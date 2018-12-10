Opel, 120. üretim yılını dört yeni elektrikli modelle kutlayacak

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1862 yılında Adam Opel tarafından kurulan Opel, 1899 yılından bu yana araba üretiyor. 2019’da 120. üretim yılını kutlamaya hazırlanan Alman üretici, aynı yıl içerisinde elektriklendirme sürecini de başlatmayı planlıyor.

Alman üreticinin önümüzdeki yıl satışa sunacağı ilk model, yeni nesil Opel Corsa’nın elektrikli versiyonu olacak. 2019’un ilk yarısından itibaren satın alınabilecek Opel Corsa EV, standart versiyonla birlikte PSA’nın Zaragoza’daki fabrikasında üretilecek.

2019 yılında göreceğimiz bir başka model de Opel Grandland X’in plug-in hybrid versiyonu olacak. Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olacak araç, iki ay önce tanıtılan Peugeot 3008 GT Hybrid4 ile aynı sistemi paylaşacak. Dolayısıyla yeni Grandland X’in hibrid sistemi 1.6 litre benzinli motor, iki elektrik motoru ve 13.2 kWh’lık batarya paketinden oluşacak. Arka tekerleklere güç veren elektrik motoru yalnızca ihtiyaç halinde ya da 4WD modu seçildiğinde devreye girecek. Toplamda üretilen 300 PS güç 8 ileri otomatik şanzımanla yere aktarılırken, elektrikli menzil 50 km civarında olacak.

Elektriklendirme planı PSA tarafından onaylanan Opel, 2020 yılını da boş geçmeyecek. Markanın kompakt crossover sınıfındaki temsilcisi Mokka X, söz konusu yılda önemli güncellemelerle birlikte elektrikli versiyona kavuşacak. 2020 yılında üretime girecek Mokka X’i aynı yıl elektrikli Vivaro takip edecek.

https://int-media.opel.com/en/big-anniversary-and-electrification-opel-looks-ahead-2019