Vivo TWS 3e tanıtıldı: Aktif gürültü engelleme, 44 saat pil ömrü, DeepX 3.0 stereo ses

Kablosuz kulaklık 11 mm sürücülere sahip. DeepX 3.0 stereo ses desteği sayesinde, müzik dinlerken derin ve etkileyici bir ses kalitesi vaat ediyor. Aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği bulunan Vivo TWS 3e'de ayrıca görüşme yaparken ortam gürültüsünü filtreleyen çağrı gürültüsü engelleme özelliği de var.
Vivo TWS 3e fiyatı
Kablosuz kulaklık Bluetooth 5.3 bağlantısını kullanıyor. Bununla birlikte 55 ms'lik düşük gecikme süresi ve 10 metreye kadar kapsama alanı sunduğunu belirtelim. Pil ömrü, gürültü engelleme modu aktifken 9 saati buluyor. Gürültü engellemeyi kapatarak bu süreyi 11 saate kadar çıkarmak mümkün.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.