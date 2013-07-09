Vine güncellendi: Yeni kamera özellikleri ve kanallar

Twitter, Instagram'ın video desteği sunmaya başlamasıyla birlikte kullanıcı sayısı hızla azalmaya başlayan Vine'ın iOS uygulamasını yeni özelliklerle güncelledi.





Videoları Komedi, Eğlence gibi 15 yeni kategoride paylaşabilme imkanı yeni sürümün getirdiği en dikkat çekici yenilik olarak göze çarpıyor. Ayrıca bu kategorilerdeki videolara ulaşabileceği gibi yeni "Dikkat Çeken" bölümünde ilgili kategorilerde en çok beğenilen videoları görüntüleyebilmek mümkün. Bunlara ek olarak yeni netleme ve grid gibi kamera araçları Vine 1.3'ün öne çıkan diğer özelliklerinden.





Bu yeniliklerin yanı sıra Vine 1.3, bir takım iyileştirmeleri de getiriyor:

Kayıt sırasında gereksiz şekilde kameranın netleme sorunu giderildi.

Daha gelişmiş ön bellek kontrolü ve daha düşük disk alanı kullanımı

Hashtag ve sıkça bahsettiğiniz kullanıcılar için daha hızlı arama yapabilme



