Xiaomi G27i 2026 oyun monitörü, 200Hz ve HDR400 ile tanıtıldı

İşte Xiaomi G27i 2026 oyun monitörünün özellikleri ve fiyatı:
G27i 2026, 1920 × 1080 piksel çözünürlüğe sahip 16:9 en-boy oranlı 27 inç Hızlı IPS LCD panel kullanıyor. Panel, desteklenen senaryolarda 200Hz yenileme hızına ulaşabiliyor ve Ultrafast mod etkinleştirildiğinde 1 ms GTG tepki süresi sunuyor. Bu değerler, hızlı kamera hareketlerinin ve ani geçişlerin yoğun olduğu FPS veya yarış oyunlarında görüntü netliğini artırmayı amaçlıyor. Xiaomi’nin resmi teknik sayfasında panel yenileme hızının 165Hz’e kadar listelenmesi ise 200Hz değerinin belirli bağlantı türlerine veya ayarlara bağlı olarak aktifleştiğini düşündürmekte.
Monitör, 178 derecelik geniş görüş açıları sunan IPS panel yapısını korurken, tipik 250 nit parlaklık seviyesine sahip. Tepe parlaklığının 400 nit’e kadar çıkabilmesi, VESA DisplayHDR 400 sertifikasının gerekliliklerini karşılamasını sağlıyor. HDR400 standardı, üst seviye HDR çözümlerine kıyasla sınırlı olsa da özellikle SDR ekranlardan geçen kullanıcılar için daha dengeli parlaklık ve kontrast sunabiliyor. 1000:1 statik kontrast oranı, IPS panellerde yaygın olarak görülen bir değer ve karanlık sahnelerde detay kaybını tamamen ortadan kaldırmasa da tutarlı bir görüntü profili sağlıyor.
Uyarlanabilir senkronizasyon tarafında G27i 2026, AMD FreeSync Premium desteğiyle geliyor ve aynı zamanda G-Sync uyumlu olarak listeleniyor. Bu özellik, kare hızının sabit kalmadığı anlarda ekran yırtılmasını ve takılmayı azaltarak daha stabil bir oyun deneyimi sunmayı amaçlıyor. Özellikle Full HD çözünürlükte yüksek kare hızlarına çıkabilen sistemlerde bu tür senkronizasyon teknolojileri, donanım ile ekran arasındaki uyumu artırıyor. Uzun süreli kullanımlar için TÜV Düşük Mavi Işık sertifikası ve DC karartma desteği de monitörün göz konforu tarafında konumlandığı noktayı güçlendiriyor.
Son olarak Xiaomi G27i 2026 oyun monitörü için Singapur'da 199 SGD seviyesinde belirlenen fiyat, yaklaşık 157 dolara karşılık geliyor ve bu etiket, benzer özelliklere sahip rakip monitörlerle karşılaştırıldığında Xiaomi'nin fiyat-performans dengesini koruma yaklaşımını sürdürdüğünü gösteriyor.