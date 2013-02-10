Voigtlander, Nokton 42.5mm F/0.95 lensini resmi olarak duyurdu

Haber Editörü
İlk olarak geçtiğimiz Cp+ 2013 fuarında karşımıza çıkan Voigtlander Nokton 42.5mm F/0.95 lens, firma tarafından resmi olarak duyuruldu.
Micro Four Thirds sistemler ile uyumlu olarak duyurulan Voigtlander Nokton 42.5mm F/0.95, sunduğu diyafram oranı ile özellikle az ışıklı ortamlarda çok iyi sonuçlar ortaya koyabiliyor. Lensin teknik özelliklerine bakacak olursak;
-Odak uzunluğu: 42.5mm
-Fotoğraf açısı: 30.5°
-Minimum netleme mesafesi: 0.23m
-Filtre çapı: 58mm
-Lens uzunluğu: 74.6mm
-Diyafram bıçak sayısı: 10
-Minimum diyafram değeri: F/16
-Lens yapısı: 8 grupta 11 element
-Sistem uyumu: Micro Four Thirds
-Renk: Siyah
Önümüzdeki yaz aylarında piyasaya çıkacak olan lensin resmi fiyatı açıklanmamış olsa da, 1200-1300$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkması bekleniyor.
http://www.voigtlaender.de/cms/voigtlaender/voigtlaender_cms.nsf/id/pa_f_095_42_5mm.html
http://www.voigtlaender.de/cms/voigtlaender/voigtlaender_cms.nsf/id/pa_f_095_42_5mm.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Editör demiş 1200$, amcam demiş yurtdışında en az 5000 TL olur. $ kuru hangi ara 4 TL oldu :)
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