Vodafone kendi markalı tabletlerini Türkiye'ye getiriyor

Ülkemizde faaliyet gösteren iki büyük operatör Turkcell ve Vodafone tarafından ülkemize getirilen T10, T20, Vodafone 555 gibi Android akıllı telefon modelleri fiyat açısından müşteri lehine bir rekabeti başlatmıştı. Tablet alanında da ilk hamleyi Turkcell'in yapacağı konuşulurken Vodafone'un daha erken davranacağı ortaya çıktı.





Bir süre önce Almanya'da gerçekleşen elektronik ürünler fuarı IFA 2011'de Vodafone, Smart Tab 7 ve Smart Tab 10 adlı iki modelini Alman müşterileri için resmi olarak tanıtmıştı. Modelleri Vodafone'un ZTE firmasına ürettirdiği tahmin ediliyor çünkü ZTE'nin aynı isimde bir modeli ABD Haberleşme Komisyonu FCC onayından geçmişti.





Smart Tab modellerinin tek farkı 7 ve 10 inçlik ekranları. Diğer özellikleri ise birbirinin aynısı. Her iki model de 1280 x 800 çözünürlükte kapasitif ekran, 1.2 GHz hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm işlemci, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi üzerinde çalışıyor.





Diğer özellikleri ise microSD ile 32GB'a kadar kapasiteyi arttırabilme, HSDPA ve HSUPA desteği, Android Honeycomb 3.2 işletim sistemi, WiFi, Bluetooth 2.1+A2DP, GPS, A-GPS desteği, microUSB, anı yakalamak için arkada 5MP çözünürlüğünde kamera, görüntülü görüşme için ön tarafta 2MP kamera şeklinde sayılabilir.





Vodafone her iki modelini Almanya'dan sonra Türkiye'ye getirme kararı alarak müşterilerine sürpriz yaptı.





Vodafone Türkiye Bireysel Müşterilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Öğüt'ün tabletler ile ilgili dile getirdiği görüşleri şöyle:





"Türkiye'de ilk kez operatör markalı telefonları 2010 yılında piyasaya sürmüştük. Vodafone Türkiye olarak bugüne kadar farklı dönemlerde Vodafone markalı cep telefonu ve akıllı telefonlarımızı tüketicilerimizle buluşturduk. Son olarak 3G'nin ikinci yılı kapsamında uygulamaya koyduğumuz Süper İnternet Programı çerçevesinde, bu çalışmalarımız daha da değer kazandı. Herkese Süper İnternet stratejimizin devamı olarak, bu sefer Türkiye'nin ilk operatör markalı tabletini piyasaya sürerek, ülkemizdeki tablet sahipliği oranının artmasına katkıda bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz."





Vodafone'un yeni tabletlerini ne zaman ve hangi fiyattan piyasaya süreceği hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Almanya için çıkış tarihi Kasım ayı sonu olarak lanse edilmişti. Türkiye'de de aynı tarihlerde veya hemen sonrasında piyasada görme şansını yakalayabiliriz.