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Visual Studio projeleri artık çevrim içi düzenlenebilecek

Visual Studio Code benzeri çevrim içi araçlar ile hazırladığınız projelerinize artık bulut altyapısı üzerinden erişerek düzenlemeler yapmanız ve canlı oturumlara katılmanız mümkün oluyor
2 hf.
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5
Programlama Dersleri
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternet erişim imkanının gelişmesi ile birlikte geçmiş yıllarda sadece donanım gücü ile yapılan pek çok işin artık bulut platformlarına kaydığını görüyoruz. Resim düzenleme, animasyon hazırlama, metin düzenleme, sunum, Excel gibi fonksiyonların yanına artık kodlama da katıldı.

Visual Studio Online nedir?

Microsoft’un BUILD 2019 konferansında yaptığı açıklamaya göre Windows uyumlu uygulamalar geliştirebildiğiniz popüler Visual Studio platformu artık çevrim içi olarak hizmet verecek. Visual Studio Online platformunun ücretsiz ve açık kaynak olan Visual Studio Code üzerinde şekillendiği belirtiliyor.

Visual Studio Online aslında Microsoft’un geliştirici toplulukları için oluşturduğu çevrim içi merkezin adıydı. Sonrasında firma Azure DevOps olarak ismini değiştirmiş ve eski ismi farklı amaçlar için saklamayı tercih etmişti.

Ayrıca Bkz. "Windows 10 güncelleme zamanlaması değişiyor "

Mevcut yapıyı temel aldığı için Visual Studio Online içerisinde çalışma alanları, IntelliCode desteği, yapay zekâ destekli geliştirme gibi tüm Visual Studio Code uzantıları da yüklü olarak geliyor.

Visual Studio Online tamamen bağımsız olarak uygulama geliştirebildiğiniz bir alan değil. Visual Studio Code platformunun yardımcısı gibi çalışan araç hızlı düzenlemeler, isteklerin gözden geçirilmesi, canlı paylaşım oturumlarına katılım gibi kolaylıklar sağlamak için geliştirilmiş.

Şimdilik kısıtlı bir grupla ön izleme sürecine başlayan Visual Studio Online yakın zamanda açık beta sürecine geçecek Hali hazırda Visual Studio Code yapısını uzaktan erişimle sunan Coder gibi girişimler de mevcut.

 

https://devblogs.microsoft.com/visualstudio/intelligent-productivity-and-collaboration-from-anywhere/ Yorum Yaz
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loreante 2 hf. yeni yorumcu en beğenilen SEO-Uzmanı
Ünlemin Kullanıldığı Yerler:
1. Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarele­rin sonuna konur.
2. Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur.
Ünlemin Kullanıldığı Yerler:1. Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarele­rin sonuna konur.2. Seslenme, hitap ve uyarı...
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SEO-Uzmanı 2 hf.
şu koyu arka fonu resmen göz yoruyor !
tadında gümüş tonlu renklendirme seçenekleri daha insancıl gibi !
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loreante 2 hf. yeni yorumcu SEO-Uzmanı
Ünlemin Kullanıldığı Yerler:
1. Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarele­rin sonuna konur.
2. Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur.
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FatihAsl 2 hf. SEO-Uzmanı
koyu temayı dert etme, değiştirebiliyorsun
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yorumculuklar 2 hf.
Visual Studio Code zaten Electron tabanlı bir web uygulamasıydı ki keza Visual Studio Code'u browser üzerinden "Coder" isimli bir site vardı. Microsoft ne yapmış anlamadım, gereksiz hamleler. Bir de başlık hatalı olmuş Visual Studio ile Code tamamen farklı şeyler, Studio tam bir IDE fakat Code sadece workspace özelliği bulunan bir text editor.
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ekrem71 2 hf. yorumculuklar
Henüz sistemi kullanabilenlerin tecrübeleri paylaşılmış değil. BU bakımdan tam olarak neler sunduğunu ileride görebiliriz
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