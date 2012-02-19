Vodafone SmartTab 10 video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
|Android 4 guncellemesi gelmwyecek mi bilgisi olan var mi ?
Blackdagger
Cihazı almayı ciddi ciddi düşünüyorum ama toplam maliyeti kabaca 1.200 TL ve sanırım Vodafone'nun başka bir andoridli tablet kampanyası da yok bu fiyata..Yani dön dolaş yine smart tab 10'a çıkıyor yol..Benim de merak ettiği android 4 güncellemesi konusunda bir gelişme olup olmadığı..
| Uyari bana geldi ve yukledim guncellemeyi.
Ayarlar tablet - sistem guncellemesi kismindan check ecebilirsin.
Blackdagger
Teşekkürler hocam
Bu uyarı bana bi 24'ünde geldi sanırım bir de dün geldi.
Yeni bir güncelleme mi geldi?
|@rsy10 Gunde 1 lira olan kampanyanin bitmesinin sebebi, ayrilan 2000 adetlik stokun tükenmesidir.
| @eaglemania aynen kopyaliyorum vodafone un yaptigi aciklamayi.
Merhaba Arkadaşlar,
Vodafone Smart Tablet 10 cihazının kullanımında iyileşme sağlayacak sistem güncellemesi, bugün itibari ile devreye alındı. Güncellemenin nasıl yapılacağı hakkındaki detaylı bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz;
* Cihazlar, güncelleme bilgisini, (48,5 MB boyutunda) haber vermeden arka planda indirecek ve indirme işlemi tamamlandığında, güncellemenin mevcut olduğu uyarısını yapacaktır.
* Güncellemenin kurulması için cihazda yeterli şarj seviyesinin olması beklenecektir, aksi takdirde güncelleme, kuruluma hazır bir şekilde cihazda saklanacaktır.
* Kurulum yapılmadan cihazın fabrika ayarlarına döndürülmesi, tekrar indirilmesini gerektirecektir ve bu durumda yine otomatik gerçekleşecektir.
İlgili birimlerimizin, yapmış olduğu çalışmalar sonucunda, bu güncellemenin cihazlardaki en genel sorun olarak görünen kapanma problemine, büyük ölçüde çözüm getirdiği tespit edilmiştir. Geliştirilmesi düşünülen diğer konular için ise çalışmalar hızla devam etmektedir.
Vodafone Forum'a göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkürler
Vodafone Forum Ekibi
Blackdagger
Teşekkürler hocam.
Ben de bu tür bir güncelleme uyarısı vs gelmedi, şarjım da 3-5 gündür yeterli seviyedeydi.
Arkadaşlar, bu uyarısı göreninniz oldu mu?
|Şimdi ben mevcut hattim yerine data hattı alarak alabiliyormuyum tableti aylık 49tlye..fatura data hattına mı gelecek
|Fatura nereye gelicek bilmiyorum ama size tabletle birlikte BTK ya ayda 5 tl vergi vereceğiniz Data simi vericekler ve numarası olacak 0542 xxx vb.
|Gittik vodafone bayiğine stokta vardı. Denedim o kadar kötü değil. Teknolojiden anlıyorum iPad 2 'de kullandım. Samsung Star'da o yüzden en kötü dokunmatiği bile rahatça kullanabiliyorum artık :D. Aldığım gibi video incelemesini yapıcam paylaşırım burada tabi mesut abi'den iyi olamaz :D
Bence takılma yazılımsal çünkü donanımsal, teknik özellikleri oldukça iyi 1.2GHz çift çekirdek bi işlemci ile o tablet uçar bkz: iphone 3GS 800MHz kasma çok az.
4.0 ile uçucak eminim. Tablete hantal demişlerim elime aldım çok ağır değil kamerası güzel. Tasarımı oldukça güzel özellikle arkası plastik değil deri gibi birşey tam bilmiyorum maddesini. Elde tutulabilir.
Özellikle DOKUNMATİĞİN YAZILIMSAL OLDUĞUNU oyun açtığımda gayet iyi algıladığını görünce anladım. Fakat menüde aynı performansı sergilemiyor. Oyun açınca iPad kullanıyo zannetim kendimi ne yalan söyleyeyim.
Şubedeki adam coştu iPad 2 'yle birebir diyo. iPad 2 'ye en yakın olan diyo iPad 2'nin yanına fln götürdü. Android daha iyi diyo vs vs. atma lan diyesim geldi içimden :D.
Bi artısı ise cihaz bozulduğunda gidip sövebileceğiniz yetkili var. Huawai vb. marka alırsanız disbritor zor bulursunuz.
Sonuç olarak tablet 10/7,5 puanımı aldı. Bu da yazılım dolayı düşük bi puan :)
10dk. denedim kapanmadı artık root'mu ettiler ne ettiyseler inş. alıncada öyle gider.
ÇOK ÖNEMLİ BİR DETAY DAHA SESLİ ARAMA(GSM ÜZERİNDEN) YAPILABİLİYOR.!!1!!1 :D
Uygulamalarım menüsünden sesli arama opsiyonuda var zaten.
Kısacası Ayda 30TL Verilebilecek Ve Mart'ta çıkacak 4.0 dan sonra uçabilecek bi alet. Tek sorunu Donanıma uygun Yazılım yapılmaması.
Başka sorularınız var ise reklam gibi olucak ama temsilen konuşuyorum :D :D;
TeknolojiHocasi.Com'dan bana ulaşabilirsiniz
ShiftTab34
''SESLİ ARAMA ve GSM ÜZERİNDEN''
şeklinde bir ifadaniz var. Bu tablete takılan sim kartı
sadece DATA hattı diye düşünüyordum. Ama sizin yazınızı okuyunca
TELEFON özelliği de var gibi algıladım. Yanlış mı anladım acaba
Telefon özelliği var mı yok mu ?
|250 mb paket neden pahalı 100mb paket 30 ise 250mb maksimum 39 olması gerek
smart1978
a-gps in ne olduğunu bilmeden yorum yapmayın lütfen. nokia 5230 da da agps var ve şebeke kullanmadan gps e bağlanıyorum. A-gps şebeke destekli demektir. istemezsen kullanmaz.Şebekeyi kullanırsan daha çabuk uydu bulur
|yan parlak kaplama cingen işi olmuş
|Fiyatına ve kampanyaya göre iyi bir cihaz gibi.Tabii farklı iyi alternatifler varken ne kadar tercih edilir orası tartışılır.
|bugün bir vodafone merkezinden rica ettik bir kutuyu açıp verdiler cihazı biraz kurcaladık. yerin dibine sokulacak kadar kötü değildi ancak tabi ki bir ipad de değildi. ancak bence 720 lirayı 24e bölüp üzerine de 100mb internet hediyesiyle bence alınabilirliği yüksek bir cihaz. yazılımsal bir destek ile de şu takılmalar azaltılırsa cidden çok iyi olur bence
Eagle Claw
26 yas ve ustunun de alabilecegi paketler aciklanmis.
250 mb datayla 49 TL
1 GB datayla 59 TL
4 GB datayla 69 TL
Ayrica red avantajlari ve yurtdisinda 50 mb kullanim hakki da var.
Olmus bence :)
Açıkçası hotspot olayını ben çok denedim ama bir yerden sonra o uğraşa değmiyor. Tabletlerin mutlaka 3G özelliğine sahip olması gerektiğini düşünenlerdenim.
PDF okurken bir sorun olmaz film izlerken bile rahatsız ettiğini söylemek zor. Ben ne olur ne olmaz alan kişiler çıkarsa; gördün de neden söylemedin demesinler diye göstermek istedim :D
Videodaki incelemede kutuda HDMI etiketi var ama HDMI adaptörü yok diyor.
Performansı ortalamanın altında. Teknik özelliklerine göre performansı düşükmüş.
Çok kalın bir tablet ve ağırda... Sanırım kötü malzeme kullanılmış...
Mx Video player AC3 sesleri DONANIMSAL olarak bile çalamıyor inceleme videosunda yazılımsal mod ile oynatılıyor... Bu da daha çok işlemciye yük binmesi demektir yani batarya tüketimi GPU dan ses ve video çözen tabletere göre daha fazla pil tüketimi ve vasatlık gösterecektir...
Bu tablette film olarak 4 GB tan küçük veya bölünmüş 720p yaygın olan DTS ses codec li filmleri de kesin takılmalar gösterir..
İncelemede MP4 lerde takılma var buda akla bitrate değerleri ortlama olsada tablete darboğaz yaptığı şüphesi oluşmakta ...
Ekranda köşelerinde ışık sızdırması var. Bu da kalitesizliğidir ve eminim ekranların hepsi aynı olduğu için NORMAL denilecek ve ekran değişimi yapılmayacaktır.
Testlerde dahili hafızasının okuma yazma hızlarını da görseydik...
Esaslı bir inceleme değil... Esaslı inceleme zor da değildi...
Kısacası GPS modülü yok APGS sadece GSM hat üzerinden konum bilgisini almakta buy da konum bilginizde hata mesafesi çok çok fazla olacaktır.
Bu tablet ucuza alanlar GPS kullanayım da diyorsa GSM aktif olmamlı böylece data kullanımı daha fazla olacak .
Kırpılmış olduğu için ucuz sanılmamalı aslında pahalı donanımsal birçok parçası eksik!... Vodafone tableti biraz ucuz diye alanlar kullandıkça o ucuz tarafı kalmadığını anlayacaklar.