Vivo'nun yeni kablosuz kulaklığı 14 Aralık'ta geliyor: İşte görüntüsü

Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji devi Vivo, 14 Aralık'ta yeni ürünlerini tanıtacağı bir etkinlik düzenleyecek. Şirket, lansman kapsamında Vivo TWS 3e kablosuz kulaklık modelini duyuracağını resmen açıkladı. Yayınlanan tanıtım posteri ile cihazın tasarımını da görme şansımız oldu.

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Görünüşe bakılırsa Vivo TWS 3e beyaz ve lacivert olmak üzere iki renk seçeneği ile satışa sunulacak. Buna ek olarak üretici yüksek ses kalitesi, uzun pil ömrü ve gürültü engelleme gibi özellikler vaat ediyor. Ayrıntılar belli değil, lansman günü hep birlikte öğreneceğiz.

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Sertifikasyon kurumlarında görünmüştü

Vivo TWS 3e tanıtım öncesinde çeşitli e-ticaret platformlarında ön siparişe sunulmuş durumda. TDRA, SIRIM ve SDPPI gibi sertifikasyon kurumlarını ziyaret eden kablosuz kulaklık zaten yakında çıkacağının sinyalini vermişti. Bakalım şirket yeni modeli nasıl bir fiyatla tüketicilere sunacak?

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Vivo'nun yeni kablosuz kulaklığı yakında geliyor: İşte görüntüsü