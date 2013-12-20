Video ve fotoğraf uygulaması ProCamera 7, QR kod tarayıcısını yeniledi

Cocologics tarafından geliştirilen ve kısa zaman önce iOS 7'nin şerefine 7. sürümü yayınlanan ProCamera 7, iPhone ve iPod Touch modelleri için 5.2 sürümüne güncellendi.

Kişilere fotoğraf tarafında gelişmiş düzenleme seçenekleri, gece fotoğraflarına özel çekim modu, 50 farklı profesyonel filtre ve efekt ile 16:9 ve saniyede 10 kare seri çekim desteği sunarken, video tarafında ise 6 kat dijital yakınlaştırma, yeni video ayaları ve titremeleri önleyen sanal deklanşör gibi özellikler sunabiliyor. Hazırlanan fotoğraf ya da videoları Facebook, Twitter, Instagram üzerine ya da toplu olarak Dropbox üzerine aktarabilen ProCamera 7, sade ara yüzüyle de kullanıcı deneyimi noktasında sorun yaşatmıyor.

Yayınlanan 5.2 sürümüyle QR Kod tarama sistemi geliştirilen uygulama, bu sayede farklı bağlantıları kodlar üzerinden açabiliyor. Aynı zamanda EXIF görüntüleme özelliğiyle fotoğraf ve videoların ayrıntılı çekim / teknik bilgilerini görüntüleyebilen ve pozlama ile netleme için F/E kitleme sistemine kavuşan ProCamera 7, seçilen verileri de otomatik olarak kayıt altına alabiliyor ve birçok hatadan arındırılıyor.

3,59 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen video ve fotoğraf uygulaması ProCamera 7, buradan elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id694647259?mt=8