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Vivo'dan kamera odaklı yeni bir amiral gemi modeli yolda

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Vivo'dan kamera odaklı yeni bir amiral gemi modeli yolda

Geçen yılın son günlerinde Xplay 3S adlı dünyanın ilk 2K ekranlı akıllı telefonunu tanıtarak teknoloji gündemine oturan Çinli Vivo, yeni bir amiral gemi modelinin hazırlıklarını sürdürüyor.

Resmi Weibo hesabından ilk ipuçlarını paylaşan Vivo, amiral gemi donanımının yanı sıra modelin kamera konusunda da önemli geliştirmelere sahne olacağını gösteriyor. Vivo X-Shot veya Vivo X-Zoom olarak adlandırılması beklenen modelde Snapdragon 801 MSM8974AC yongaseti bizleri karşılayacak. 

Mevcut Snapdragon ailesinin en hızlı işlemcisine ve grafik birimine sahip olan MSM8974AC yongaseti, Galaxy S5 ile birlikte Vivo'nun yeni modelini en güçlü akıllı telefonlar klasmanına sokacak. Cihazda ayrıca 4G LTE desteği, 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi yer alacak. 

Vivo'nun yeni amiral gemi modelinin kamera konusunda da önemli yenilikler sunması bekleniyor. Henüz detaylar gün ışığına çıkmamış olsa da Vivo tarafından geliştirilen yeni bir teknoloji ile en iyi fotoğraf kalitesinin yakalanacağı belirtiliyor. Ayrıca zoom konusunda da cihaz bazı önemli yenilikler sunacak. Yayınlanan görsellerde kamera bölümü odak noktasında yer alıyor. 

Cihazda bunların yanında yüksek ses kalitesi sağlayacak optimizasyonların da yapılacağı ifade ediliyor. Firma ilk ipuçlarını yayınlamaya başladığı için resmi lansmanın çok da uzak olmadığı sanılıyor.  

http://www.intomobile.com/2014/04/05/soontobeunveiled-vivo-xshot-rock-snapdragon-801-3gb-ram-and-ultra-clear-imaging/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
okan_cehapelioglu 5 yıl
adamlara bak neler yapıyor
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BerkhanBalta 5 yıl
Böyle bir cihazın ''ZOOM'',''SHOT'' adı alması haksızlıktır.
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Ahmtcnars 5 yıl
Klasik ama , Türkiyeye gelmedikten sonra ne işe yarar ?? Şuan yurtdışında olsam alacağım 2 telefon var biri UMI CROSS diğeride ZTE Nubia X6 bana göre diğerleri yalan
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Dharma Initiative 5 yıl
Kim ne derse desin dslr
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trooe199 5 yıl
rekabet iyidir iyi
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TheRad67 5 yıl
Merak ettim şimdi :)
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LooF 5 yıl
Simdi samsung düşünsün...
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