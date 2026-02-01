Giriş
    Xiaomi'den ucuz 200Hz oyuncu monitörü: Redmi G25

    Xiaomi, Redmi monitör serisini yeni 24.5 inç seçeneğiyle güncelledi. Redmi G25, 87 dolar fiyat etiketiyle Xiaomi'nin 200Hz yenileme hızı sunan bugüne kadarki en ucuz gaming monitörü.

    Xiaomi Redmi G25 gaming monitörü Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, küresel pazarda Mini LED G Pro 27Qi 2026 ve G34WQi 2026 kavisli oyuncu monitörlerinin lansmanıyla birlikte, daha önce piyasaya sürülen Redmi G24 ile Redmi G27 arasında konumlandırılan yeni 24.5 inç Redmi G25 modeliyle Redmi oyun monitörü serisini genişletti. Yeni gaming monitör, yüksek yenileme hızını oldukça rekabetçi bir fiyata sunuyor.

    Xiaomi Redmi G25 gaming monitörü özellikleri

    Redmi G25 oyun monitörü özellikleri Tam Boyutta Gör
    Redmi G25 oyun monitörü, 24.5 inç ekrana sahip. IPS panel, Full HD çözünürlük, 16:9 en boy oranı, 200 Hz yenileme hızı, geniş 178 derecelik görüş açısıyla birlikte 1 ms GtG tepki süresi sağlıyor. Görüntü kalitesi açısından, 400 nit tepe parlaklığı ve 1000:1 kontrast oranı sunuyor, 8 bit renk çıkışını destekliyor ve DCI-P3 renk alanının %95'ini kapsıyor. Oyun sırasında ekran yırtılmasını azaltmak için adaptif senkronizasyon desteği mevcut. Monitör ayrıca düşük mavi ışık için TÜV Rheinland sertifikalı ve göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olan DC karartma kullanıyor.

    Xiaomi Redmi G25 oyun monitörü fiyatı

    Xiaomi Redmi G25 gaming monitör fiyatı Tam Boyutta Gör
    Redmi G25’in bağlantı seçenekleri, bütçe dostu bir monitörden bekleneceği gibi temel düzeyde: Bir adet DisplayPort 1.4, bir adet HDMI 2.0 bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık girişi. USB bağlantı noktası veya dahili hoparlör yok. Stand, eğim ayarını destekliyor. Monitör, duvara monte etmeyi tercih eden kullanıcılar için VESA montajıyla uyumlu.

    Redmi G25, Çin’de 609 yuan (87 dolar) fiyat etiketiyle satışa çıktı.

