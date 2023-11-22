2024 Renault Master, dizel, hidrojen yakıtlı ve elektrikli versiyonlarla geliyor

Daha kısa ön kaput, daha yatık ön cam ve arka bölümün daha dar şekilde tasarlanması, Master'ı selefine göre daha aerodinamik bir araç haline getirmiş. Fransız marka, Master'ın kendi segmentinde en yüksek verimlilik sunan araç olduğunu belirtiyor. Buna ek olarak, dizel motorlu versiyonlarda CO2 emisyonunun 39 g/km dürüşülerek 200 g/km sınırının altına çekildiği ve %100 elektrikli versiyonların enerji tüketiminde yüzde 20 iyileşme sağlandığı da verilen bilgiler arasında.
Yeni Renault Master'ın dizel motoru 105, 130, 150 ve 170 beygirlik versiyonlarla sunuluyor. Bu motorlar versiyona göre manuel veya 9 ileri otomatik şanzımanla kombine ediliyor. %100 elektrikli Master'da ise 96 kW (130 hp) veya 105 kW (143 hp) maksimum güç üreten elektrik motoru bulunuyor. Maksimum tork değeri 300 Nm ile her iki seçenekte de aynı. İlk seçenek 40 kWsa'lik batarya ile WLTP'ye göre 180 kilometre menzil sunuyor. Üst seviyede sunulan 87 kWsa'lik batarya ise 410 km sürüş menzili vadediyor.
Renault Master'ın içi de dışı gibi daha modern. Fiziksel kontrollere sahip üç kollu direksiyon simidinin arkasında büyük bir dijital gösterge ekranı dikkat çekiyor. Merkezde ise dahili Google uygulamalarına sahip 10 inçlik OpenR Link multimedya sistemi kendini gösteriyor. Klima kontrollerinin döner düğmelere emanet edildiği sürücü kabinindeki depolama alanları da eskiye göre %25 oranında artırılarak -versiyona göre- 135 litreye kadar çıkarılmış durumda.
Master'ın farklı uzunluk, yükseklik ve kargo alanına sahip 40'tan fazla versiyonu bulunacak. Bu versiyonların kapasitesi 11 ila 22 metreküp arasında değişirken 4 tona kadar yük taşıma kapasitesi sunacak. Üst versiyonlarda binek araçları aratmayacak şekilde 20 adet gelişmiş sürüş asistan sistemleriyle donatılacak olan yeni Master, 2024'ün bahar aylarında satışa sunulacak.
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.