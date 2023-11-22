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    Anlık Bildirim

    2024 Renault Master, dizel, hidrojen yakıtlı ve elektrikli versiyonlarla geliyor

    Renault, yenilenen hafif ticari araç modeli Master'ı görücüye çıkardı. Selefine göre daha modern bir tasarımla gelen yeni Renault Master, bunun yanı sıra daha aerodinamik gövdeye sahip.
    Yeni Renault Master tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni Renault Master'ın modern görüntüsünün altında Fransız markanın binek araçlarından izler taşıması yatıyor. Ön tarafa baktığımızda Megane stili C formu oluşturan LED aydınlatmalar, geçmişten esintiler taşıyan yeni logo ve hem panjurda hem de tamponda bolca kullanılan dikey şeritler hemen göze çarpıyor.

    Daha kısa ön kaput, daha yatık ön cam ve arka bölümün daha dar şekilde tasarlanması, Master'ı selefine göre daha aerodinamik bir araç haline getirmiş. Fransız marka, Master'ın kendi segmentinde en yüksek verimlilik sunan araç olduğunu belirtiyor. Buna ek olarak, dizel motorlu versiyonlarda CO2 emisyonunun 39 g/km dürüşülerek 200 g/km sınırının altına çekildiği ve %100 elektrikli versiyonların enerji tüketiminde yüzde 20 iyileşme sağlandığı da verilen bilgiler arasında.

    Yeni Renault Master'ın dizel motoru 105, 130, 150 ve 170 beygirlik versiyonlarla sunuluyor. Bu motorlar versiyona göre manuel veya 9 ileri otomatik şanzımanla kombine ediliyor. %100 elektrikli Master'da ise 96 kW (130 hp) veya 105 kW (143 hp) maksimum güç üreten elektrik motoru bulunuyor. Maksimum tork değeri 300 Nm ile her iki seçenekte de aynı. İlk seçenek 40 kWsa'lik batarya ile WLTP'ye göre 180 kilometre menzil sunuyor. Üst seviyede sunulan 87 kWsa'lik batarya ise 410 km sürüş menzili vadediyor.

    Yeni Renault Master tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Renault Master'daki büyük batarya, 130 kW DC hızlı şarj desteğine sahip. Bu sayede 30 dakika şarjla 229 kilometre menzil elde edilebiliyor. Master'da ayrıca herhangi bir elektronik cihaza veya şebekeye enerji aktarımı yapmayı mümkün kılan V2G (vehicle-to-grid) ve V2L (vehicle-to-load) desteği de söz konusu. Son olarak, ilerleyen süreçte Renault Master'ın motor gamına hidrojen yakıt hücreli versiyon da eklenecek. Bu versiyonun detayları ise henüz açıklanmadı.

    Renault Master'ın içi de dışı gibi daha modern. Fiziksel kontrollere sahip üç kollu direksiyon simidinin arkasında büyük bir dijital gösterge ekranı dikkat çekiyor. Merkezde ise dahili Google uygulamalarına sahip 10 inçlik OpenR Link multimedya sistemi kendini gösteriyor. Klima kontrollerinin döner düğmelere emanet edildiği sürücü kabinindeki depolama alanları da eskiye göre %25 oranında artırılarak -versiyona göre- 135 litreye kadar çıkarılmış durumda.

    Master'ın farklı uzunluk, yükseklik ve kargo alanına sahip 40'tan fazla versiyonu bulunacak. Bu versiyonların kapasitesi 11 ila 22 metreküp arasında değişirken 4 tona kadar yük taşıma kapasitesi sunacak. Üst versiyonlarda binek araçları aratmayacak şekilde 20 adet gelişmiş sürüş asistan sistemleriyle donatılacak olan yeni Master, 2024'ün bahar aylarında satışa sunulacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    arka kamerada yüzüm yamuk çıkıyor androcur kullanan erkekler tofaş yağ yakmaya çözüm çikita ne demek bir süre konuşmayalım diyen erkek

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