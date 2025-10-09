Giriş
    Şampiyonlar Ligi yayınlarına sürpriz talip: Netflix maçları yayınlamak istiyor

    UEFA Şampiyonlar Ligi yayınlarına olan büyük ilginin farkında olan dijital içerik platformu Netflix, yeni dönemde yapılacak olan yayın ihalesine katılmayı planlıyor. 

    Netflix Tam Boyutta Gör
    Uzun yıllar uydu yayınları üzerinden spor severlerle buluşan Şampiyonlar Ligi maçları gelişen teknoloji ile birlikte internet üzerinden de izlenir oldu. Ortaya çıkan milyar dolarlık pasta dijital içerik üreticilerinin iştahını kabartıyor. 

    Netflix Şampiyonlar Ligi

    Basına yansıyan bilgilere göre Netflix yeni dönemde yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi yayın ihalesine katılmak istiyor. Tüm maçları satın almaktan ziyade Netflix abonelerine her turda bir maç şeklinde bir başlangıç sunmak istiyor. 

    İddia UEFA’nın 2027-2028 yılından itibaren Şampiyonlar Ligi yayın haklarında köklü değişiklikler yapmayı planladığı haberinden sonra geldi. UEFA artık sadece yerel TV ağlarına yayınları vermekten ziyade global içerik platformlarını da oyuna dahil ederek senelik 5 milyar Euroya yakın bir gelir elde etmek istiyor. 

    Netflix maç yayınları konusunda ciddi adımlar atmaya devam ediyor. Daha önce FIFA Kadınlar Dünya Kupası 2027 ve 2031 ABD yayın haklarını satın almıştı. Şampiyonlar Ligi ihalesi ise spor yayınları sektöründe yerini daha da sağlamlaştıracak. 
     

    Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya aday: Dacia Hipster

