Samsung, Nvidia G-Sync uyumlu OLED TV ve monitörlerini açıkladı

Tam Boyutta Gör Samsung, bu yıl piyasaya sürülecek yeni OLED TV'lerinin ve bazı gaming monitörlerinin Nvidia G-Sync Uyumlu sertifikaya sahip olacağını duyurdu.

G-Sync uyumlu Samsung TV ve monitörler

2026 OLED S95H

2026 OLED S90H

2026 OLED S85H

27 inç Odyssey G6 (G60H)

27 inç Odyssey G6 (G61SH)

S85H, S90H ve S95H dahil olmak üzere 2026 yılı için tüm Samsung OLED TV'ler Nvidia G-Sync uyumlu. S85H OLED TV, 120Hz'e kadar yenileme hızı sunarken, S90H ve S95H 165Hz'e kadar ulaşabiliyor. Samsung, yeni OLED TV'lerini ve monitörlerini Ocak 2026'da CES etkinliğinde tanıtmıştı. Bu yeni OLED TV’ler, Nvidia G-Sync uyumluluğuna ek olarak yüksek kare hızları ve daha akıcı oyun deneyimi sağlayan AMD FreeSync Premium Pro teknolojisini destekliyor. 2026 Samsung OLED TV modelleri, geçen yılın sonlarında duyurulan ve Dolby Vision 2 ile rekabet eden HDR10+ Advanced'i de destekliyorlar.

Monitör tarafında, Samsung Odyssey G6 (G60H) ve Odyssey OLED G6 (G61SH) modelleri, Nvidia G-Sync uyumlu. Ancak, Odyssey G6 ve Odyssey OLED G6 ile birlikte duyurulan Odyssey OLED G8'de G-Sync desteği bulunmuyor. 27 inç Odyssey G6 (G60H), yerel QHD çözünürlüğünde 600Hz'e kadar yenileme hızına ulaşabilirken, HD çözünürlükte 1040Hz'e kadar çıkabiliyor. 27 inç Odyssey OLED G6 (G61SH), QHD çözünürlüğe, 240 Hz'e kadar yenileme hızına, 0.03 ms tepki süresine ve HDR10+ Gaming sertifikasına sahip QD-OLED panelle geliyor.

NVIDIA G-SYNC teknolojisi, ekranın yenileme hızının NVIDIA GeForce ekran kartının kare hızıyla senkronize olmasını sağlayarak, ekran yırtılması ve takılması sorununu azaltıyor ve daha kusursuz bir görsel deneyim sunuyor.

Samsung, Nvidia G-Sync uyumlu TV ve monitörlerini açıkladı

