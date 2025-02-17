Vivo V50 tanıtıldı: 6000 mAh batarya ve ince gövde!

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Tam Boyutta Gör Vivo, V50 modelini tanıttı. Vivo tarafından, segmentinde 6000 mAh bataryaya sahip en ince telefon olarak nitelendirilen V50 neler sunuyor hep birlikte bakalım.

Vivo V50, 6,77 inç büyüklüğünde ve 120 Hz yenileme hızına sahip, dört taraftan kavisli AMOLED ekrana sahip. Düşmeye karşı dirençli Diamond Shield Glass ile korunan ekran, 4500 nit tepe parlaklık seviyesi sunuyor.

Tam Boyutta Gör İşlemci tarafında, selefi V40 ile aynı olan Snapdragon 7 Gen 3 bizleri karşılıyor. İşlemciye 8 GB/12GB RAM ile 128 GB, 256 GB ve 512 GB RAM depolama alanı seçenekleri eşlik ediyor.

Kamera tarafında, OIS destekli 50 MP ana sensör ve 50 MP ultra geniş açı sensörden oluşan ikili kamera kurulumu yer alıyor. Ön tarafta ise yine 50 MP çözünürlüğe sahip selfie kamerası bulunuyor.

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Selefinden daha büyük olan 6000 mAh kapasiteli silikon karbon batarya ile gelen V50, büyük bataryasına rağmen sadece 7,4 mm kalınlığa sahip. Ek olarak, şarj hızı da 80 W'tan 90 W'a çıkarılmış.

Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 ile kutudan çıkan Vivo V50, üç yıl işletim sistemi ve dört yıl güvenlik güncellemesi garantisiyle geliyor. Telefonun diğer özellikleri arasında, IP68 ve IP69 toz ve suya dayanıklılık dereceleri, optik ekran içi parmak izi okuyucu ve Bluetooth 5.4 yer alıyor.

Vivo V50 fiyatı

Gül Kırmızısı, Yıldızlı Gece ve Titanyum Grisi renkleriyle satışa çıkan Vivo V50'nin Hindistan fiyatı, 8/128 GB sürümü için 403 dolardan, en üst versiyonu 12/512 GB için 472 dolara kadar çıkıyor.

Vivo V50 özellikleri

Ekran : 6.77 inç, 2392x1080, 120Hz, 4500 nit, AMOLED

: 6.77 inç, 2392x1080, 120Hz, 4500 nit, AMOLED İşlemci : Snapdragon 7 Gen 3

: Snapdragon 7 Gen 3 Bellek : 8GB, 12GB RAM

: 8GB, 12GB RAM Depolama : 128GB, 256GB ve 512GB

: 128GB, 256GB ve 512GB Arka kamera : 50MP f/1.9 (birincil) + 50MP f/2.4 (ultra geniş)

: 50MP f/1.9 (birincil) + 50MP f/2.4 (ultra geniş) Ön kamera : 50MP f/2.0

: 50MP f/2.0 Batarya : 6000 mAh, 90W hızlı şarj

: 6000 mAh, 90W hızlı şarj İşletim sistemi : Android 15 tabanlı Funtouch OS 15

: Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 Bağlantı : WiFi 6, Bluetooth 5.4

: WiFi 6, Bluetooth 5.4 Boyut ve ağırlık : 163.3 x 76.7 x 7.4 mm, 189 g

: 163.3 x 76.7 x 7.4 mm, 189 g Diğer: IP68/IP69, ekran altı parmak izi okuyucu, stereo hoparlör

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