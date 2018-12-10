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Opel, 120. üretim yılını dört yeni elektrikli modelle kutlayacak

Alman üretici önümüzdeki yıl elektrikli araç pazarına dört yeni modelle katılacak. Elektrikli Corsa ve hibrit Grandland X 2019'da, elektrikli Mokka X ve Vivaro 2020'de piyasaya sürülecek.
5 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Opel, 120. üretim yılını dört yeni elektrikli modelle kutlayacak
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1862 yılında Adam Opel tarafından kurulan Opel, 1899 yılından bu yana araba üretiyor. 2019’da 120. üretim yılını kutlamaya hazırlanan Alman üretici, aynı yıl içerisinde elektriklendirme sürecini de başlatmayı planlıyor.

Alman üreticinin önümüzdeki yıl satışa sunacağı ilk model, yeni nesil Opel Corsa’nın elektrikli versiyonu olacak. 2019’un ilk yarısından itibaren satın alınabilecek Opel Corsa EV, standart versiyonla birlikte PSA’nın Zaragoza’daki fabrikasında üretilecek.

2019 yılında göreceğimiz bir başka model de Opel Grandland X’in plug-in hybrid versiyonu olacak. Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olacak araç, iki ay önce tanıtılan Peugeot 3008 GT Hybrid4 ile aynı sistemi paylaşacak. Dolayısıyla yeni Grandland X’in hibrid sistemi 1.6 litre benzinli motor, iki elektrik motoru ve 13.2 kWh’lık batarya paketinden oluşacak. Arka tekerleklere güç veren elektrik motoru yalnızca ihtiyaç halinde ya da 4WD modu seçildiğinde devreye girecek. Toplamda üretilen 300 PS güç 8 ileri otomatik şanzımanla yere aktarılırken, elektrikli menzil 50 km civarında olacak.

Elektriklendirme planı PSA tarafından onaylanan Opel, 2020 yılını da boş geçmeyecek. Markanın kompakt crossover sınıfındaki temsilcisi Mokka X, söz konusu yılda önemli güncellemelerle birlikte elektrikli versiyona kavuşacak. 2020 yılında üretime girecek Mokka X’i aynı yıl elektrikli Vivaro takip edecek.


https://int-media.opel.com/en/big-anniversary-and-electrification-opel-looks-ahead-2019 Yorum Yaz
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orktas 5 ay
Sonunda Opel, Psa sayesinde adama dönecek gibi.
Bir de şu Astra’yı güncellediler mi tamamdır.
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haberelectro 5 ay orktas
Iki suv model disinda PSA ile bagi olan model yok(Croslamd, grandland). Insignia kasa degistirene kadar donusum devam edecek. 2024 te tamamen GM unsurlarindan arinacaklar.
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haberelectro 5 ay
GM in batırma noktasına getirdiği Opeli PSA şahlandırıyor. İbretlik olay.
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khytr89 5 ay
opel kullanıcısı olarak demiyorum ama Mercedes ten sonra inovasyon konusunda en başarılı firma. Adamlar b segmenti corsada bile viraj aydınlatma + direksiyon ısıtma koymuş. O yüzden corsa elektirikli modelinde ampera-e gibi yüksek menzilli, sportif duruşlu iyi bir ürün çıkartacaklarını düşünüyorum.
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Ohol Oula 5 ay
Aaa pille çalışır mı?
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komkarbey 5 ay
Bu elektrikli motor prizlemi şarj olacak yoksa fren vb faktörlerle mi kendini şarj edecek? Kia ve tucsonda baharda gelecek 1.6 dizellerdeki hibrid kendi kendini şarj ediyor.
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brscnk17 5 ay komkarbey
Prizle şarj edilebilir olacak hocam.
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haberelectro 5 ay komkarbey
hybrid araçların hemen hepsinde frenle geri dönüşüm var ama miktarı az olduğu için bataryaların dolmasına yetmiyor. O yüzden prizden şarj şart.
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bkamber 5 ay
opel psa oldu iyice peugeut a benzemeye basladı eski alman özellikleri azalıp fransız ağır basacak herhalde. vw grubunda olduğu gibi. umarım ülkemize avrupayla eş zamanla ve uygun fiyatlarla giris yapar
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