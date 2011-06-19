Volkswagen tüm modellerinde hibrit seçeneği sunmayı planlıyor

Volkswagen önümüzdeki birkaç yıl içerisinde tüm modellerinde hibrit seçeneği sunmaya hazırlanıyor. TDI motor kullandığı dizel araçlarının en azından bir kısmında hibrit otomobillere yakın yakıt tasarrufu sağlayabilen Alman otomobil üreticisi, özellikle Amerika pazarı gibi hibrit araçların büyük ilgi gördüğü marketleri dikkate alarak bu yönde önemli bir atılım gerçekleştirmeyi planlıyor.

Volkswagen tepe yöneticisi Martin Winterkorn'un bizzat yaptığı bu açıklamanın detayları henüz bilinmiyor ancak firmanın, Toyota Prius gibi tasarımlar yerine Chevrolet Volt tarzı plug-in hibritler planladığı yani şarj edilebilir pillere sahip araçlar üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Bilindiği üzere Volkswagen'in Almanya dışındaki en büyük AR-GE merkezi Amerika'da bulunuyor ve buradaki mühendisler, elektrikli - hibrit otomobiller, pil teknolojileri ve insan-makine arayüzleri üzerinde çalışıyorlar.

Bilindiği üzere plug-in araçlarda, pil ortalama 7-8 saatte şarj edilebiliyor ve sadece pilden gelen güç ile 50-80 Km kadar gidilebiliyor. Öte taraftan Volkswagen tepe yöneticisi Winterkorn önümüzdeki 10 yıl içerisinde pil teknolojilerinin olması gerektiği noktaya geleceğini ve elektrikli araçların tek bir şarj ile 750-800 Km gidebileceğini öngörüyor.

Volkswagen önümüzdeki yıl için Jetta, Golf ve Passat'ın hibrit versiyonlarını hazırlıyor.