Vivo, kablosuz kulaklığının posterini paylaştı

Apple’ın AirPods’u çıkarmasının ardından birçok Çinli akıllı telefon üreticisinden rakip kablosuz kulaklık modelleri gördük. Bu modeller arasına Vivo’nun yeni TWS Earphone’u da eklenecek. Firma, paylaştığı posterle kulaklığın tasarımı hakkında ipucu vermiş oldu.

Vivo TWS Earphone

Bildiğiniz üzere tam kablosuz kulaklık tasarımları ikiye ayrılıyor. Gear IconX veya Redmi AirDots gibi tamamıyla kulağın içine girenler veya Apple AirPods gibi mikrofon kısmı dışa uzananlar. Vivo TWS Earphone, AirPods’un da tercih ettiği tasarımla gelecek. Zaten posterde de AirPods’a bir hayli benzediğini söyleyebiliriz. Mavi ve siyah renk tonlarıyla kulaklığın farklılaşması sağlanmış.

Vivo’nun söylemine göre yeni kulaklık modeli, firmanın 5G çağına adım atmasında önemli yardımcılarından olacak. Birbiriyle bağlantılı ekosistemin temel halkalarından biri olarak Vivo TWS Earphone görülüyor.

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16 Eylül tarihinde Vivo’dan 5G destekli Vivo Nex 3 modelini tanıtmasını bekliyoruz. Büyük ihtimalle bu kulaklık modeli de Vivo Nex 3’e eşlik edecek. Kablosuz kulaklıkla birlikte tanıtılsa da Vivo Nex 3’ün 3.5 mm kulaklık girişini koruyacağını belirtmekte fayda var. Resmi detaylara önümüzdeki gün ulaşmış olacağız.

https://www.gizchina.com/2019/09/14/vivo-tws-earphone-poster-reveals-its-design/