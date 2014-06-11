Volkswagen'den çarpıcı video: "Gözünüzü yoldan ayırmayın"

Akıllı telefonlar artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Hemen her işimizde yardımını aldığımız telefonlarımız, trafik kurallarına uymadığımız durumlarda hayatımızı riske attığımız cihazlara dönüşebiliyorlar. Volkswagen tarafından açıklanan bilgilere göre, sürücülerin seyir halinde cep telefonlarını kullanması, ölümcül trafik kazalarının birincil nedeni haline gelmiş durumda.

Bu duruma dikkat çekmek isteyen firma, Çin'de oldukça sansasyonel bir bilinçlendirme kampanyasına imza attı. Volkwagen Çin tarafından uluslararası reklam ajansı Ogilvy'e yaptırılan çalışma kapsamında sinemaya giden izleyicilere film öncesinde ufak bir araç içi video seyrettiriliyor ve verilmek istenen asıl mesaj farklı bir yol ile aktarılıyor. Sözü daha fazla uzatmadan sizleri bu video ile başbaşa bırakıyor ve her daim trafik kurallarına dikkat edilmesi ve seyir halindeyken telefon kullanılmaması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isteriz.