7200TL değerinde Google Gemini Pro öğrencilere ücretsiz

Tam Boyutta Gör Üretken yapay zekâ teknolojilerinin başını alıp gittiği şu günlerde öğrencilerin bu tür teknolojilere erişimi de önem taşıyor. Bu açıdan Google global çapta öğrencilere yönelik dikkat çekici bir kampanya başlattı.

Google Gemini Pro hediyesi

Google Türkiye tarafından yapılan duyuruya göre 18 yaş ve üzeri üniversite öğrencileri ilk yıl boyunca ücretsiz olarak Gemini Pro planına erişebilecek. Kampanya 9 Aralık tarihine kadar devam edecek ve ilgili mail adresleri ile doğrulama yaparak katılım mümkün olacak.

Google yapay zekâya rest çekti 3 gün önce eklendi

Google Gemini Pro modeli Google AI Pro 2TB depolama planı içerisinde yer alıyor. Bu planda Google Gemini 2.5 Pro ve Google Veo 3 yapay zekâ araçlarına sınırlı erişim sunuluyor ve aylık 720TL fiyata sahip. Bu da 7200TL tasarruf anlamına geliyor.

