Voigtlander, Nokton 42.5mm F/0.95 lensini resmi olarak duyurdu

İlk olarak geçtiğimiz Cp+ 2013 fuarında karşımıza çıkan Voigtlander Nokton 42.5mm F/0.95 lens, firma tarafından resmi olarak duyuruldu.

Micro Four Thirds sistemler ile uyumlu olarak duyurulan Voigtlander Nokton 42.5mm F/0.95, sunduğu diyafram oranı ile özellikle az ışıklı ortamlarda çok iyi sonuçlar ortaya koyabiliyor. Lensin teknik özelliklerine bakacak olursak;

-Odak uzunluğu: 42.5mm

-Fotoğraf açısı: 30.5°

-Minimum netleme mesafesi: 0.23m

-Filtre çapı: 58mm

-Lens uzunluğu: 74.6mm

-Diyafram bıçak sayısı: 10

-Minimum diyafram değeri: F/16

-Lens yapısı: 8 grupta 11 element

-Sistem uyumu: Micro Four Thirds

-Renk: Siyah

Önümüzdeki yaz aylarında piyasaya çıkacak olan lensin resmi fiyatı açıklanmamış olsa da, 1200-1300$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkması bekleniyor.

http://www.voigtlaender.de/cms/voigtlaender/voigtlaender_cms.nsf/id/pa_f_095_42_5mm.html

http://www.voigtlaender.de/cms/voigtlaender/voigtlaender_cms.nsf/id/pa_f_095_42_5mm.html