritaya eş zamanlı olarak dikkat etmelerinin etki ettiğini düşünüyor. 
Video oyunlarına yönelik önyargılar boşa çıkıyor
 
Yapılan araştırmalar bu kadarla sınırlı değil. Beyin egzersizi oyunlarının sayısı  gün geçtikçe artmakta. Fakat bu oyunların bu güne kadar görülen en büyük faydaları oyun oynandıkça kişilerin puanlarının artmasıydı. Kaliforniya üniversitesinden, Prof Adam Gazzaley ve video oyun tasarımcısı bir grubun geliştirdiği Nuroracer isimli oyun bu tip oyunların skor artışından farklı bir faydası olmadığı yönünde ki inançları değiştireceğe benziyor. Yaşlı bireylerin 6 aylık süre zarfında oyunu oynadıklarında zihinsel kabiliyetlerinde artış olduğu ispatlanmış durumda.
Video oyunlarının beyin üzerinde ki etkileri üzerine yapılan araştırmalar her geçen gün artıyor ve beklenenin aksine bilgisayar oyunlarının beyin üzerinde ki olumlu etkileri gün yüzüne çıkıyor.  Prof Adam Gazzaley araştırmalar ve elde edilen olumlu sonuçlar üzerine şu yorumuyla konunun öneminin bir kez daha altını çiziyor;
“ileride psikiyatrist ya da nörologların reçetelerini çıkarıp ilaç yazmak yerine terapi ya da dijital ilaç olarak aylık tablet oyunları yazabilecekleri düşüncesi gerçekten ilgimi çekiyor”. 

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BekirTemel 4 yıl
Oyunlara bu kadar sıkıntılı gözle bakacaklarına daha önde gelen onlarca sıkıntıya kafa patlatmalılar
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Master_Evil 4 yıl
zamane çizgifilmleri yeteri kadar şiddet dolu zaten, öce ekrandakileri düzeltmeliler
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Mianfei 4 yıl
seveax
Bence o önyargılar ileride doğru çıkabilir. Gün geçtikçe sanal gerçeklik gelişmeye devam ediyor ve ileride kendini sanal gerçekliğin içine atan kişiler gerçek hayattan zevk almamaya başlayacaktır. Buda psikolojik olarak kötü etkileyebilir ama umarım öyle olmaz.

Neden olmasın insanlar öyle mutlu oluyorlarsa öylesi onlar için en iyisidir. Bütün insanlar için aynı şeyler normal kavramına sokulmak zorunda değil.
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alito 4 yıl
Refleksleri korumak için günde bir saat oyun arkadaşlar.
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seveax 4 yıl
Bence o önyargılar ileride doğru çıkabilir. Gün geçtikçe sanal gerçeklik gelişmeye devam ediyor ve ileride kendini sanal gerçekliğin içine atan kişiler gerçek hayattan zevk almamaya başlayacaktır. Buda psikolojik olarak kötü etkileyebilir ama umarım öyle olmaz.
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Patren 4 yıl
oyun sektörü 20 yıl sonra en çok para getiren eğlence sektörü olcak ozamanda bunları diyebilceklermi acaba
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BARIŞ55 4 yıl Patren
patren

oyun sektörü 20 yıl sonra en çok para getiren eğlence sektörü olcak ozamanda bunları diyebilceklermi acaba

Artan grafik ve değersizleşen paramız karşısında bizim için öyle olmayacak.

Eskiden dolar 1 lira olacak mı diye tartışılırdı.

Grafikler sürekli artıyor sürekli gpu lar yetmemeye başlıyor.
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