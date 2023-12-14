Vivo TWS 3e tanıtıldı: Aktif gürültü engelleme, 44 saat pil ömrü, DeepX 3.0 stereo ses

Tam Boyutta Gör Çinli dev BBK Electronics'in çatısı altında yer alan Vivo, bir süredir sızıntıları ile gündeme gelen yeni kablosuz kulaklığını resmen tanıttı. Vivo TWS 3e olarak adlandırılan model aktif gürültü engelleme teknolojisi, etkileyici 3D panoramik ses desteği ve muazzam pil ömrü ile dikkat çekiyor.

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Kablosuz kulaklık 11 mm sürücülere sahip. DeepX 3.0 stereo ses desteği sayesinde, müzik dinlerken derin ve etkileyici bir ses kalitesi vaat ediyor. Aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği bulunan Vivo TWS 3e'de ayrıca görüşme yaparken ortam gürültüsünü filtreleyen çağrı gürültüsü engelleme özelliği de var.

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Vivo TWS 3e fiyatı

Kablosuz kulaklık Bluetooth 5.3 bağlantısını kullanıyor. Bununla birlikte 55 ms'lik düşük gecikme süresi ve 10 metreye kadar kapsama alanı sunduğunu belirtelim. Pil ömrü, gürültü engelleme modu aktifken 9 saati buluyor. Gürültü engellemeyi kapatarak bu süreyi 11 saate kadar çıkarmak mümkün.

Tam Boyutta Gör Şarj kutusunun desteği ile kulaklıklar gürültü engelleme özelliğiyle birlikte 36 saate kadar, gürültü engelleme olmadan ise 44 saate kadar kullanım imkanı sunuyor. Vivo TWS 3e'nin fiyat etiketi 179 yuan (25 dolar) olarak açıklandı. Kablosuz kulaklığın koyu mavi ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneği bulunuyor.

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Vivo TWS 3e tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı