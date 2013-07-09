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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Vine güncellendi: Yeni kamera özellikleri ve kanallar

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Vine güncellendi: Yeni kamera özellikleri ve kanallar
Twitter, Instagram'ın video desteği sunmaya başlamasıyla birlikte kullanıcı sayısı hızla azalmaya başlayan Vine'ın iOS uygulamasını yeni özelliklerle güncelledi.

Videoları Komedi, Eğlence gibi 15 yeni kategoride paylaşabilme imkanı yeni sürümün getirdiği en dikkat çekici yenilik olarak göze çarpıyor. Ayrıca bu kategorilerdeki videolara ulaşabileceği gibi yeni "Dikkat Çeken" bölümünde ilgili kategorilerde en çok beğenilen videoları görüntüleyebilmek mümkün. Bunlara ek olarak yeni netleme ve grid gibi kamera araçları Vine 1.3'ün öne çıkan diğer özelliklerinden.

Bu yeniliklerin yanı sıra Vine 1.3, bir takım iyileştirmeleri de getiriyor:  
  • Kayıt sırasında gereksiz şekilde kameranın netleme sorunu giderildi.
  • Daha gelişmiş ön bellek kontrolü ve daha düşük disk alanı kullanımı
  • Hashtag ve sıkça bahsettiğiniz kullanıcılar için daha hızlı arama yapabilme

Vine'ın App Store'daki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

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CeCCilo 6 yıl
#direnvine
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UyGaR___ 6 yıl
6 gün önce güncellendi. haber az eski.
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B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
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