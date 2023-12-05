Vivo'nun yeni kablosuz kulaklığı 14 Aralık'ta geliyor: İşte görüntüsü

Görünüşe bakılırsa Vivo TWS 3e beyaz ve lacivert olmak üzere iki renk seçeneği ile satışa sunulacak. Buna ek olarak üretici yüksek ses kalitesi, uzun pil ömrü ve gürültü engelleme gibi özellikler vaat ediyor. Ayrıntılar belli değil, lansman günü hep birlikte öğreneceğiz.
Sertifikasyon kurumlarında görünmüştü
Vivo TWS 3e tanıtım öncesinde çeşitli e-ticaret platformlarında ön siparişe sunulmuş durumda. TDRA, SIRIM ve SDPPI gibi sertifikasyon kurumlarını ziyaret eden kablosuz kulaklık zaten yakında çıkacağının sinyalini vermişti. Bakalım şirket yeni modeli nasıl bir fiyatla tüketicilere sunacak?Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.