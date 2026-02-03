Xiaomi G27i 2026 oyun monitörü, 200Hz ve HDR400 ile tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Özellikle Full HD çözünürlükte yüksek kare hızlarını tercih eden rekabetçi oyuncuları hedef alan Xiaomi G27i 2026 oyun monitörü, markanın oyunculara yönelik ürün gamını genişletme stratejisinin bir parçası olarak küresel pazarda satışa sunuldu. 27 inç boyutundaki bu model; yüksek yenileme hızı, hızlı tepki süresi ve renk doğruluğu gibi temel oyun monitörü kriterlerini daha erişilebilir bir segmentte sunmayı hedefliyor.

Apple Studio Display yenilemesi yaklaşıyor: İşte beklenenler 1 gün önce eklendi

İşte Xiaomi G27i 2026 oyun monitörünün özellikleri ve fiyatı:

G27i 2026, 1920 × 1080 piksel çözünürlüğe sahip 16:9 en-boy oranlı 27 inç Hızlı IPS LCD panel kullanıyor. Panel, desteklenen senaryolarda 200Hz yenileme hızına ulaşabiliyor ve Ultrafast mod etkinleştirildiğinde 1 ms GTG tepki süresi sunuyor. Bu değerler, hızlı kamera hareketlerinin ve ani geçişlerin yoğun olduğu FPS veya yarış oyunlarında görüntü netliğini artırmayı amaçlıyor. Xiaomi’nin resmi teknik sayfasında panel yenileme hızının 165Hz’e kadar listelenmesi ise 200Hz değerinin belirli bağlantı türlerine veya ayarlara bağlı olarak aktifleştiğini düşündürmekte.

Monitör, 178 derecelik geniş görüş açıları sunan IPS panel yapısını korurken, tipik 250 nit parlaklık seviyesine sahip. Tepe parlaklığının 400 nit’e kadar çıkabilmesi, VESA DisplayHDR 400 sertifikasının gerekliliklerini karşılamasını sağlıyor. HDR400 standardı, üst seviye HDR çözümlerine kıyasla sınırlı olsa da özellikle SDR ekranlardan geçen kullanıcılar için daha dengeli parlaklık ve kontrast sunabiliyor. 1000:1 statik kontrast oranı, IPS panellerde yaygın olarak görülen bir değer ve karanlık sahnelerde detay kaybını tamamen ortadan kaldırmasa da tutarlı bir görüntü profili sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Renk performansı, G27i 2026’nın dikkat çeken yönlerinden biri olarak konumlanıyor. Fabrika çıkışlı kalibrasyon sayesinde Delta E değerlerinin 2’nin altında tutulduğu belirtiliyor. Monitör, yüzde 100 sRGB ve yüzde 95 DCI-P3 renk gamı kapsamasıyla yalnızca oyun değil, video tüketimi ve hafif içerik üretimi için de yeterli bir alan sunuyor. 8 bit renk derinliği ve 16,7 milyon renk desteği, bu segmentteki tipik oyuncu monitörleriyle benzer bir seviyede yer alıyor.

Uyarlanabilir senkronizasyon tarafında G27i 2026, AMD FreeSync Premium desteğiyle geliyor ve aynı zamanda G-Sync uyumlu olarak listeleniyor. Bu özellik, kare hızının sabit kalmadığı anlarda ekran yırtılmasını ve takılmayı azaltarak daha stabil bir oyun deneyimi sunmayı amaçlıyor. Özellikle Full HD çözünürlükte yüksek kare hızlarına çıkabilen sistemlerde bu tür senkronizasyon teknolojileri, donanım ile ekran arasındaki uyumu artırıyor. Uzun süreli kullanımlar için TÜV Düşük Mavi Işık sertifikası ve DC karartma desteği de monitörün göz konforu tarafında konumlandığı noktayı güçlendiriyor.

Tam Boyutta Gör Tasarım tarafında Xiaomi, ultra ince çerçeve anlayışını bu modelde de sürdürüyor. Stand, eksi 5 derece ile artı 15 derece arasında eğim ayarı sunuyor ve ergonomi beklentilerini temel seviyede karşılıyor. 75 × 75 mm VESA montaj desteği, monitörün farklı masa düzenlerine veya duvara montaj senaryolarına uyum sağlamasına olanak tanıyor. Fiziksel ayarlar, joystick tipi kontrol düğmesi üzerinden gerçekleştiriliyor ve bu çözüm, çok tuşlu yapılara kıyasla daha pratik bir kullanım sunuyor. Bağlantı tarafında bir adet DisplayPort 1.4, bir HDMI 2.0 portu, 3,5 mm kulaklık çıkışı ve DC güç girişi yer alıyor. 36W’a kadar güç tüketen monitör, standıyla birlikte 3,6 kg ağırlığında.

Son olarak Xiaomi G27i 2026 oyun monitörü için Singapur’da 199 SGD seviyesinde belirlenen fiyat, yaklaşık 157 dolara karşılık geliyor ve bu etiket, benzer özelliklere sahip rakip monitörlerle karşılaştırıldığında Xiaomi’nin fiyat-performans dengesini koruma yaklaşımını sürdürdüğünü gösteriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Monitör Haberleri

Xiaomi G27i 2026 oyun monitörü, 200Hz ve HDR400 ile tanıtıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: