Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Voigtlander, Nokton 42.5mm F/0.95 lensini resmi olarak duyurdu

6 yıl
599
1
8
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Voigtlander, Nokton 42.5mm F/0.95 lensini resmi olarak duyurdu
İlk olarak geçtiğimiz Cp+ 2013 fuarında karşımıza çıkan Voigtlander Nokton 42.5mm F/0.95 lens, firma tarafından resmi olarak duyuruldu.
Micro Four Thirds sistemler ile uyumlu olarak duyurulan Voigtlander Nokton 42.5mm F/0.95, sunduğu diyafram oranı ile özellikle az ışıklı ortamlarda çok iyi sonuçlar ortaya koyabiliyor. Lensin teknik özelliklerine bakacak olursak;
-Odak uzunluğu: 42.5mm
-Fotoğraf açısı: 30.5°
-Minimum netleme mesafesi: 0.23m
-Filtre çapı: 58mm
-Lens uzunluğu: 74.6mm
-Diyafram bıçak sayısı: 10
-Minimum diyafram değeri: F/16
-Lens yapısı: 8 grupta 11 element
-Sistem uyumu: Micro Four Thirds
-Renk: Siyah
Önümüzdeki yaz aylarında piyasaya çıkacak olan lensin resmi fiyatı açıklanmamış olsa da, 1200-1300$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkması bekleniyor. 
http://www.voigtlaender.de/cms/voigtlaender/voigtlaender_cms.nsf/id/pa_f_095_42_5mm.html 

http://www.voigtlaender.de/cms/voigtlaender/voigtlaender_cms.nsf/id/pa_f_095_42_5mm.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Aѕℓαη66™ 6 yıl
dıyaframı patlatacaklar benden demesı :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
B.S.S. 6 yıl
"Arka taraf flu çıksın"cılar için özel olarak üretildi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myhotyro 6 yıl
ColorTR
Arkadaşlar minumum 5.000 tl dediğim yurtdışı fiyatı. Türkiyeye geleceğini sanmıyorum garantili olarak ama gelirse tahmin edin ortalama 8.000 tl olur. Bilinmedik bir marka yine 0.90 diyafram civarında bir lensi 5.000 dolara satıyordu ki bu voigtlander fiyatınıda az çok siz tahmin edebilirsiniz ben 10.000 tlye kadar hiç şaşırmam :)

Editör demiş 1200$, amcam demiş yurtdışında en az 5000 TL olur. $ kuru hangi ara 4 TL oldu :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Portraitclub 6 yıl
Almamız imkansız çok yüksek fiyat
Bu arada arkadaşlar 17 şubat pazar günü dh üyeleri fotoğraf sever arkadaşlar buluşuyoruz amaç arkadaşlık ve bilgi paylaşımı gelmek isteyen kişiler forum da
Dijital ve Analog Fotoğraf
Makineleri
tıkladığınız takdir de görüceksinizdir konu başlığını
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krone 6 yıl
Değer iyiymiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ColorTR 6 yıl
Türkiye'ye geliş fiyatı min. 5.000 tl olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kakarikikiri 6 yıl
f0,95 değeri güzel bir değer video için :D türkiyeye geliş fiyatı ne olur acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl BlackBerry 10 hakkında merak edilenler "BlackBerry Yazılım Kategori Başkanı Vivek Bhardwaj" ile röportaj Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Neden Türkiye'de Nükleer Enerji Santrali
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim