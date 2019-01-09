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Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ViewSonic uygun fiyatlı oyuncu monitörü duyurdu

Yüksek fiyatlı oyuncu monitörleri bütçenizi zorluyorsa ViewSonic Elite markası iyi bir alternatif sunuyor. ViewSoinc Elite XG240R özellikleri ve fiyatı haberimizde.
4 ay
7,9b
2
4
Monitör
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2019 fuarında ağırlıklı olarak üst seviye ve büyük boyutlu oyuncu monitörlerini görüyoruz. Bütçesini düşünen oyunculara yönelik olarak ise pek fazla seçenek sunulmadı. ViewSonic ise iyi bir alternatif ile karşımızda.

ViewSonic Elite XG240R özellikleri ve fiyatı

ViewSonic Elite XG240R oyuncu monitörü 24 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. AMD FreeSync teknolojisi ile 144Hz tazeleme hızı ve 1ms optimize edilmiş tepki süresi sınıfına göre oldukça dikkat çekici. HDMI 2.0, DisplayPort, USB 3.0 girişleri olan monitör ayrıca dahili stereo hoparlörlere de sahip.

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Monitör ayrıca RGB aydınlatma da sunuyor. Sektörün önemli oyuncu donanımı üreticileri ile iş birliği yapan ViewSonic, rakip markaların RGB aydınlatma sistemlerine entegrasyon da sağlamış. ViewSoinc Elite XG240R oyuncu monitörü 266$ fiyat etiketine sahip.

 

ViewSonic uygun fiyatlı oyuncu monitörü duyurdu
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ViewSonic Elite XG350R-C özellikleri ve fiyatı

ViewSonic Elite XG350R-C ise üst seviyede rekabete dahil oluyor. 35 inçlik ekranında 3440x1440 piksel çözünürlük sunan monitör 1800R kavis çapına sahip. AMD FreeSync desteği sunan monitör aynı bağlantı girişlerini barındırıyor. ViewSoinc Elite XG350R-C modeli 716$ fiyat etiketine sahip.

 

https://www.guru3d.com/news-story/viewsonic-announces-elite-brand-of-gaming-monitors.html Yorum Yaz
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denizbay1 4 ay
Çok çabuk arıza veren, bol kronik sorunlu, ikinci elde peynir ekmek gibi ilan açılan marka ViewSonic. Geçen yaz ikinci elden bir arkadaştan alacaktım, neyseki son anda sorumu fark ettim. Ardından internette yaptığım araştırma da bir çok kullanıcı şikayeti olduğunu görüp, ikinci elde de patlama yaptığına şahit olunca bu markayı kara listeye ekledim.
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ssbrutality 4 ay
266 TL ye şunu aldığımı hayal edememek bile beni sinir ediyor.ve sonra..
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ozansen6 4 ay
1.500 lira uygun olmuş,vay be...
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Xrollann 4 ay ozansen6
Fiyat konusu sizin düşünceniz ancak sunduğu özellikler ve diğer marka modellere göre bence gayet iyi. Tr'ye gelince o fiyat ayrıca 266 = 290 $ olur.
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