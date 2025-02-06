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Tam Boyutta Gör 2025 yılının Ocak ayını otomobil pazarındaki %13'e yakın düşüşle geride bıraktık. Geçen ay satılan 10 otomobilin neredeyse 6 tanesi SUV oldu. Peki Türkiye'de SUV rekabeti ne durumda? En çok satılan SUV modeller hangileri? İşte güncel veriler:

Ek vergi öncesi Chery'nin yüksek satış performansı ile SUV pazarında lider bir Çinli görmüştük. Ocak 2025'te ise ilk sırada bir başka Çinli var: BYD Seal U DM-i. Şarj edilebilir hibrit sisteme sahip olan model, 1743 adet satışla ilk sırada yer alıyor. Togg T10X ise 1570 adet satışla rakibini yakından takip ediyor.

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Engelli vatandaşların ÖTV muafiyetli araç alımı için getirilen yerli üretim sınırı C-HR'ı öne çıkarmış durumda. Dinamik tasarımını yeni nesilde de koruyan C-HR, 1499 adet satışla üçüncü sırada yer alıyor. Hyundai'nin B SUV modeli Bayon'un dördüncü olduğu listede üst sıralarda görmeye alıştığımız Egea Cross ise beşinci sırada yer alıyor.

Türkiye'de en çok satılan SUV modeller Ocak 2025 Sıra Model Adet 1. BYD Seal U DM-i 1743 2. Togg T10X 1570 3. Toyota C-HR 1499 4. Hyundai Bayon 1470 5. Fiat Egea Cross 1447 6. Dacia Sandero Stepway 1286 7. Volkswagen T-Roc 1094 8. Kia Sporttage 1051 9. Peugeot 2008 1027 10. Nissan Qashqai 994

Ek vergi öncesi liderliğe kadar çıkan Chery'yi artık ilk 10'da göremiyoruz. Markanın Tiggo 7 Pro Max modeli 752 adet satışla 16'ncı sırada yer alıyor. Türkiye'de üretilen Renault Duster ise 768 adetle 14'üncü sırada kendine yer bulabilmiş durumda.

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Türkiye'de SUV pazarının yeni bir lideri var