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Volkswagen, yeni fabrika için Türkiye'yi seçti!

Skoda'nın yeni bir fabrika ihtiyacını karşılamak isteyen Volkswagen Grubu'nun Türkiye ve Bulgaristan'ı değerlendirdiği biliniyordu. Gelen haberlere göre Alman üreticinin tercihi Türkiye oldu.
5 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Volkswagen, yeni fabrika için Türkiye'yi seçti!
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Dünya genelinde Skoda satışlarının artması ve bazı Volkswagen modellerinin bundan böyle Skoda fabrikalarında üretilecek olması Çek üreticiyi yeni üretim tesisi arayışına soktu. Bu duruma el atan Volkswagen Grubu’nun yeni fabrika için Türkiye ve Bulgaristan’ı radarına aldığını siz değerli okurlarımıza duyurmuştuk. Yeni gelen haberler Alman üreticinin tercihini ülkemizden yana yaptığını ortaya koyuyor.

İlk etapta Skoda ve Seat modelleri üretilecek 

Alman otomobil gazetesi Automobilwoche’nin haberine göre, Volkswagen Grubu’nun Türkiye’de açacağı fabrikada ilk etapta Skoda ve Seat modelleri üretilecek. 2022 yılında faaliyete geçmesi beklenen fabrikada yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlanacak. Üretim bandından inen ilk modellerin Skoda Karoq ve Seat Ateca olacağı söyleniyor.

Söz konusu iki model Volkswagen Grubu markalarından Skoda’nın Kvasiny tesisinde üretiliyor. Kvasiny’deki üretimin Türkiye’ye kaydırılmasının ardından Alman markanın kendi evindeki Emden ve Hannover fabrikalarını elektrikli modellere ayıracağı ve Passat’ın üretimini Kvasiny’e çekeceği belirtiliyor.


https://www.haberturk.com/alman-otomobil-devi-turkiye-de-fabrika-yatirimi-yapacak-2254930-ekonomi Yorum Yaz
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-RAMMSTEIN- 5 ay en beğenilen
250 euroya beleş işci. Başka nereyi şeçecekti ? :)
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TeufeL-07 5 ay
Açar tabi. Euro kaç para. Kıçı kırık bulgaristan bile avrupa bölgesi, Türkiyede şartlar çok daha kolay, köleler daha fazla, maaşlar yerlerde. Ben olsam bende Türkiyede açardım.
Açar tabi. Euro kaç para. Kıçı kırık bulgaristan bile avrupa bölgesi, Türkiyede şartlar çok daha kolay, köleler daha fazla, maaşlar yerlerde. Ben olsam bende Tü...
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2 Yanıt Yanıtla +82
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Yeşilbarış 5 ay
2022ye kadar üretim maliyetleri daha da düşer diye hesaplamışlardır.
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DH Misafiri 5 ay
türkiye köle dolu diyen cahiller bi araştırın bakalım, bulgaristan da mı ücretler yüksek yoksa türkiye demi ücretler yüksek.haberiniz yok bulgaristan da nufus bitti,kalan gençlerde avrupaya kapak atma derdinde.O fabrikada ne çalışacak adam kalmadı bulgarda.
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b@d0 5 ay
bizim ülkedeki vw seviciler; artık ülkemizde yapılıyor diye daha da fazla para verirler gereksiz pahalı volkswagen ailesine :)
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chngr28 5 ay
Burada üretilecek araçlarda elektrikli,hibrit olacak....Yahu Türkiye'de üretilen araçların tamamına yakını avrupa için üretiliyor.Dolayısıyla o pazarda etkili olabilmek için tabi ki yeni teknolojiler üzerinde bulunacak.Bu yeni fabrika 1 araç bizim için üretecekse 6-7 tane'de avrupa için üretecek.
Mesela Türkiye'de üretilen Toyota hibrit üretiyor corolla gelecek oda hibrit olacak.Örneğin Renault Clio'da hibrit olarak üretilecek.Daha sonra da tam anlamıyla elektrikli safhasına geçilecek çünkü bu araçlar zaten Avrupa için üretiliyor.
Bu çok büyük yatırımla evet 5000 istihdam geldi ama bunun 4-5 katıda yan sanayiye istihdam gelecek bu yatırım sayesinde.Her aile 4 kişi desek 100.000 kişinin karnı doyacak.Üstelik bu istihdam hiç yoktan nitelikli bir istihdam, üniversite mezunu ve meslek eğitimini almış kalifiye eleman çoğunlukta olacak ve nispeten iyi maaşlar alacaklar.
Fabrikanın konuşulan kapasitesi yılda 300.000 adet üretim...bu nerden baksan 5 milyar dolar ihracat demek 6-7 milyar dolar ciro demek.
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Hümiyettin 5 ay
İstihdam yaratır ama elektrikli aracı Avrupa'da üretip gözden çıkardıkları benzinli araçları burada üretecekleri için pek sevinmedim.
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Aytegbey 5 ay
Vw yerli ve milli oldu snsmkdskdk canı sıkıldı mı şaaak diye toplu işçi kovar, mis mis.
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manisa_tr 5 ay
türkiyedeki otomotiv firmaları hepsi asgari ücretten mi işçi çalıştırıyorlar?
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cabriyo 5 ay
türkiye de demir çelik avantajı var. yani arabanın ağır olup ucuz maliyetli parçalarını türkiyede üretip hafif olup pahalı parçalarını dışarıdan getirip montajlamak daha karlı. ben pek şaşırmadım.
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Kaplan261 5 ay
Renault ve microsoft bizim markamız olsaydı şuan kimse 400 avro asgari ücret almıyordu. Global anlamda katma değeri yüksek ürünler üretmeliyiz. Çalışkanız ama yeterli değil. Genelimiz refah istiyorsa bişeyler koymalıyız ortaya, İnşaAllah daha gelişmiş ve güzel bir TR olur önümüzdeki dönemde...
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Erkansins 5 ay
Uzun yıllardır wolksvagen tr ye yatırım yapılması için teşvik ediyorlardı ama adamlar doğu Avrupa'da Polonya'da Rusya da daha ucuz işçilik var diye hep oralara yatırım yaptılar son zamanlarda TL değer kaybedince birden adamların gözü açıldı.
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TheCaliph_ 5 ay
Yillardir fabrika kurmayan Vag grubu euro 6-7 gorunce bir anda fabrika kuruyor Allah Allah ya
Bayram degil seyran degil amcam beni niye optu
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