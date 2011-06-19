Volkswagen tüm modellerinde hibrit seçeneği sunmayı planlıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Volkswagen önümüzdeki birkaç yıl içerisinde tüm modellerinde hibrit seçeneği sunmaya hazırlanıyor. TDI motor kullandığı dizel araçlarının en azından bir kısmında hibrit otomobillere yakın yakıt tasarrufu sağlayabilen Alman otomobil üreticisi, özellikle Amerika pazarı gibi hibrit araçların büyük ilgi gördüğü marketleri dikkate alarak bu yönde önemli bir atılım gerçekleştirmeyi planlıyor.
Volkswagen tepe yöneticisi Martin Winterkorn'un bizzat yaptığı bu açıklamanın detayları henüz bilinmiyor ancak firmanın, Toyota Prius gibi tasarımlar yerine Chevrolet Volt tarzı plug-in hibritler planladığı yani şarj edilebilir pillere sahip araçlar üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Bilindiği üzere Volkswagen'in Almanya dışındaki en büyük AR-GE merkezi Amerika'da bulunuyor ve buradaki mühendisler, elektrikli - hibrit otomobiller, pil teknolojileri ve insan-makine arayüzleri üzerinde çalışıyorlar.
Bilindiği üzere plug-in araçlarda, pil ortalama 7-8 saatte şarj edilebiliyor ve sadece pilden gelen güç ile 50-80 Km kadar gidilebiliyor. Öte taraftan Volkswagen tepe yöneticisi Winterkorn önümüzdeki 10 yıl içerisinde pil teknolojilerinin olması gerektiği noktaya geleceğini ve elektrikli araçların tek bir şarj ile 750-800 Km gidebileceğini öngörüyor.
Volkswagen önümüzdeki yıl için Jetta, Golf ve Passat'ın hibrit versiyonlarını hazırlıyor.
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50 yıl gibi bir süre sonra petrol denen bişeyde kalmayacak şimdiden onun hazırlıklarını yapıyorlar.
Ne olursa olsun teknoloji teknolojidir. Yapanı takdir ve tebrik etmek lazım..Helal olsun VW..Biraz geç kaldın ama olsun :)
1-) Amerika Kıtası: Projenin detayları henüz belirlenmemiş ancak bu bahsedilen yıl 1-2 yıl değildir diye tahmin ediyorum...Diyelim ilk VW Hybrid Amerika'ya 2014 yılında ayak bastı (en iyimser şekilde)..2014 ne demek mi? Bu yıl ilk Hybrid otomobilin Amerikan piyasasına çıkışının üzerinden tam 5 yıl geçmiş demektir.Şu an hali hazırda 9 tane hybrid model sadece Toyota+Lexus'un var. Eeee bu arkadaşlar 2014 yılına kadar benzinli modelleri neredeyse yeryüzünden silecek hale gelmiş olacak. Daha bunun Honda'sı var, 5 ay önce 2015 yılına kadar 8 hybrid ve 3 elektrikli motorunu bitirmiş, satışa sunulmuş olacağını açıklayan, 2009 yılında elektrikli otomobili piyasaya sürülmüş Mitsubishi ve aynı şekilde Leaf'i sunan Nissan'ı var, Infiniti'si var..
Siz söyleyin bu piyasayı VW, Japon hegomonyasının elinden alabilir mi???
2-) Avrupa Kıtası : Valla dünyanın bu kesimi için bir şey söylemek zor fakat şunu kesinlikle belirteyim bazı firmalar kesinlikle japonlarla anlaşmaya gidecektir bu hamleden sonra..
1-yazının sonunda gelecek yıl golf,jetta ve passatın hybrid modelinin çıkacağı yazıyor.birkaç yıl içinde tüm modellerin hybrid i olacak.ayrıca hybrid modeller benzinle çalışıyor.mazotla çalışanınıda ilk defa peugeot yaptı.şuan için elektrikli motorlar çok verimsiz ve piyasaya sunmanın çok anlamı yok bence.daha çok reklam niteliği taşıyan prestij modelleri görünümündeler,firmalarda bunu biliyor.şuan hybrid e yönelmek daha mantıklı.elektrikli araçların tam oturması için en az 5-6 yıl gerekli.
2-orta direk firmalar japonlarla anlaşmaya gidebilir.büyük firmaların anlaşmaya gideceğini sanmıyorum.
Hidrojen için kısa vadede umutlanmayın derim çünkü hidrojeni depoda tutabilmek en büyük sorun. Hidrojen atomu o kadar küçük ki elmas depo bile yapsan depodan sızıp kaçıyor yüksek basınçta.
daha büyük problem hidrojenin üretilmesi. bu konuda en umut verici olan bor kullanarak hidrojen elde etme. o da henüz yeterince gelişmedi. bir aralar adını sıkça duyuyorduk, bu aralar pek konuşulmuyor:-(