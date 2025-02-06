Türkiye'de SUV pazarının yeni bir lideri var

Ek vergi öncesi Chery'nin yüksek satış performansı ile SUV pazarında lider bir Çinli görmüştük. Ocak 2025'te ise ilk sırada bir başka Çinli var: BYD Seal U DM-i. Şarj edilebilir hibrit sisteme sahip olan model, 1743 adet satışla ilk sırada yer alıyor. Togg T10X ise 1570 adet satışla rakibini yakından takip ediyor.
Engelli vatandaşların ÖTV muafiyetli araç alımı için getirilen yerli üretim sınırı C-HR'ı öne çıkarmış durumda. Dinamik tasarımını yeni nesilde de koruyan C-HR, 1499 adet satışla üçüncü sırada yer alıyor. Hyundai'nin B SUV modeli Bayon'un dördüncü olduğu listede üst sıralarda görmeye alıştığımız Egea Cross ise beşinci sırada yer alıyor.
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|BYD Seal U DM-i
|1743
|2.
|Togg T10X
|1570
|3.
|Toyota C-HR
|1499
|4.
|Hyundai Bayon
|1470
|5.
|Fiat Egea Cross
|1447
|6.
|Dacia Sandero Stepway
|1286
|7.
|Volkswagen T-Roc
|1094
|8.
|Kia Sporttage
|1051
|9.
|Peugeot 2008
|1027
|10.
|Nissan Qashqai
|994
Ek vergi öncesi liderliğe kadar çıkan Chery'yi artık ilk 10'da göremiyoruz. Markanın Tiggo 7 Pro Max modeli 752 adet satışla 16'ncı sırada yer alıyor. Türkiye'de üretilen Renault Duster ise 768 adetle 14'üncü sırada kendine yer bulabilmiş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: