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ViewSonic'den bütçe dostu yeni bir tablet : ViewPad 7e

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
2,2b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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HP'nin webOS faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasının ardından TouchPad modelinin 89$, Palm Pre modeli 75$ seviyesine kadar gerilemişti. Özellikle TouchPad almak isteyen meraklıların yoğun talebi nedeniyle pek çok perakende mağazalarının sitesi çökmüştü. Bu olay aslında tüketici eğiliminin kaliteli tableti daha uygun fiyata almak yönünde olduğunu ortaya koydu. 

Yaklaşan elektronik ürün fuarı IFA 2011'de de daha çok orta ve altı seviyeye yönelik tablet modellerinin ağırlıkta olacağı tahmin ediliyor. IFA 2011 fuarında yerini alacak olan firmalardan LCD ekran üreticisi ViewSonic, fuarda tanıtmayı planladığı yeni tableti ViewPad 7e'nin duyurusunu yaptı.

Donanım ile ilgili fazla detay vermeyen firma yeni modelinin oldukça ekonomik olduğunu ve tatmin edici bir performansa sahip olacağını belirtiyor.

Adından da anlaşılacağı üzere 7 inçlik ekranı 4:3 görüntü modunda çoklu dokunmatik destekli. WiFi, Bluetooth ve HDMI bağlantısı standart olarak bulunuyor. Modelin üzerinde Amazon Kindle uygulaması ön yüklü olacak. Android işletim sisteminin hangi sürümünü kullanacağı bilinmiyor. Genel görünüm itibariyle firmanın diğer 7 inçlik tabletleriyle aynı olduğu ifade ediliyor.

Diğer özellikleri ise IFA ziyaretçileri ViewSonic standında yakından inceleyebilecekler. 

Fuardaki tanıtımın ardından ViewPad 7e ilk olarak 2011 dördüncü çeyrekte İngiltere'de 169€ fiyat etiketiyle boy gösterecek. Ardından diğer dünya ülkelerine gönderilmeye başlanacak.

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