ViewSonic firması 22 inçlik Android tabletini Computex fuarına hazırlıyor

Haber Editörü
Yaz döneminde yeni elektronik ürünlerden ve gelişmelerden haberdar olabileceğimiz en büyük fuarlardan birisi Tayvan'da düzenlenen Computex. 5 Haziran'da başlayacak olan fuara ViewSonic firması iddialı hazırlanıyor.
Firmanın bugün ipuçlarını verdiği silahlarından en büyüğü Dokun ve Bağlan serisine ait olacak olan ve işletmelere yönelik tasarlanan 22 inçlik Android 4.0 yüklü monitör-tablet hibridi. Dokun ve Bağlan serisi firmanın bu yıl iddialı dokunmatik ürünlerini altında toplayacağı konsept olacak.
Bu tabletin yanında Windows 8 çoklu dokunmatik ekran, bulut bilişim çözümleri, üst seviye lazer projeksiyon cihazları ve interaktif elektronik reklam panoları da fuarda görücüye çıkacak.
Genelde tüketiciye yönelik monitör, tablet ve akıllı telefonlarını gördüğümüz ViewSonic firması bu kez iş dünyası segmentinde de adını duyurmaya çalışacak.
http://www.engadget.com/2012/05/25/viewsonic-22-inch-ics-tablet/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Gunstrike android oyununu oynayanlar bilirler.
Ekranın 1/4 ünü kullanarak tüm ekrana hakim olabiliyoruz. :)
Umarım daha iyi bir fikir üretip, bu cihazı kullanılabilirliği yüksek bir şekilde piyasa sunarlar.
bir mağazada bir süre incelediğim 24inç dokunmatik arabirimine sahip HP bir monitör vardı. windows 7 bile dokunmatik olarak çok rahat kullanılabiliyormuş bunu ilk defa bizzat test ederek deneyimleme imkanı buldum. biraz da incelemeyi iyice uzattım sırf uzun süre kullanımda nasıl bir ortam oluşuyor diye. 24" ekranda -ki yaklaşık 60cm köşeden köşeye bir uzunluk ediyor- sürekli menüler arasında dolaşıp PCyi kurcalayacaksanız eğer bir süreden sonra kolunuzu oradan oraya süreklemeniz kolunuzu yormaya başlıyor. BU sefer mouse ile küçük hareketlerle windosu yönetmenin ne kadar rahat olduğunu düşünmeye başlıyorsunuz. mouse ile windowsu kullanmanın rahatlığını o zaman anlıyorsunuz. bugüne kadar hep onu kullandığımız için sıradan olan fare ile kullanım yokluğunda meğer ne kadar rahat olduğunu hissettiriyor. ama mevcut konsept geleceği konsepti olarak düşünüyorum tabi sıradan ev kullanıcıları için hala günümüzde profesyonel olarak PCde çalışan çizim ve tasarım gibi işler yapanlar için mouse çok daha hassas kullanımıyla daha uzun bir süre hayatımızda olacaktır. Bu yönüyle bu büyüklükteki bir dokunmatik ekranda bir tablet PCden daha fazlasını bekleyemeyeceğimiz bir kullanım deneyimi verir ancak.. Ama evlerde sabit yerine çakılan masaüstü PClerde ziyade veya aç kapa notebooklara nazaran günlük internet deneyimi ve basit multimedia olanaklarıyla her ev için bir eğlence istasyonu olabilir.. artı parantez sahada çalışan kişiler içinde portatif olması iş hayatındaki kişiler içinde faydalı olabilir..
Görünen köy klavuz istemez, mouse kullanırken bile insanın elinin altında yeterli destek olmayınca eli-kolu ağrıyor, bunda el sürekli havada ekranın önünde olacak... Normal bilgisayar kullanımı açısından hiç kullanışlı değil, ancak play'e tıklayım video izleyim, linke tıklayım hiç scroll yapmadan yazı okuyayım dersen olur.