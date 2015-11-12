Video oyunlarına yönelik önyargılar boşa çıkıyor

Video oyunları genellikle insanları şiddete yönlendirmek ve bağımlılık yapmak ile suçlanmakta. Yaklaşık 30 yıldır yapılan araştırmalar, konunun uzmanları tarafından görüş birliği oluşturmak için de yeterli sonuçları vermedi.

Bazı araştırmalar şiddet içerikli oyun oynandıktan sonra, oyuncuların saldırganlık seviyelerinde %4 artış olduğunu tespit etse de bu tip araştırmalara karşılık yürütülen benzer bilimsel araştırmalar ise saldırganlık davranışının video oyunları ile bağdaştırılamayacağını belirtiyor.

Bu tartışmalar sürerken video oyunlarından faydalanılarak, kişilerin profesyonel hayatlarında gerekli olan motor becerilerinin geliştirilmesi üzerine çalışılıyor. Buna bir örnek laparoskopik oyun kolları ile oynanan ve bir çocuk ve onun evcil robot hayvanını içinde bulundukları mağaradan çıkartmaya çalıştığınız Underground isimli oyun.

Oyunun arkasında ki isim Dr Henk ten Cate bir laporoskopik cerrah ve oyun bu uzmanlık alanındaki motor becerileri geliştirmek için tasarlanmış. Cerrahi de kullanılan aletlerden taklit edilmiş oyun kolları ile kontrol edilen oyunda yüksek skor alan cerrah adaylarının, cerrahi beceriler ile ilgili testlerde daha yüksek skorlar aldıkları belirtiliyor.

Konu ile ilgili yapılan araştırmalar sadece motor öğrenme becerileri ile sınırlı değil.Cenevre üniversitesinden, Prof. Daphne Bavelier, oyun oynayanlar ve oynamayanlar arasında görsel beceri farklılığı üzerine yaptığı araştırmada ilgi çekici sonuçlara ulaştı.

Hareket eden birden fazla nesnenin takip edilmesine dayalı yaptığı araştırmada, oyuncuların, oyun oynamayan katılımcılara göre belirgin şekilde daha başarılı olduklarını belirledi. Bu durumun ise, hızlı aksiyon oyunlarında, kişinin dikkatini ekranın bir noktasına vermek yerine, dikkati sürekli olarak ekranın farklı noktalarına vererek oyun içerisinde uyanık olma halinden kaynaklanabileceğini belirtmekte.

Video oyunları ve beyin gelişimi konusunda Berlin Max-Planck İnsan Gelişim Enstitüsü yapılan bir başka araştırma da hayli dikkat çekici. 2 ay boyunca belirli periyotlar ile Super Mario 64 DS oynayan oyuncuların fMRI yöntemi ile beyin hareketlilikleri izlenmiş. Araştırma sonucunda tümü yön bulma ve ince motor becerileri ile ilgili beynin 3 bölgesinde (prefrontal korteks, sağ hipokampus ve serebellum) belirgin bir şekilde gelişme olduğu gözlemlenmiş. Araştırmayı yürüten Prof Kuhn bu gelişmenin, oyuncuların bir yandan 3 boyutlu oyunu oynarken, diğer yandan ekran altında yer alan 2 boyutlu haritaya eş zamanlı olarak dikkat etmelerinin etki ettiğini düşünüyor.

Yapılan araştırmalar bu kadarla sınırlı değil. Beyin egzersizi oyunlarının sayısı gün geçtikçe artmakta. Fakat bu oyunların bu güne kadar görülen en büyük faydaları oyun oynandıkça kişilerin puanlarının artmasıydı. Kaliforniya üniversitesinden, Prof Adam Gazzaley ve video oyun tasarımcısı bir grubun geliştirdiği Nuroracer isimli oyun bu tip oyunların skor artışından farklı bir faydası olmadığı yönünde ki inançları değiştireceğe benziyor. Yaşlı bireylerin 6 aylık süre zarfında oyunu oynadıklarında zihinsel kabiliyetlerinde artış olduğu ispatlanmış durumda.

Video oyunlarının beyin üzerinde ki etkileri üzerine yapılan araştırmalar her geçen gün artıyor ve beklenenin aksine bilgisayar oyunlarının beyin üzerinde ki olumlu etkileri gün yüzüne çıkıyor. Prof Adam Gazzaley araştırmalar ve elde edilen olumlu sonuçlar üzerine şu yorumuyla konunun öneminin bir kez daha altını çiziyor;

“ileride psikiyatrist ya da nörologların reçetelerini çıkarıp ilaç yazmak yerine terapi ya da dijital ilaç olarak aylık tablet oyunları yazabilecekleri düşüncesi gerçekten ilgimi çekiyor”.