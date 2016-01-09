Vine'ın kurucusundan yeni sosyal ağ: Peach

Hayatımız birçok sosyal medya kanalı ile çevrelenmiş durumda. Kimisi için iyi kimisi için de oldukça zararlı olan bu ağlar arasına Vine'ın kurucusu Dom Hofmann'dan yeni bir seçenek daha ekleniyor: Peach

Şimdilik sadece iOS platformu için hazırlanan ve Android sürümü hakkında bilgi bulunmayan Peach, aslında diğer sosyal ağlar ile benzer şekilde çalışma gösteriyor. Kişiler kendi sayfalarına arkadaşlarının görebilecekleri durum bildirimleri atabiliyor, fotoğraf, GIF, video paylaşabiliyor yani temel olarak düşündükleri farklı yollar ile aktarabiliyor. Peach'i diğer birçok benzerinden ise sihirli sözcükler ayırıyor.

Bu sihirli sözcükler ile kişiler eğlenceli bir çok imkanın kapısını aralayabiliyor. Örneğin "shout" yazılması ile büyük harfli içerik renkli bir arkaplanda gösterilebiliyor, "draw" yazarak yazı yerine çizimler yapılabiliyor, "rate" ile içeriklere derece verilebiliyor ya da "song" yazarak o an dinlenilen müzik paylaşılabiliyor. Bu ve benzeri birçok sihirli sözcük ile ilginç bir deneyim vaadeden sosyal ağ, oldukça sade arayüzü ile kullanımı kolay yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor ve 3D Touch desteği aktif olarak veriliyor.

Ücretsiz olarak sunulan yeni sosyal ağ Peach'i aşağıdan elde edebilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/peach-a-space-for-friends/id1067891186?ls=1&mt=8