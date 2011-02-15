Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Vitamin İlköğretim ve Vitamin Lise yenilendi

8 yıl
29,7b
1
39
Web Siteleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Öğrencilerin ikinci dönem heyecanını paylaşan TTNET, internet üzerinden ulaşılan okul eğitimine destek hizmeti Vitamin'de önemli güncellemeler yaptı. Hem Vitamin İlköğretim hem de Vitamin Lise de değişiklikler yapan TTNET, artık daha fazla sayıda içeriği çok daha kullanışlı bir arabirim üzerinden sunduğunu belirtiyor.

Vitamin Lise de yapılan değişikliklerin başında geometri dersleri geliyor. Günlük hayattan örnekler ve tarihsel anlatımlarla her dersi daha zevkli bir hale getiren Vitamin’de, öğrenciler artık Geometri derslerini de bulacak, en karmaşık üçgen problemlerinden, katıcisimlere kadar müfredattaki bütün konulara ulaşabilecekler.

TTNET Vitamin Lise'de, öğrenciler dilerlerse fizik derslerini Ahmet Hoca'dan da dinleyebilecekler. Dr. Ahmet Nuri Akay'ın videolu anlatımlarıyla zenginleştirilen Fizik derslerinin daha kolay anlaşılabilir olması için büyük emek gösterilmiş. Zira MIT mezunu olan Ahmet hoca, dalga hareketini 86 dünya kupasında Meksikalı taraftarın icadı olan Meksika dalgası ile örnekleyerek, “Eylemsizlik”i “tembellik” olarak ifade ederek ve yaygın, yerleşik yanlışları düzelterek öğrencilere fiziği sevdirecek yakınlıkta bir anlatım yapıyor.

Yenilenen arayüzü ile öğrencilere daha kolay ve kullanımı daha zevkli bir ortam sunan Vitamin İlköğretim'de, öğrencilerin çalışma verimliliğini arttıracağı düşünülen önemli güncellemeler yapılmış ki bunlar şöyle sıralanabilir;

- Haftalık ders çalışma planı ile düzenli çalışma olanağı,
- Kişiye özgü içerik, kullanım davranışlarına ve sınav sonuçlarına göre öğrenciyi tanıyor, derslerdeki eksiklerini giderebilmesi için tamamlaması gereken konuları gösteriyor.
Başarısı ve konuları ne kadar öğrendiği ile ilgili durum bilgisi sunuyor.
- Kolaylaştırılmış ve hızlandırılmış bir kullanım sağlıyor. Ders içeriklerini öğrencinin, karşısına, en kolay ve en hızlı şekilde ulaşacağı yerde, Vitamin ana sayfada çıkartıyor. Durumunu detaylı bir şekilde saptayan ve inceleyen bir sınav ve performans özelliği sunuyor.
- Puanlamanın eklendiği ders çalışma sistemiyle, çalıştığı konularda ne kadar ilerlediğini görme olanağı sağlıyor.

Yenilenen Vitamin İlköğretim ile birlikte veliler de çocuklarının derslerdeki durumunu daha yakından takip edebilecekler. Açıklanan detaylara göre veliler çocuklarının,

- O hafta hangi konuları çalışması gerektiğini takip edebiliyor.
- Hangi konuyu ne kadar tamamlamış olduğu bilgisine ulaşabiliyor.
- Konu ve sınav bazında başarı oranından haberdar olabiliyor.
- Diğer Vitamin kullanıcıları arasındaki ortalama durumunu inceleyebiliyor.

TTNET Vitamin hakkında daha detaylı bilgi almak için; http://www.ttnetvitamin.com.tr/


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
insaf ya bu kadar insan bu her defasında sikayet ediyor ve bu konuda hic bisey yapılmıyor senelerdir kazıklanıyoruz halada kazıklamaya devam ediyorlar mecburiyetten ttnet kullanıyoruz baska alternatifiz olsa bu ttnet 1 haftaya cıkamaz !!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
acaba bukadar yorumdan hiç olumlu birşey varmı benim gözüme çarpmadı umarım bu yorumların hepsini ttnet yetkilileride okuyordur!! 32 mbps internet kullanıcısıyım sürekli sorun sürekli arıza kayıt ama başka alternatif varmı yok uzun süre yurt dışında kaldım bizim ülkemizin yarısı kadar ülkelerin varoşlarında 150 mbps internet vardı haa bide 1.1.2011 itibari ile sınırsız paketleri kaldırdılar.kullandıgım paketi diğer işyerimede almak istiyorum diye aradım ama mümkündeğil dediler nedenmiş adil kullanım nasıl bir adil kullanım zihniyeti var bana bir ALLAH ın kulu açıklaya bilirmi acaba ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
yazıklar olsun fiber kablo döşemek için uğraşacaklarına bize hala saçma sapan hikayeler sunup göz boyamaya çalışıyorlar artık yeter bu kadar insanları kandırdığınız birde zam yapıyorsunuz indirim beklerken bu kadar umursamazlık ve dolandırıcılık nerede görülmüş ki halada devam etmektesiniz hiç usanmadan ve utanmadan önce hizmet kalitesi sonra reklam......
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
8 mbps'e kadar diyorlar.. 4 geliyor.. arayıp söylüyorum diyorlar santrale uzak..üst katta komşu biri kullanıyor.. 8mbps tam alıyor.. acaba 1 kat üstte diye dahamı yakın :D:D arkadaş toplam 54 lira ödüyor.. ben 54 lira + 4 lira tivibu(kapatmadılar 2 aydır uğraşıyoz.) + 7 8 lirada geçikince alıyorlar.. 60 - 70 arası bi fatura geliyor her ay.. biriye geçicem bende
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MMTC 8 yıl
Ne zaman bir TTNeT haberi yayınlansa yanında parantez içinde "ilandır" yazıyor. Ben buna çok takıldım. Acaba bunun eklenme sebebi "Biz sadece ilanı yayınlıyoruz abi, sövecekseniz TTNeT'e sövün" mesajını vermek midir ki?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
54 ytl netlimitsiz paketi kullanmaktayım.
4 ytl Aldığım modeme ödüyorum.
43 ytl notebook kampanyasını ödemekteyim.
101 Ytl fatura ödemem gerekiyor.
Ama ben 109.75 Ödüyorum,54 ytl kazık yetmiyor bide 8.75 çıktı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
computeron 8 yıl
15 yıl önceki gazete bayilerinde satılan cd leri web ortamına taşıyıp millete ...lar..
ayıp be..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
54 ytl netlimitsiz paketi kullanmaktayım.
4 ytl Aldığım modeme ödüyorum.
43 ytl notebook kampanyasını ödemekteyim.
101 Ytl fatura ödemem gerekiyor.
Ama ben 109.75 Ödüyorum,54 ytl kazık yetmiyor bide 8.75 çıktı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TamamSakinim 8 yıl
Kardeşimde vitamin var ordan görüyorum güzel ama vitamin liseyi ilk defa gördüm gerçekten çok güzel.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sonersec 8 yıl
adamlar hala vitamin diyorlar tövbe tövbe kötü konuşturacaklar.Limitli internette ne vitamini sanki daha önce hiç eğitim seti görmemiş gibi de vitamini abartıp duruyorlar.
fiber internet dedi ttnet vdsl2 interneti verdi millete. Ne kadar gıcık şey varsa yaptı bu adamlar.
Buraya taşındığımda inatla bir yıl adsl bağlatmadım tt yüzünden 3g ile idare ettim. Ama sonunda pes ettim bağlattım çünkü sözde rakip firmalar buraya hizmet veremiyorlar birtürlü. Daha çok ttnetin kahrını çekeriz bu gidişle. Batsada kurtulsak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
29749 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Web Siteleri, ttnet
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Haftanın en iyi Android oyun ve uygulamaları -13- 8 yıl LG Optimus One P503 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim