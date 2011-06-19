Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Volkswagen tüm modellerinde hibrit seçeneği sunmayı planlıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
5,3b
1
21
Diğer Bilim ve Teknoloji
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 

Volkswagen önümüzdeki birkaç yıl içerisinde tüm modellerinde hibrit seçeneği sunmaya hazırlanıyor. TDI motor kullandığı dizel araçlarının en azından bir kısmında hibrit otomobillere yakın yakıt tasarrufu sağlayabilen Alman otomobil üreticisi, özellikle Amerika pazarı gibi hibrit araçların büyük ilgi gördüğü marketleri dikkate alarak bu yönde önemli bir atılım gerçekleştirmeyi planlıyor. 
Volkswagen tepe yöneticisi Martin Winterkorn'un bizzat yaptığı bu açıklamanın detayları henüz bilinmiyor ancak firmanın, Toyota Prius gibi tasarımlar yerine Chevrolet Volt tarzı plug-in hibritler planladığı yani şarj edilebilir pillere sahip araçlar üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Bilindiği üzere Volkswagen'in Almanya dışındaki en büyük AR-GE merkezi Amerika'da bulunuyor ve buradaki mühendisler, elektrikli - hibrit otomobiller, pil teknolojileri ve insan-makine arayüzleri üzerinde çalışıyorlar. 
Bilindiği üzere plug-in araçlarda, pil ortalama 7-8 saatte şarj edilebiliyor ve sadece pilden gelen güç ile 50-80 Km kadar gidilebiliyor. Öte taraftan Volkswagen tepe yöneticisi Winterkorn önümüzdeki 10 yıl içerisinde pil teknolojilerinin olması gerektiği noktaya geleceğini ve elektrikli araçların tek bir şarj ile 750-800 Km gidebileceğini öngörüyor.
Volkswagen önümüzdeki yıl için  Jetta, Golf ve Passat'ın hibrit versiyonlarını hazırlıyor. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
patrain 8 yıl
ahmt_frk_asln
Petrolün en çok tüketenler gelişmiş ülkeler olmasına rağmen onlarda bu konunun (düşük yakıt tüketimi) bizim kadar ön planda olduğunu zannetmiyorum. mesela amerika pazarında 1.4 benzin ya da 1.3 dizel motorlar rağbet görmüyor. zannedersem bunda direk olarak bizim cebimizi ilgilendirmesi söz konusu.

50 yıl gibi bir süre sonra petrol denen bişeyde kalmayacak şimdiden onun hazırlıklarını yapıyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canvarol 8 yıl
Hybrid ülkemiz de de umarım yakın zaman da 5 sene içerisinde birçok marka da sunulmaya başlarda bir hybrid araca sahip olabilirim. Honda da artık hybrid getirmiyor sanırım Türkiyeye bir tek prius var oda bana tip olarak hitap etmiyor malesef.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mlhefe 8 yıl
petrolün bitmesine 30 yıl kaldı , türk 'BOR'u yeni yeni gelişiyor ve birden hibrid-elektrikli araçlar çıktı , eee biz bor madenini nerde kullancaz ???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gorkemuse 8 yıl
Gerçi adamlar daha bir şey tasarlayıp önümüze sunmuş değiller hatta bence TDI ya mı, TFSI ya mı hybrid gelecek o bile belli değil ya hadi bakalım..Özet geçmek gerekirse: Amerika VW için kesinlikle ama kesinlikle hayal kırıklığı olacaktır..Avrupa kıtası yine bu markayı diri tutan ve Japonlar eğer yine dünyanın bu tarafını unutursa VW'nin daha da çok satacağı bir yere dönüşecektir..

Ne olursa olsun teknoloji teknolojidir. Yapanı takdir ve tebrik etmek lazım..Helal olsun VW..Biraz geç kaldın ama olsun :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emregök 8 yıl
Güneşden elektrik eldesi gelişsin ilk önce bize bu gerek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gorkemuse 8 yıl
Bi saniye şimdi sağlıklı bir şekilde düşünelim...Olaya bence 2 kıta için bakmamız gerekiyor...

1-) Amerika Kıtası: Projenin detayları henüz belirlenmemiş ancak bu bahsedilen yıl 1-2 yıl değildir diye tahmin ediyorum...Diyelim ilk VW Hybrid Amerika'ya 2014 yılında ayak bastı (en iyimser şekilde)..2014 ne demek mi? Bu yıl ilk Hybrid otomobilin Amerikan piyasasına çıkışının üzerinden tam 5 yıl geçmiş demektir.Şu an hali hazırda 9 tane hybrid model sadece Toyota+Lexus'un var. Eeee bu arkadaşlar 2014 yılına kadar benzinli modelleri neredeyse yeryüzünden silecek hale gelmiş olacak. Daha bunun Honda'sı var, 5 ay önce 2015 yılına kadar 8 hybrid ve 3 elektrikli motorunu bitirmiş, satışa sunulmuş olacağını açıklayan, 2009 yılında elektrikli otomobili piyasaya sürülmüş Mitsubishi ve aynı şekilde Leaf'i sunan Nissan'ı var, Infiniti'si var..

Siz söyleyin bu piyasayı VW, Japon hegomonyasının elinden alabilir mi???

2-) Avrupa Kıtası : Valla dünyanın bu kesimi için bir şey söylemek zor fakat şunu kesinlikle belirteyim bazı firmalar kesinlikle japonlarla anlaşmaya gidecektir bu hamleden sonra..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
electrostatic 8 yıl

gorkemuse

Bi saniye şimdi sağlıklı bir şekilde düşünelim...Olaya bence 2 kıta için bakmamız gerekiyor...

1-) Amerika Kıtası: Projenin detayları henüz belirlenmemiş ancak bu bahsedilen yıl 1-2 yıl değildir diye tahmin ediyorum...Diyelim ilk VW Hybrid Amerika'ya 2014 yılında ayak bastı (en iyimser şekilde)..2014 ne demek mi? Bu yıl ilk Hybrid otomobilin Amerikan piyasasına çıkışının üzerinden tam 5 yıl geçmiş demektir.Şu an hali hazırda 9 tane hybrid model sadece Toyota+Lexus'un var. Eeee bu arkadaşlar 2014 yılına kadar benzinli modelleri neredeyse yeryüzünden silecek hale gelmiş olacak. Daha bunun Honda'sı var, 5 ay önce 2015 yılına kadar 8 hybrid ve 3 elektrikli motorunu bitirmiş, satışa sunulmuş olacağını açıklayan, 2009 yılında elektrikli otomobili piyasaya sürülmüş Mitsubishi ve aynı şekilde Leaf'i sunan Nissan'ı var, Infiniti'si var..

Siz söyleyin bu piyasayı VW, Japon hegomonyasının elinden alabilir mi???

2-) Avrupa Kıtası : Valla dünyanın bu kesimi için bir şey söylemek zor fakat şunu kesinlikle belirteyim bazı firmalar kesinlikle japonlarla anlaşmaya gidecektir bu hamleden sonra..


1-yazının sonunda gelecek yıl golf,jetta ve passatın hybrid modelinin çıkacağı yazıyor.birkaç yıl içinde tüm modellerin hybrid i olacak.ayrıca hybrid modeller benzinle çalışıyor.mazotla çalışanınıda ilk defa peugeot yaptı.şuan için elektrikli motorlar çok verimsiz ve piyasaya sunmanın çok anlamı yok bence.daha çok reklam niteliği taşıyan prestij modelleri görünümündeler,firmalarda bunu biliyor.şuan hybrid e yönelmek daha mantıklı.elektrikli araçların tam oturması için en az 5-6 yıl gerekli.
2-orta direk firmalar japonlarla anlaşmaya gidebilir.büyük firmaların anlaşmaya gideceğini sanmıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
electrostatic 8 yıl
görkemi gören varmı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iyaan 8 yıl
DH Misafiri
Arkadaşlar bu şirketlerin hepsi vicdansız.ellerinde birçok yeni teknoloji var. özellikle hidrojen ile ilgili çok gelişmiş araştırmalar var ve bunlar nihayete ermek üzere.ama gel gör ki tüm petrol bitene,dünya ısınana ve sular 6 metreye yükselene kadar kimsenin bişey yapacağı yok. egemen güçler bizimle aynı dünyada yaşamıyor nede olsa ! ! !

Hidrojen için kısa vadede umutlanmayın derim çünkü hidrojeni depoda tutabilmek en büyük sorun. Hidrojen atomu o kadar küçük ki elmas depo bile yapsan depodan sızıp kaçıyor yüksek basınçta.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest 8 yıl

iyaan
DH Misafiri
Arkadaşlar bu şirketlerin hepsi vicdansız.ellerinde birçok yeni teknoloji var. özellikle hidrojen ile ilgili çok gelişmiş araştırmalar var ve bunlar nihayete ermek üzere.ama gel gör ki tüm petrol bitene,dünya ısınana ve sular 6 metreye yükselene kadar kimsenin bişey yapacağı yok. egemen güçler bizimle aynı dünyada yaşamıyor nede olsa ! ! !

Hidrojen için kısa vadede umutlanmayın derim çünkü hidrojeni depoda tutabilmek en büyük sorun. Hidrojen atomu o kadar küçük ki elmas depo bile yapsan depodan sızıp kaçıyor yüksek basınçta.

daha büyük problem hidrojenin üretilmesi. bu konuda en umut verici olan bor kullanarak hidrojen elde etme. o da henüz yeterince gelişmedi. bir aralar adını sıkça duyuyorduk, bu aralar pek konuşulmuyor:-(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşlar bu şirketlerin hepsi vicdansız.ellerinde birçok yeni teknoloji var. özellikle hidrojen ile ilgili çok gelişmiş araştırmalar var ve bunlar nihayete ermek üzere.ama gel gör ki tüm petrol bitene,dünya ısınana ve sular 6 metreye yükselene kadar kimsenin bişey yapacağı yok. egemen güçler bizimle aynı dünyada yaşamıyor nede olsa ! ! !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest 8 yıl
Petrolün en çok tüketenler gelişmiş ülkeler olmasına rağmen onlarda bu konunun (düşük yakıt tüketimi) bizim kadar ön planda olduğunu zannetmiyorum. mesela amerika pazarında 1.4 benzin ya da 1.3 dizel motorlar rağbet görmüyor. zannedersem bunda direk olarak bizim cebimizi ilgilendirmesi söz konusu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5319 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, elektrik ve
5 etiket daha Otomobil Volkswagen dizel motor hibrit
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Samsung Galaxy S 2 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim