ViewSonic uygun fiyatlı oyuncu monitörü duyurdu

CES 2019 fuarında ağırlıklı olarak üst seviye ve büyük boyutlu oyuncu monitörlerini görüyoruz. Bütçesini düşünen oyunculara yönelik olarak ise pek fazla seçenek sunulmadı. ViewSonic ise iyi bir alternatif ile karşımızda.

ViewSonic Elite XG240R özellikleri ve fiyatı

ViewSonic Elite XG240R oyuncu monitörü 24 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. AMD FreeSync teknolojisi ile 144Hz tazeleme hızı ve 1ms optimize edilmiş tepki süresi sınıfına göre oldukça dikkat çekici. HDMI 2.0, DisplayPort, USB 3.0 girişleri olan monitör ayrıca dahili stereo hoparlörlere de sahip.

Ayrıca Bkz.

"Orta seviye Asus VivoBook serisi güncellendi"

Monitör ayrıca RGB aydınlatma da sunuyor. Sektörün önemli oyuncu donanımı üreticileri ile iş birliği yapan ViewSonic, rakip markaların RGB aydınlatma sistemlerine entegrasyon da sağlamış. ViewSoinc Elite XG240R oyuncu monitörü 266$ fiyat etiketine sahip.

Tam Boyutta Gör

ViewSonic Elite XG350R-C özellikleri ve fiyatı

ViewSonic Elite XG350R-C ise üst seviyede rekabete dahil oluyor. 35 inçlik ekranında 3440x1440 piksel çözünürlük sunan monitör 1800R kavis çapına sahip. AMD FreeSync desteği sunan monitör aynı bağlantı girişlerini barındırıyor. ViewSoinc Elite XG350R-C modeli 716$ fiyat etiketine sahip.