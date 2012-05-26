ViewSonic firması 22 inçlik Android tabletini Computex fuarına hazırlıyor

Yaz döneminde yeni elektronik ürünlerden ve gelişmelerden haberdar olabileceğimiz en büyük fuarlardan birisi Tayvan'da düzenlenen Computex. 5 Haziran'da başlayacak olan fuara ViewSonic firması iddialı hazırlanıyor.





Firmanın bugün ipuçlarını verdiği silahlarından en büyüğü Dokun ve Bağlan serisine ait olacak olan ve işletmelere yönelik tasarlanan 22 inçlik Android 4.0 yüklü monitör-tablet hibridi. Dokun ve Bağlan serisi firmanın bu yıl iddialı dokunmatik ürünlerini altında toplayacağı konsept olacak.





Bu tabletin yanında Windows 8 çoklu dokunmatik ekran, bulut bilişim çözümleri, üst seviye lazer projeksiyon cihazları ve interaktif elektronik reklam panoları da fuarda görücüye çıkacak.





Genelde tüketiciye yönelik monitör, tablet ve akıllı telefonlarını gördüğümüz ViewSonic firması bu kez iş dünyası segmentinde de adını duyurmaya çalışacak.