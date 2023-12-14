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    Vivo TWS 3e tanıtıldı: Aktif gürültü engelleme, 44 saat pil ömrü, DeepX 3.0 stereo ses

    Vivo markası bugün yeni bir kablosuz kulaklık piyasaya sürdü. Vivo TWS 3e olarak adlandırılan model son derece zengin özellikleri oldukça makul bir fiyat etiketiyle sunuyor.
    Vivo TWS 3e tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Çinli dev BBK Electronics'in çatısı altında yer alan Vivo, bir süredir sızıntıları ile gündeme gelen yeni kablosuz kulaklığını resmen tanıttı. Vivo TWS 3e olarak adlandırılan model aktif gürültü engelleme teknolojisi, etkileyici 3D panoramik ses desteği ve muazzam pil ömrü ile dikkat çekiyor.

    Kablosuz kulaklık 11 mm sürücülere sahip. DeepX 3.0 stereo ses desteği sayesinde, müzik dinlerken derin ve etkileyici bir ses kalitesi vaat ediyor. Aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği bulunan Vivo TWS 3e'de ayrıca görüşme yaparken ortam gürültüsünü filtreleyen çağrı gürültüsü engelleme özelliği de var.

    Vivo TWS 3e tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Vivo TWS 3e fiyatı

    Kablosuz kulaklık Bluetooth 5.3 bağlantısını kullanıyor. Bununla birlikte 55 ms'lik düşük gecikme süresi ve 10 metreye kadar kapsama alanı sunduğunu belirtelim. Pil ömrü, gürültü engelleme modu aktifken 9 saati buluyor. Gürültü engellemeyi kapatarak bu süreyi 11 saate kadar çıkarmak mümkün.

    Vivo TWS 3e tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Şarj kutusunun desteği ile kulaklıklar gürültü engelleme özelliğiyle birlikte 36 saate kadar, gürültü engelleme olmadan ise 44 saate kadar kullanım imkanı sunuyor. Vivo TWS 3e'nin fiyat etiketi 179 yuan (25 dolar) olarak açıklandı. Kablosuz kulaklığın koyu mavi ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneği bulunuyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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