Vitamin İlköğretim ve Vitamin Lise yenilendi

Öğrencilerin ikinci dönem heyecanını paylaşan TTNET, internet üzerinden ulaşılan okul eğitimine destek hizmeti Vitamin'de önemli güncellemeler yaptı. Hem Vitamin İlköğretim hem de Vitamin Lise de değişiklikler yapan TTNET, artık daha fazla sayıda içeriği çok daha kullanışlı bir arabirim üzerinden sunduğunu belirtiyor.

Vitamin Lise de yapılan değişikliklerin başında geometri dersleri geliyor. Günlük hayattan örnekler ve tarihsel anlatımlarla her dersi daha zevkli bir hale getiren Vitamin’de, öğrenciler artık Geometri derslerini de bulacak, en karmaşık üçgen problemlerinden, katıcisimlere kadar müfredattaki bütün konulara ulaşabilecekler.

TTNET Vitamin Lise'de, öğrenciler dilerlerse fizik derslerini Ahmet Hoca'dan da dinleyebilecekler. Dr. Ahmet Nuri Akay'ın videolu anlatımlarıyla zenginleştirilen Fizik derslerinin daha kolay anlaşılabilir olması için büyük emek gösterilmiş. Zira MIT mezunu olan Ahmet hoca, dalga hareketini 86 dünya kupasında Meksikalı taraftarın icadı olan Meksika dalgası ile örnekleyerek, “Eylemsizlik”i “tembellik” olarak ifade ederek ve yaygın, yerleşik yanlışları düzelterek öğrencilere fiziği sevdirecek yakınlıkta bir anlatım yapıyor.

Yenilenen arayüzü ile öğrencilere daha kolay ve kullanımı daha zevkli bir ortam sunan Vitamin İlköğretim'de, öğrencilerin çalışma verimliliğini arttıracağı düşünülen önemli güncellemeler yapılmış ki bunlar şöyle sıralanabilir;

- Haftalık ders çalışma planı ile düzenli çalışma olanağı,

- Kişiye özgü içerik, kullanım davranışlarına ve sınav sonuçlarına göre öğrenciyi tanıyor, derslerdeki eksiklerini giderebilmesi için tamamlaması gereken konuları gösteriyor.

Başarısı ve konuları ne kadar öğrendiği ile ilgili durum bilgisi sunuyor.

- Kolaylaştırılmış ve hızlandırılmış bir kullanım sağlıyor. Ders içeriklerini öğrencinin, karşısına, en kolay ve en hızlı şekilde ulaşacağı yerde, Vitamin ana sayfada çıkartıyor. Durumunu detaylı bir şekilde saptayan ve inceleyen bir sınav ve performans özelliği sunuyor.

- Puanlamanın eklendiği ders çalışma sistemiyle, çalıştığı konularda ne kadar ilerlediğini görme olanağı sağlıyor.

Yenilenen Vitamin İlköğretim ile birlikte veliler de çocuklarının derslerdeki durumunu daha yakından takip edebilecekler. Açıklanan detaylara göre veliler çocuklarının,

- O hafta hangi konuları çalışması gerektiğini takip edebiliyor.

- Hangi konuyu ne kadar tamamlamış olduğu bilgisine ulaşabiliyor.

- Konu ve sınav bazında başarı oranından haberdar olabiliyor.

- Diğer Vitamin kullanıcıları arasındaki ortalama durumunu inceleyebiliyor.

TTNET Vitamin hakkında daha detaylı bilgi almak için; http://www.ttnetvitamin.com.tr/