Xiaomi, yeni Mini LED oyuncu monitörünü satışa sundu: 2K, 2000 nit, 180Hz

Xiaomi Mini Led Gaming Monitor G Pro 27Qi modeli neler sunuyor?
Monitör, azaltılmış hareket bulanıklığı ve hayalet görüntü ile akıcı oyun deneyimi hedefleyen 180Hz yenileme hızı ve 1ms GTG tepki süresini destekliyor. Değişken yenileme hızı desteği ve AMD FreeSync, hızlı hareket eden sahnelerde ekran yırtılmasını ve takılmasını azaltmak için ekranın GPU ile senkronize kalmasına yardımcı oluyor.
HDR performansı monitörün önemli bir odak noktası. Panel, 2000 nit'e kadar tepe parlaklığa ulaşıyor ve HDR1000'i destekliyor. Xiaomi, desteklenen oyunlarda ve içerikte daha parlak vurgular ve daha derin siyahlar sağlayan 0.0001 nit'e kadar karanlık detay üretimi iddiasında bulunuyor. Monitör ayrıca %100 sRGB, %99 DCI-P3 ve %99 Adobe RGB'yi kapsayan QD geniş renk gamı kullanıyor. 10 bit renk derinliği ile 1.07 milyar rengi destekliyor ve 1'in altında ∆E değeri elde etmek için fabrika kalibrasyonu yapılmış.
Tasarım açısından monitör, üç tarafta ince çerçevelere, arka aydınlatma efektlerine ve kulaklık tutucusuna sahip. Altıgen taban, 120 mm'ye kadar yükseklik ayarı, 5 derece öne, 21 derece geriye doğru eğim verme, her iki yana 35 dereceye kadar döndürme ve dikey kullanım için tam pivot desteği sunuyor. VESA 75 × 75 mm duvar montajı da destekleniyor. Bağlantı seçenekleri arasında; iki adet HDMI 2.0 portu, iki adet DisplayPort 1.4 portu, DC girişi ve ses jakı bulunuyor. Güç tüketimi 65W olarak derecelendirilmiş.
Xiaomi Mini Led Gaming Monitor G Pro 27Qi modelinin fiyatı 486 dolar olarak açıklandı.