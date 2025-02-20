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    Uygun fiyatlı Vivo V50 Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı

    Kısa bir süre önce tanıtılan Vivo V50 şimdi Türkiye’de. İşte 6.000 mAh batarya, uygun fiyat ve makul donanımla dikkat çeken Vivo V50 Türkiye fiyatı ve dahası:   
    Uygun fiyatlı Vivo V50 Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Vivo V50, Türkiye’de satışa çıktı. Yüksek kapasiteli bataryası ve orta seviye donanımıyla segmentindeki rekabetçi modellerden birisi olan Vivo V50, üç yıl işletim sistemi ve dört yıl güvenlik güncellemesi garantisiyle birlikte geliyor. Telefon kutusundan ise Android 15 ile çıkıyor. İşte Vivo V50 Türkiye fiyatı ve kampanyaları:

    Vivo V50 Türkiye fiyatı açıklandı

    Uygun fiyatlı Vivo V50 Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Vivo V50, Türkiye fiyatı 31 bin 999 Türk Lirası olarak açıklandı. Bu fiyatlandırma cihazın 12 GB RAM ve 256 GB depolama varyantı için geçerli. Ürün halihazırda resmi myvivoshop web sitesinde satışa sunulmuş durumda.

    Cihazı satın almak isteyenlere de bazı kampanya ve avantajlar sunuluyor. Sıfır faiz ile peşin fiyatına 3 taksitle alınabilen Vivo V50 ile birlikte vivo TWS3e kablosuz kulaklık da hediye ediliyor.

    Cihazın özelliklerine baktığımızda ise Vivo V50’nin Snapdragon 7 Gen 3 yongasıyla geldiğini görüyoruz. 6,77 inç büyüklüğünde ve 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekrana sahip olan telefonda 90W hızlı şarj destekli 6000 mAh kapasiteli batarya yer alıyor. Kamera tarafında ise OIS destekli 50 MP ana sensör ve 50 MP ultra geniş açı sensörden oluşan ikili kamera kurulumu bulunuyor.

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