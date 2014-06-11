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Volkswagen'den çarpıcı video: "Gözünüzü yoldan ayırmayın"

4 yıl
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38
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Volkswagen'den çarpıcı video:
Akıllı telefonlar artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Hemen her işimizde yardımını aldığımız telefonlarımız, trafik kurallarına uymadığımız durumlarda hayatımızı riske attığımız cihazlara dönüşebiliyorlar. Volkswagen tarafından açıklanan bilgilere göre, sürücülerin seyir halinde cep telefonlarını kullanması, ölümcül trafik kazalarının birincil nedeni haline gelmiş durumda.
Bu duruma dikkat çekmek isteyen firma, Çin'de oldukça sansasyonel bir bilinçlendirme kampanyasına imza attı. Volkwagen Çin tarafından uluslararası reklam ajansı Ogilvy'e yaptırılan çalışma kapsamında sinemaya giden izleyicilere film öncesinde ufak bir araç içi video seyrettiriliyor ve verilmek istenen asıl mesaj farklı bir yol ile aktarılıyor. Sözü daha fazla uzatmadan sizleri bu video ile başbaşa bırakıyor ve her daim trafik kurallarına dikkat edilmesi ve seyir halindeyken telefon kullanılmaması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isteriz.

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Kotaless 4 yıl en beğenilen
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Önceki verilen video çalışıyor.

Bu video telif hakkından dolayı açılmıyor.

Zaman ne kadar değişirse değişsin

Bu ülkedeki cehalet ve insanların birbirine kastı hiç değişmeyecek.
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cetiner19 4 yıl
Video bitek bendemi açılmıyor
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CertificatedStaff 4 yıl
Vay be çok sağlam olmuş helal olsun
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Jon Snow 4 yıl
Çok iyi
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byaahmet 4 yıl

Arkadas..

Tam bizim için olmus biz turk insani olarak ne kadar anlatırsa anlatılsın basımıza gelmeden veya denemeden anlamıyoruz...
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slhttnshn61 4 yıl
Türkiye'de olsa filmden çıktıktan sonra 'bak bak ben hem tel hem araba kullanabiliyorum' diyen olurdu.
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Bluepower 4 yıl
Böyle şeyler yapacaklarına volvo gibi kaza yapmadan araba kendi kendini düzeltsin yapacak teknolojilerimi yok yıl olmuş 2014 100 bin tl almayı biliyorlar adamlar plütoya uydu gönderdi ama 1910 dan beri ucuz arabalarda hava yastığı abs cart curttan başka bir şey değiştirmediler maliyetler artmasın diye insanları öldürüyorlar.Google insansız araba yapsında binsek 100 yıllık direksiyonlu tekerli arabaları yasaklasınlar bir anlık dikkatsizlikle insanlar ölmesin, uzay mekiği yapın demiyoruz iki kamera takıp düz yolda şeritten çıkmadan gidebilsin araçlar artık.
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goodorevil 4 yıl Bluepower
Bluepower

Böyle şeyler yapacaklarına volvo gibi kaza yapmadan araba kendi kendini düzeltsin yapacak teknolojilerimi yok yıl olmuş 2014 100 bin tl almayı biliyorlar adamlar plütoya uydu gönderdi ama 1910 dan beri ucuz arabalarda hava yastığı abs cart curttan başka bir şey değiştirmediler maliyetler artmasın diye insanları öldürüyorlar.Google insansız araba yapsında binsek 100 yıllık direksiyonlu tekerli arabaları yasaklasınlar bir anlık dikkatsizlikle insanlar ölmesin, uzay mekiği yapın demiyoruz iki kamera takıp düz yolda şeritten çıkmadan gidebilsin araçlar artık.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Burada yimez o.

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alito 4 yıl
Çok akıllıca, Wolkswagen'ı tebrik etmek lazım.
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Sosisli Süt 4 yıl
Çok iyi olmuş ya. Helal olsun Volkswagen'a, boşuna Jetta değil arabamız
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rallier_61 4 yıl
Dsg patladı, kaza o yüzden.. telefon olayı ört-bas
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Bugün yolda bildik manzaralar gördüm.

Direksiyon başında ellerini bırakıp araç sürenimi

Yanındaki ile konuşurken yola bakmayanını mı dersin

Sanki doğarken telefon kulağına yapışmış araç içinde konuşanımı dersin.

Birde kırmızı ışığı hiç takip etmiyorlar illaki biri korna çalacak o zaman.

Elalem gözünü yoldan ayırma diye tanıtım yapar

Bu millette yolun dışında heryere bakıyor.
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Master_Evil 4 yıl
güzel olmuş ama fake
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