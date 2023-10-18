Yeni Citroen e-C3 tanıtıldı: 2024 yılında Türkiye'ye de gelecek

Tam Boyutta Gör İlk nesli 2002 yılında yollara çıkan ve günümüze kadar 5,6 milyondan fazla satılan Citroën C3, dördüncü neslinde tamamen elektrikli ë-C3’ün de seriye eklenmesiyle başka bir noktaya evriliyor. Tamamen yeni ë-C3, Citroën için yepyeni bir dönemi işaret ediyor. Marka, 0 emisyonlu mobilitenin faydalarını uygun fiyata yaşamak isteyen kullanıcılar için Avrupa’da tasarlanan ve üretilen ilk tamamen elektrikli B-Hatchback model ile, tamamen elektrikli mobiliteyi, herkes için erişilebilir hale getirmek üzere cesur bir hamle yapıyor.

Avrupa’da üretilecek tamamen elektrikli ë-C3, sınıfının en iyi konfor seviyesini, elektrikli araç kullanım kolaylığını ve üst düzey donanımları sunarken, yeni modelin 1.2 litrelik 100 HP benzinli motorlu ve manuel şanzımanlı seçenekleri de 2024’ün son çeyreğinden itibaren eş zamanlı olarak Türkiye’de de satışa sunulacak. Bu iki versiyonunun yollara çıkmasının ardından satışa sunulacak olan 1.2 PureTech 100 HP eDCT6 MHEV (hafif hibrit) ise elektrik sürüş imkanı ve yeni otomatik şanzımanıyla düşük yakıt tüketimi ve CO2 salınımı sunacak.

Yeni Citroen e-C3'ün Türkiye fiyatıyla ilgili henüz bir bilgi yok ancak Avrupa'da 24.500 eurodan başlayan fiyatlarla satılacak. 2025 yılında elektrikli B-Hatchback modelin daha uygun fiyatlı bir versiyonu da tanıtılacak.

Yeni Citroen C3, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Citroën ë-C3, bu segmentte ilk defa Citroën Advanced Comfort Süspansiyon ile yeni Citroën Advanced Comfort Koltukları birleştirerek “Uçan Halı” yolculuk etkisini sunuyor. Daha yüksek ve daha köşeli tasarıma sahip yeni jenerasyon ë-C3, önceki model ile benzer bir alan kaplamasına rağmen, 100 mm artırılan ve araçtan iniş-biniş kolaylığı sağlayan daha yüksek sürüş pozisyonuyla kesintisiz bir konfor sağlıyor. Ayrıca araç sahiplerinin tasarım tercihlerini yansıtacak dış koruyucu öğeler de, yeni tasarımlı B-Hatchback’de sunulmaya devam ediyor.

Citroën, C3 Hatchback tarihinde ilk kez yenilikçi ve özel Citroën Advanced Comfort Süspansiyonu, tamamen yeni elektrikli ë-C3’ün tüm versiyonlarında standart ekipman olarak sunuyor. Sürücü ve yolcular için görünmez olan Progressive Hydraulic Cushions, aşamalı hidrolik stoperlerin kullanılması sayesinde yolda benzersiz bir “Uçan Halı” hissi veren sürüş konforu sunuyor. Bu süspansiyon sistemi ile, tamamen yeni ë-C3, bozuk yol yüzeylerinde aracın süzüldüğü izlenimini veriyor.

Ev ortamında hissettiren iç mekan

Yeni ë-C3’ün geniş iç mekanı, bir evin oturma odasına benzer bir ortam sağlamak üzere yalın ama zarif yüzeylerle şekillendirildi. Yeni ë-C3’ün yeni desenli Citroën Advanced Comfort Koltukları, özel olarak tasarlandı. İlk temasta hoş ve yumuşak bir his sağlamak ve mesafe ne olursa olsun destekleyici bir sürüş sunmak üzere ilave köpük kullanıldı.

Gelişmiş konfor seviyesi, 1,57 m yükseklikte ön koltukta daha kontrollü ve güven veren, yüksek ve yola hakim bir sürüş pozisyonu için 30 mm daha fazla baş mesafesi sağlayan tamamen yeni tasarımla devam ediyor. Bu sayede yolcuların her biri daha fazla görüş açısının keyfini sürüyor. Bu da daha ferah ve konforlu bir iç mekan hissi oluşturuyor. Aslında yeni ë-C3, sadece 19 mm daha uzun ve 6 mm daha geniş olmasına rağmen neredeyse her boyutta önceki modele göre daha geniş iç mekana sahip. Arka yolcu dirsek mesafesi 19 mm, ön ise 21 mm ile pazar ortalamasının üstünde yer alıyor. Ayrıca arka koltuk diz mesafesi de ortalamanın en az 20 mm üzerinde olup, sınıfının en iyi değerini sunuyor.

Tam Boyutta Gör Yeni ë-C3’te cömert bagaj hacmi de sunuluyor. Daha uzun iç mekan; kapı panelleri, orta konsol ve orta kol dayamanın altında kullanışlı ve akıllı saklama alanları ve ayrıca orta konsolda kablosuz telefon şarj sistemi de yer alıyor. Konforlu 60/40 oranında yatan arka koltuk sırtlıkları ve arka çamurluklar arasındaki 1015 mm’lik genişlik ile daha büyük nesneleri taşıma kolaylığı da sağlıyor. Standart konumda 310 litre sunulan geniş bagaj hacmi, günlük hayatın gereksinimlerini fazlasıyla karşılıyor.

1,57 metre yüksekliğiyle (Tavan barları hariç) yeni ë-C3, önceki modelden daha yüksek bir yapıda. Bu sayede şehir içi ve şehir dışı yolculuklarda, tümsekler, kaldırımlar ve çukurlarda daha güvenli bir sürüş sağlamak üzere, SUV tarzı yerden yükseklikten faydalanıyor. Önceki modeldeki 135 mm’lik yerden yükseklik, yeni ë-C3’de 163 mm olarak ayarlandı.

Elektrikli araç kullanım kolaylığı

Stellantis’te bir ilk olarak, yeni Citroën ë-C3, BEV’e özel “Akıllı Otomobil Platform”uyla, 320 km’ye kadar WLTP sürüş menzili sağlamak için 44 kWsa LFP (Lityum Ferro Fosfat) bataryayı kullanıma sunuyor. 100kW DC hızlı şarj özelliği ile 26 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e şarj olanağı da sağlıyor. Standart AC şarj 7 kW ile yüzde 20’den yüzde 80’e yaklaşık 4 saat 10 dakikada şarj performansı sunuyor. 11 kW seçeneği ise 2 saat 50 dakika sürüyor. Ev ya da iş yerinde bir Wallbox ve ayrıca dışarıda halka açık şarj istasyonlarında düzenli olarak şarj etmek için ideal olan standart Mod 3 kablo ile hem ev hem de halka açık AC şarj noktalarına erişim kolaylığı sağlıyor. Kablo, tek fazlı 7,4 kW veya üç fazlı 11 kW duvar kutusuyla şarjı destekliyor.

Tam Boyutta Gör Yeni ë-C3, 83 kW (113 HP) elektromotor ve tam otomatik şanzımanı ile 0-100 km/s hızlanmasını yaklaşık 11 saniyede tamamlayabiliyor ve yaklaşık 135 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. Özellikle kentsel ve banliyö ortamlarında günlük sürüş ya da trafikte akıcı bir sürüş için gereken performansı bu sayede sağlıyor ve verimliliğe odaklanıyor.

Tam donanımlı

Avrupa’da tasarlanan ve üretilen B-Hatchback, tüm müşteri ihtiyaçlarını karşılamak üzere, zengin bir donanım seviyesi ve akıllı çözümlerle donatıldı. Yeni ë-C3, yenilikçi, rahat ve donanımlı iç mekan mimarisi, “C-Zen Lounge” ile tasarlandı. Bu yenilikçi kokpit mimarisi, geleneksel ön konsolu yeniden şekillendiriyor ve üst düzey konfor sağlıyor. Geleneksel gösterge panelinin olmaması, daha ferah bir ön konsol tasarımı oluşturuyor.

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Yeni, tamamen elektrikli ë-C3, araç bilgilerini ön konsolun üst kısmı ile ön camın alt kısmı arasındaki parlak siyah bölüme yansıtan yeni Citroën Head-Up Display’i ilk kez kullanıyor. Bu akıllı çözüm, geleneksel Head-Up Display ve gösterge paneli örneğinde olduğu gibi, bilgilerin iki kere gösterilmesini önlüyor ve sürücüye ihtiyaç duyduğu tüm önemli bilgileri, gözlerini yoldan ayırmadan kolayca sağlıyor. Yeni kompakt, çok işlevli direksiyon, daha küçük ve kullanımı daha kolay. Ayrıca Citroën Head-Up Display çalışırken bilgilerin rahat görünmesi için derinlik ve yükseklik ayarı da yapılabiliyor.

Ön konsolun ortasında, hafifçe sürücüye dönük 10,25 inçlik renkli bir bilgi-eğlence ekranı yer alıyor. Özel bir uygulamaya sahip “My Citroen Play” ile “Akıllı Telefon Kiti” sayesinde kullanıcı, kendi cihazı üzerinden müzik, radyo, çağrı ve navigasyon işlevlerine erişebiliyor.

Tam Boyutta Gör My Citroen Drive ile 10 inç dokunmatik ekran, en üst donanım seviyesinde standart. Merkezi, ergonomik tasarımlı 10,25 inçlik renkli ekran, temel navigasyon, telefon, radyo, uygulamalar ve medya işlevlerine sanal kısayollar aracılığıyla erişim sağlamak için akıllı telefon benzeri widget mimarisini kullanıyor. Kablosuz Wi-Fi özelliği, akıllı telefon yansıtma ve Apple CarPlay ve Android Auto desteği sağlıyor.

Her an koruyan sürüş destek sistemleri

Yeni ë-C3, en güncel Citroën sürüş destek teknolojileriyle donatılıyor. Sürüş destek teknolojileri şunları içeriyor:

Aktif Güvenlik Freni , 5 ile 135 km/s arasında gece ve gündüz çalışan, araçtaki yolcular haricinde yayalar ve bisikletlilerin yaralanmalarını azaltmaya yardımcı olan bir acil durum frenleme sistemi.

, 5 ile 135 km/s arasında gece ve gündüz çalışan, araçtaki yolcular haricinde yayalar ve bisikletlilerin yaralanmalarını azaltmaya yardımcı olan bir acil durum frenleme sistemi. Aktif Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi , araç düşük hızlı sürüşlerde şeritten çıkarken direksiyonu hafifçe düzelterek veya sürücüyü uyararak aracın yol şerit işaretleri arasında doğru konumu korumasına yardımcı oluyor. 60 ile 180 km/s arasında çalışıyor ve sinyaller kullanıldığında devre dışı kalıyor.

, araç düşük hızlı sürüşlerde şeritten çıkarken direksiyonu hafifçe düzelterek veya sürücüyü uyararak aracın yol şerit işaretleri arasında doğru konumu korumasına yardımcı oluyor. 60 ile 180 km/s arasında çalışıyor ve sinyaller kullanıldığında devre dışı kalıyor. Sürücü Dikkat Uyarısı , aracın şerit içindeki konumu doğru olmadığında sürücüyü bilgilendiriyor. Bu iki adımlı uyarı ilk olarak aracın sallanmasını algılıyor ve sürücüyü bir ses ve “Dikkatli Sürün” mesajıyla uyarıyor. Ardından dört sallanma tespit ettiğinde ek bir uyarı ve “Tehlikeli Sürüş” mesajı veriyor.

, aracın şerit içindeki konumu doğru olmadığında sürücüyü bilgilendiriyor. Bu iki adımlı uyarı ilk olarak aracın sallanmasını algılıyor ve sürücüyü bir ses ve “Dikkatli Sürün” mesajıyla uyarıyor. Ardından dört sallanma tespit ettiğinde ek bir uyarı ve “Tehlikeli Sürüş” mesajı veriyor. Kahve Molası Uyarısı , sürücüye 65 km/s’nin üzerinde 2 saatlik sürekli sürüşten sonra mola vermesini tavsiye ediyor ve mola vermediği takdirde bundan sonra her saat başı tekrar ediyor.

, sürücüye 65 km/s’nin üzerinde 2 saatlik sürekli sürüşten sonra mola vermesini tavsiye ediyor ve mola vermediği takdirde bundan sonra her saat başı tekrar ediyor. Hız Sınırı Tanımlama , sürücüyü bilgilendirmek için hız sınırı işaretlerini okuyor ve bunları Citroën Head-Up Display’de gösteriyor. Sistem, navigasyon sistemindeki hız sınırı verilerinden yararlanıyor ve aynı zamanda geçici hız sınırı yol işaretlerini de okuyabiliyor. “Hız Sınırlayıcıya” sahip “Hız Sabitleme”, uyumluluğu sağlamak için sürücünün maksimum hızı sınırlandırmasına olanak tanıyor.

, sürücüyü bilgilendirmek için hız sınırı işaretlerini okuyor ve bunları Citroën Head-Up Display’de gösteriyor. Sistem, navigasyon sistemindeki hız sınırı verilerinden yararlanıyor ve aynı zamanda geçici hız sınırı yol işaretlerini de okuyabiliyor. “Hız Sınırlayıcıya” sahip “Hız Sabitleme”, uyumluluğu sağlamak için sürücünün maksimum hızı sınırlandırmasına olanak tanıyor. Elektrikli Park Freni (EPB) , motor stop edildiğinde otomatik olarak etkinleşiyor ve gaz pedalına basıldığında otomatik olarak devreden çıkıyor. Sürücü, EPB’yi orta konsoldaki kumanda ile manuel olarak yönetebiliyor. Ayrıca Yokuş Kalkış Desteği, aracı yüzde 3’ün üzerindeki eğimlerde birkaç saniye sabit tutuyor.

, motor stop edildiğinde otomatik olarak etkinleşiyor ve gaz pedalına basıldığında otomatik olarak devreden çıkıyor. Sürücü, EPB’yi orta konsoldaki kumanda ile manuel olarak yönetebiliyor. Ayrıca Yokuş Kalkış Desteği, aracı yüzde 3’ün üzerindeki eğimlerde birkaç saniye sabit tutuyor. Akıllı Far Asistanı , karşıdan gelen araç algılandığında ve güvenli bir şekilde geçtiklerinde kısa ve uzun farlar arasında otomatik olarak geçiş yapmak için ön cama monte kamerayı kullanıyor.

, karşıdan gelen araç algılandığında ve güvenli bir şekilde geçtiklerinde kısa ve uzun farlar arasında otomatik olarak geçiş yapmak için ön cama monte kamerayı kullanıyor. Arka Park Sensörleri, geri manevralarda sürücüyü, çocuklar dahil engellerin yakınlığı konusunda sesli olarak uyarıyor. Aracın arkasını görmek ve sürücüyü 10,25 inç renkli ekran (Varsa) üzerinden, olası engeller konusunda uyarmak için geri vitese takıldığında bir “Geri Görüş Kamerası” etkinleşiyor.

Üst donanım paketi

Tam Boyutta Gör Ürün gamının tepe noktası ile 17 inç elmas kesim alaşım jantlar, ön LED farlar, LED arka stop lambaları, karartılmış arka camlar, Citroën Advanced Comfort® Süspansiyon, Citroën Advanced Comfort® TEP/Kumaş koltuklar, iki tonlu gövde rengi, dekoratif tavan rayları, akıllı telefon ekran yansıtma özelliğine sahip 10,25 inçlik renkli dokunmatik ekran, elektrikli katlanır ve ısıtmalı yan aynalar, otomatik klima, 3D navigasyon, kablosuz şarj, geri görüş kamerası, elektrokrom dikiz aynası, Elektrikli park freni, Akıllı Far Asistanı, Aktif Güvenlik Freni, yeni Citroën Head-Up gösterge, otomatik farlar, arka park sensörleri, arka spoyler, hız sabitleme ve 6 adet hava yastığı sunuluyor.

Yeni ë-C3, Beyaz, Mavi, Kırmızı, Gri ve Siyah olmak üzere 5 farklı gövde rengiyle sunulacak. Citroën’in çift renkli kontrast tavan özelliği, en üst versiyonunda siyah veya beyaz renkte standart donanım olarak sunulacak. Ayrım noktasını, saca işlenen C sütunundaki keskin bir çizgi oluşturuyor.

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Yeni Citroen e-C3 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri