Uygun fiyatlı Vivo V50 Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı

Vivo V50 Türkiye fiyatı açıklandı
Cihazı satın almak isteyenlere de bazı kampanya ve avantajlar sunuluyor. Sıfır faiz ile peşin fiyatına 3 taksitle alınabilen Vivo V50 ile birlikte vivo TWS3e kablosuz kulaklık da hediye ediliyor.
Cihazın özelliklerine baktığımızda ise Vivo V50’nin Snapdragon 7 Gen 3 yongasıyla geldiğini görüyoruz. 6,77 inç büyüklüğünde ve 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekrana sahip olan telefonda 90W hızlı şarj destekli 6000 mAh kapasiteli batarya yer alıyor. Kamera tarafında ise OIS destekli 50 MP ana sensör ve 50 MP ultra geniş açı sensörden oluşan ikili kamera kurulumu bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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