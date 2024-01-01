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    Anlık Bildirim

    Hyundai, Tayland'da yeni IONIQ laboratuvarı açtı

    Dünyaca ünlü Hyundai Motor Company, Tayland Bangkok'taki True Digital Park'ta geleceğin mobilitesini sergilemek ve gelişime liderlik etmek adına yeni bir tesis açtı.

    Hyundai, Tayland'da yeni IONIQ laboratuvarı açtı Tam Boyutta Gör

    Hyundai Motor Company, Tayland Bangkok'taki True Digital Park'ta geleceğin mobilitesini sergilemek ve gelişime liderlik etmek adına yeni bir tesis açtı.

    Şirketten yapılan açıklamaya göre, IONIQ Lab adı verilen tesisin açılışıyla birlikte Tayland'daki elektrikli araç (EV) devrimine öncülük edilirken özellikle IONIQ modelleriyle de sürdürülebilir inovasyona ağırlık verilecek.

    IONIQ Lab, inovasyon ve sürdürülebilirlik için bir merkez görevi görecek. Bu iki unsuru tek bir yerde birleştirmek, Hyundai’nin mobilitenin geleceğine olan bağlılığını da gösteriyor.

    IONIQ Lab, yaratıcılığı geliştirirken Hyundai'nin elektrifikasyondaki uzmanlığını da vurguluyor. Ziyaretçilere açık olan IONIQ Lab, elektrikli mobilitenin geleceğini gözler önüne seriyor.

    Laboratuvar, hareket özgürlüğünü, bağlantıyı, güvenliği ve çevre korumayı teşvik edecek. Tesis ayrıca, IONIQ'in sezgisel teknolojilerini ve ürünlerini keşfetmek için de ziyaretçilere ve potansiyel müşterilere dinamik bir alan sağlıyor.

    IONIQ Lab, IONIQ 5'in tasarım konseptini ve yenilikçi özelliklerini bünyesinde barındıran bir tesis olarak öne çıkıyor. Hyundai'nin N markası da gelecekte daha fazla performanslı elektrikli modellere yer verecek ve üst düzey sürüş performansını en son teknolojiyle birleştirerek mobilitede standartları yeniden belirleyecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 2 saat önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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