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    Lenovo, Yoga serisini güçlü ve estetik bir modelle genişletiyor

    Son günlerde adını pek çok yeni cihazla duyuran Lenovo, bunlara bir yenisini daha ekledi. Çinli teknoloji şirketi bu sefer de karşımıza Yoga 7 dizüstü bilgisayar modeliyle çıktı.

    Lenovo, Yoga serisini güçlü ve estetik bir modelle genişletiyor Tam Boyutta Gör

    Lenovo, MWC 2025’te en yeni Yoga 7 2’si 1 arada dizüstü bilgisayarlarını tanıttı. 14 ve 16 inçlik iki farklı modelle gelen bu seri, güçlü donanımı ve çok yönlü kullanımıyla dikkat çekiyor. AMD’nin en yeni Ryzen AI 300 serisi işlemcileriyle donatılan Yoga 7, 50 TOPS kapasiteli NPU sayesinde yapay zeka destekli performans sunuyor. 32 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB PCIe Gen 4 depolama ile yoğun iş akışlarına kolayca ayak uyduruyor.

    Cihazın en büyük artılarından biri de 2.8K çözünürlük sunan PureSight OLED dokunmatik ekranı. 1.100 nit tepe parlaklığı, 120Hz yenileme hızı ve geniş renk gamı desteğiyle ister içerik üretimi, ister yüksek kaliteli görüntüleme için ideal. Ayrıca isteğe bağlı Yoga Pen desteği sayesinde çizim ve not alma gibi işlemler de oldukça pratik hale geliyor.

    Tasarım açısından klasik Lenovo çizgisini koruyan Yoga 7, 360 derece dönebilen menteşesiyle dizüstü, tablet ve çadır modları arasında rahatça geçiş yapmayı sağlıyor. 16 inçlik modelin 1.79 kg ağırlığında ve 15.85 mm kalınlığında olduğunu belirtelim. Bağlantı tarafında ise Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C, HDMI 2.1 ve microSD kart okuyucu gibi günümüzün ihtiyaçlarını karşılayan seçenekler mevcut. 70Whr kapasiteli bataryası da uzun süreli kullanım için yeterli bir performans vadediyor.

    Lenovo, yeni Yoga 7 serisinin fiyatlandırmasıyla ilgili henüz net bir bilgi paylaşmış değil. Ancak rekabetçi bir fiyat politikası izleneceği belirtiliyor. Yakın zamanda satış tarihi ve fiyat detaylarının açıklanması bekleniyor.

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