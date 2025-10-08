7200TL değerinde Google Gemini Pro öğrencilere ücretsiz

Google Gemini Pro hediyesi
Google Türkiye tarafından yapılan duyuruya göre 18 yaş ve üzeri üniversite öğrencileri ilk yıl boyunca ücretsiz olarak Gemini Pro planına erişebilecek. Kampanya 9 Aralık tarihine kadar devam edecek ve ilgili mail adresleri ile doğrulama yaparak katılım mümkün olacak.
Google Gemini Pro modeli Google AI Pro 2TB depolama planı içerisinde yer alıyor. Bu planda Google Gemini 2.5 Pro ve Google Veo 3 yapay zekâ araçlarına sınırlı erişim sunuluyor ve aylık 720TL fiyata sahip. Bu da 7200TL tasarruf anlamına geliyor.
