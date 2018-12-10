Volkswagen, yeni fabrika için Türkiye'yi seçti!

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Dünya genelinde Skoda satışlarının artması ve bazı Volkswagen modellerinin bundan böyle Skoda fabrikalarında üretilecek olması Çek üreticiyi yeni üretim tesisi arayışına soktu. Bu duruma el atan Volkswagen Grubu’nun yeni fabrika için Türkiye ve Bulgaristan’ı radarına aldığını siz değerli okurlarımıza duyurmuştuk. Yeni gelen haberler Alman üreticinin tercihini ülkemizden yana yaptığını ortaya koyuyor.

İlk etapta Skoda ve Seat modelleri üretilecek

Alman otomobil gazetesi Automobilwoche’nin haberine göre, Volkswagen Grubu’nun Türkiye’de açacağı fabrikada ilk etapta Skoda ve Seat modelleri üretilecek. 2022 yılında faaliyete geçmesi beklenen fabrikada yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlanacak. Üretim bandından inen ilk modellerin Skoda Karoq ve Seat Ateca olacağı söyleniyor.

Söz konusu iki model Volkswagen Grubu markalarından Skoda’nın Kvasiny tesisinde üretiliyor. Kvasiny’deki üretimin Türkiye’ye kaydırılmasının ardından Alman markanın kendi evindeki Emden ve Hannover fabrikalarını elektrikli modellere ayıracağı ve Passat’ın üretimini Kvasiny’e çekeceği belirtiliyor.

https://www.haberturk.com/alman-otomobil-devi-turkiye-de-fabrika-yatirimi-yapacak-2254930-ekonomi