Volkswagen, yeni fabrika için Türkiye'yi seçti!

Otomobil Editörü
Dünya genelinde Skoda satışlarının artması ve bazı Volkswagen modellerinin bundan böyle Skoda fabrikalarında üretilecek olması Çek üreticiyi yeni üretim tesisi arayışına soktu. Bu duruma el atan Volkswagen Grubu’nun yeni fabrika için Türkiye ve Bulgaristan’ı radarına aldığını siz değerli okurlarımıza duyurmuştuk. Yeni gelen haberler Alman üreticinin tercihini ülkemizden yana yaptığını ortaya koyuyor.
İlk etapta Skoda ve Seat modelleri üretilecek
Alman otomobil gazetesi Automobilwoche’nin haberine göre, Volkswagen Grubu’nun Türkiye’de açacağı fabrikada ilk etapta Skoda ve Seat modelleri üretilecek. 2022 yılında faaliyete geçmesi beklenen fabrikada yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlanacak. Üretim bandından inen ilk modellerin Skoda Karoq ve Seat Ateca olacağı söyleniyor.
Söz konusu iki model Volkswagen Grubu markalarından Skoda’nın Kvasiny tesisinde üretiliyor. Kvasiny’deki üretimin Türkiye’ye kaydırılmasının ardından Alman markanın kendi evindeki Emden ve Hannover fabrikalarını elektrikli modellere ayıracağı ve Passat’ın üretimini Kvasiny’e çekeceği belirtiliyor.
https://www.haberturk.com/alman-otomobil-devi-turkiye-de-fabrika-yatirimi-yapacak-2254930-ekonomi Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Mesela Türkiye'de üretilen Toyota hibrit üretiyor corolla gelecek oda hibrit olacak.Örneğin Renault Clio'da hibrit olarak üretilecek.Daha sonra da tam anlamıyla elektrikli safhasına geçilecek çünkü bu araçlar zaten Avrupa için üretiliyor.
Bu çok büyük yatırımla evet 5000 istihdam geldi ama bunun 4-5 katıda yan sanayiye istihdam gelecek bu yatırım sayesinde.Her aile 4 kişi desek 100.000 kişinin karnı doyacak.Üstelik bu istihdam hiç yoktan nitelikli bir istihdam, üniversite mezunu ve meslek eğitimini almış kalifiye eleman çoğunlukta olacak ve nispeten iyi maaşlar alacaklar.
Fabrikanın konuşulan kapasitesi yılda 300.000 adet üretim...bu nerden baksan 5 milyar dolar ihracat demek 6-7 milyar dolar ciro demek.
Bayram degil seyran degil amcam beni niye optu
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
22016 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
volkswagen türkiye, volkswagen türkiye fabrikası ve