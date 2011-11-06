Vodafone bayramda da Van'daki depremzedeleri ücretsiz konuşturacak

Büyük bir deprem felaketinin yaşandığı Van'da yaralar sarılmaya devam ederken cep telefonu operatörleri de mobil iletişim konusunda her türlü yardımı sağlamaya çalışıyor.





Vodafone Türkiye, depremin ardından bölgeye 11 adet mobil istasyon ve 80 kişilik 35 teknik ekip göndererek iletişimin kesintisiz devam etmesi için gereken tedbirleri almıştı.





Ayrıca depremden etkilenen bölgedeki tüm faturalı ve faturasız abonelere bir ay boyunca geçerli 100 dakika görüşme süresi, 100 SMS hediye edildi ve borcu nedeniyle iletişim kısıtlanan abonelerin de kısıtlamaları kaldırıldı.





Vodafone Türkiye, bu çalışmaların yanı sıra, geçen aylarda Erciş'te çiftçilere yönelik eğitimlerin düzenlendiği Çifti Tırını yeniden organize ederek "Ücretsiz İletişim İstasyonu" olarak ilçe merkezinde konuşlandırdı. Tır ile depremzedeler yakınlarına ücretsiz ulaşabilirken internet aracılığıyla görüntülü konuşma da gerçekleştirebiliyor.





Aynı zamanda bölgedeki gönüllü yardım kuruluşlara altyapı hizmeti vererek koordinasyonların başarıyla yürütülmesi çalışmalarına da büyük katkı sağlanıyor. Tırda, 20 adet telefon, 25 adet sim card, 5 adet laptop ve internet bağlantısı bulunuyor. Tırın enerjisi jeneratör ile sağlanıyor ve vatandaşların, bölgede çalışan muhabir ve yardım kuruluşlarının şarj problemleri de gideriliyor.