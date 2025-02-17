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    Vivo V50 tanıtıldı: 6000 mAh batarya ve ince gövde!

    Vivo, V50 modelini tanıttı. 6000 mAh bataryasına rağmen ince gövdesiyle dikkat çeken telefon neler sunuyor?                                                     
    Vivo V50 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Vivo, V50 modelini tanıttı. Vivo tarafından, segmentinde 6000 mAh bataryaya sahip en ince telefon olarak nitelendirilen V50 neler sunuyor hep birlikte bakalım.

    Vivo V50, 6,77 inç büyüklüğünde ve 120 Hz yenileme hızına sahip, dört taraftan kavisli AMOLED ekrana sahip. Düşmeye karşı dirençli Diamond Shield Glass ile korunan ekran, 4500 nit tepe parlaklık seviyesi sunuyor.

    Vivo V50 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    İşlemci tarafında, selefi V40 ile aynı olan Snapdragon 7 Gen 3 bizleri karşılıyor. İşlemciye 8 GB/12GB RAM ile 128 GB, 256 GB ve 512 GB RAM depolama alanı seçenekleri eşlik ediyor.

    Kamera tarafında, OIS destekli 50 MP ana sensör ve 50 MP ultra geniş açı sensörden oluşan ikili kamera kurulumu yer alıyor. Ön tarafta ise yine 50 MP çözünürlüğe sahip selfie kamerası bulunuyor.

    Selefinden daha büyük olan 6000 mAh kapasiteli silikon karbon batarya ile gelen V50, büyük bataryasına rağmen sadece 7,4 mm kalınlığa sahip. Ek olarak, şarj hızı da 80 W'tan 90 W'a çıkarılmış.

    Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 ile kutudan çıkan Vivo V50, üç yıl işletim sistemi ve dört yıl güvenlik güncellemesi garantisiyle geliyor. Telefonun diğer özellikleri arasında, IP68 ve IP69 toz ve suya dayanıklılık dereceleri, optik ekran içi parmak izi okuyucu ve Bluetooth 5.4 yer alıyor.

    Vivo V50 fiyatı

    Gül Kırmızısı, Yıldızlı Gece ve Titanyum Grisi renkleriyle satışa çıkan Vivo V50'nin Hindistan fiyatı, 8/128 GB sürümü için 403 dolardan, en üst versiyonu 12/512 GB için 472 dolara kadar çıkıyor.

    Vivo V50 özellikleri

    • Ekran: 6.77 inç, 2392x1080, 120Hz, 4500 nit, AMOLED
    • İşlemci:  Snapdragon 7 Gen 3
    • Bellek: 8GB, 12GB RAM
    • Depolama: 128GB, 256GB ve 512GB
    • Arka kamera: 50MP f/1.9 (birincil) + 50MP f/2.4 (ultra geniş)
    • Ön kamera: 50MP f/2.0
    • Batarya: 6000 mAh, 90W hızlı şarj
    • İşletim sistemi: Android 15 tabanlı Funtouch OS 15
    • Bağlantı: WiFi 6, Bluetooth 5.4
    • Boyut ve ağırlık: 163.3 x 76.7 x 7.4 mm, 189 g
    • Diğer: IP68/IP69, ekran altı parmak izi okuyucu, stereo hoparlör
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    TheJudgé 1 gün önce

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    Rindaman 3 gün önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 4 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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