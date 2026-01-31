Giriş
    Xiaomi, yeni Mini LED oyuncu monitörünü satışa sundu: 2K, 2000 nit, 180Hz

    Xiaomi, yeni oyuncu monitörünü satışa sundu. Mini LED Gaming monitör G Pro 27Qi 2026'nın önceki modeline kıyasla 2000 nit'e kadar parlaklık ve geliştirilmiş renk doğruluğu sunduğu belirtiliyor.

    Xiaomi Mini Led Gaming Monitor G Pro 27Qi Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, en yeni Mini LED oyun monitörünü sessiz sedasız piyasaya sürdü. Xiaomi Mini Led Gaming Monitor G Pro 27Qi modeli, küresel olarak yeni satışa sunuldu.

    Xiaomi Mini Led Gaming Monitor G Pro 27Qi modeli neler sunuyor?

    xiaomi oyuncu monitörü g pro 27qi özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi G Pro 27Qi 2026, 2K (2560x1440) çözünürlüğe ve 16:9 en boy oranına sahip 27 inç Fast IPS panelle geliyor. Hassas ışık kontrolü ve gelişmiş kontrast sağlamak üzere tasarlanmış 1152 yerel karartma bölgesine sahip Mini LED arka aydınlatma kullanıyor. Xiaomi bunu ekrandaki içeriğe göre parlaklığı dinamik olarak ayarlamak için küresel karartma motoru, tescilli yerel karartma algoritması ve yapay zeka tabanlı sahne tanıma ile birleştiriyor.

    Monitör, azaltılmış hareket bulanıklığı ve hayalet görüntü ile akıcı oyun deneyimi hedefleyen 180Hz yenileme hızı ve 1ms GTG tepki süresini destekliyor. Değişken yenileme hızı desteği ve AMD FreeSync, hızlı hareket eden sahnelerde ekran yırtılmasını ve takılmasını azaltmak için ekranın GPU ile senkronize kalmasına yardımcı oluyor.

    HDR performansı monitörün önemli bir odak noktası. Panel, 2000 nit'e kadar tepe parlaklığa ulaşıyor ve HDR1000'i destekliyor. Xiaomi, desteklenen oyunlarda ve içerikte daha parlak vurgular ve daha derin siyahlar sağlayan 0.0001 nit'e kadar karanlık detay üretimi iddiasında bulunuyor. Monitör ayrıca %100 sRGB, %99 DCI-P3 ve %99 Adobe RGB'yi kapsayan QD geniş renk gamı ​​kullanıyor. 10 bit renk derinliği ile 1.07 milyar rengi destekliyor ve 1'in altında ∆E değeri elde etmek için fabrika kalibrasyonu yapılmış.

    Tasarım açısından monitör, üç tarafta ince çerçevelere, arka aydınlatma efektlerine ve kulaklık tutucusuna sahip. Altıgen taban, 120 mm'ye kadar yükseklik ayarı, 5 derece öne, 21 derece geriye doğru eğim verme, her iki yana 35 dereceye kadar döndürme ve dikey kullanım için tam pivot desteği sunuyor. VESA 75 × 75 mm duvar montajı da destekleniyor. Bağlantı seçenekleri arasında; iki adet HDMI 2.0 portu, iki adet DisplayPort 1.4 portu, DC girişi ve ses jakı bulunuyor. Güç tüketimi 65W olarak derecelendirilmiş.

    Xiaomi Mini Led Gaming Monitor G Pro 27Qi modelinin fiyatı 486 dolar olarak açıklandı.

    şimdi
