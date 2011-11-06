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Vodafone bayramda da Van'daki depremzedeleri ücretsiz konuşturacak

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Vodafone bayramda da Van'daki depremzedeleri ücretsiz konuşturacak
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Büyük bir deprem felaketinin yaşandığı Van'da yaralar sarılmaya devam ederken cep telefonu operatörleri de mobil iletişim konusunda her türlü yardımı sağlamaya çalışıyor. 

Vodafone Türkiye, depremin ardından bölgeye 11 adet mobil istasyon ve 80 kişilik 35 teknik ekip göndererek iletişimin kesintisiz devam etmesi için gereken tedbirleri almıştı. 

Ayrıca depremden etkilenen bölgedeki tüm faturalı ve faturasız abonelere bir ay boyunca geçerli 100 dakika görüşme süresi, 100 SMS hediye edildi ve borcu nedeniyle iletişim kısıtlanan abonelerin de kısıtlamaları kaldırıldı.

Vodafone Türkiye, bu çalışmaların yanı sıra, geçen aylarda Erciş'te çiftçilere yönelik eğitimlerin düzenlendiği Çifti Tırını yeniden organize ederek "Ücretsiz İletişim İstasyonu" olarak ilçe merkezinde konuşlandırdı. Tır ile depremzedeler yakınlarına ücretsiz ulaşabilirken internet aracılığıyla görüntülü konuşma da gerçekleştirebiliyor. 

Aynı zamanda bölgedeki gönüllü yardım kuruluşlara altyapı hizmeti vererek koordinasyonların başarıyla yürütülmesi çalışmalarına da büyük katkı sağlanıyor. Tırda, 20 adet telefon, 25 adet sim card, 5 adet laptop ve internet bağlantısı bulunuyor. Tırın enerjisi jeneratör ile sağlanıyor ve vatandaşların, bölgede çalışan muhabir ve yardım kuruluşlarının şarj problemleri de gideriliyor.

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greenk 7 yıl
Yalakalığında böylesi.
Arkadaşlar bırakın neyi takdir ediyosunuz. Önce vodafone kullanın sonra anlarsınız takdir mi yok başka bişey mi.
Vodafone önce müşterilerini adam gibi konuştursun da gerisi mühim değil.
Daha adam gibi çekmiyor saçma sapan tl eksiliyor müşteri hizmetlerini arıyorum hep meşgul önce aldıkları paraların hakkını versinde milletin gözüne girmek için türlü türlü taklalar atmasınlar.
Hee sadece vodafone için değil bu lafım turkcell de milleti kekliyor sertap çıkıyor 4 çeker diye allahın dağına gidiyor ama istanbulda 4. katta telefon çekmiyor. Bu kadar bariz yalanda atılmaz be kardeşim.
Bizim ülkede konu ne olursa olsun dolandırıcılık ne kadar popüler değil mi?
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acbold 7 yıl greenk
greenk

Yalakalığında böylesi.
Arkadaşlar bırakın neyi takdir ediyosunuz. Önce vodafone kullanın sonra anlarsınız takdir mi yok başka bişey mi.
Vodafone önce müşterilerini adam gibi konuştursun da gerisi mühim değil.
Daha adam gibi çekmiyor saçma sapan tl eksiliyor müşteri hizmetlerini arıyorum hep meşgul önce aldıkları paraların hakkını versinde milletin gözüne girmek için türlü türlü taklalar atmasınlar.

Hee sadece vodafone için değil bu lafım turkcell de milleti kekliyor sertap çıkıyor 4 çeker diye allahın dağına gidiyor ama istanbulda 4. katta telefon çekmiyor. Bu kadar bariz yalanda atılmaz be kardeşim.
Bizim ülkede konu ne olursa olsun dolandırıcılık ne kadar popüler değil mi?

burada vodafone yada diğer operatörlerin kalitesi değil olay.Sadece yapılan takdire değer bir hareket sunulmuş.Detaya girmeyede gerek yok ayrıca 1 turkcell 1 vodafone hattım var.yakınımdakilerde bir çok hattı olanlar var hepsinin farklı sorunları var.bunların tartışlacağı yer değil bu başlık.
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PoliceOfficer 7 yıl
takdir ettim, vodafone'un gözümdeki imajı yeterince iyiydi (2 gün önce vodafone'a geçtim) bununla beraber daha bir memnun oldum. vodafone çalışıyor..
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TOROS RÜZGARI 7 yıl
Güzel hareket.
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Lightning 7 yıl
Güzel bir uygulama yapmışlar
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mebrar 7 yıl
Vallaha helal olsun ne diyeyim.
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2K 7 yıl
Diğer firmalarda anca birbirine laf atan reklamlar yapıp dursun.
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W7K2D 7 yıl
Harika bir haber , taktir ettim
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acbold 7 yıl
tebrik ediyorum.tartışmaya girmeden "Vodafone bayramda da Van'daki depremzedeleri ücretsiz konuşturacak" bu başlık bile tebrik etmeye yeterli.
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